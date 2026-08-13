Инстасамка передумала уезжать из России и выпустила новый трек: теперь ее сравнивают с Кадышевой

Инстасамка Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Еще на днях некогда скандальная и популярная рэп-исполнительница Инстасамка (Дарья Зотеева) заявляла о намерении покинуть российский музыкальный рынок, перевести свои песни на английский язык и сосредоточиться на зарубежной аудитории. Однако уже сегодня она призналась, что никуда уезжать не собирается. Оказалось, громкая история с эмиграцией была частью рекламной кампании нового трека.

Певица призналась, что рассчитывала таким образом привлечь дополнительное внимание к необычной для себя композиции. Ведь от былой популярности почти ничего не осталось, а потому в ход идут самые грязные приемы. «Не думала я, не гадала, что мы с вами так жестко хайпанем», — заявила Инстасамка.

Она объяснила, что собиралась выпустить экспериментальный релиз и заранее решила устроить вокруг него информационный шум, чтобы композиция не осталась без внимания. «Я не то что никуда не уеду. Я не собираюсь прекращать делать для вас музыку никогда», — подчеркнула Дарья.

При этом еще накануне Инстасамка рассказывала, что в России уже достигла потолка и решила двигаться дальше, а ее следующей целью якобы станет мировая карьера. Дарья утверждала, что хочет перевести на английский не только «За деньги да», но и остальные свои песни. «Я не вернусь. Я не вернусь по многим причинам, но основная из них — мне просто стало тесно в нашей индустрии», — говорила артистка.

Впрочем, это далеко не первый случай, когда Инстасамка объявляет об окончательном отъезде. В 2022 году певица вместе с мужем действительно перебралась в Дубай. Позже она вернулась в Россию и изменила творческий вектор, отказавшись от прежнего эпатажного образа и заговорив о более взрослом и семейном направлении. После переезда жизнь пары в Дубае первое время была значительно скромнее прежней. Позже ситуация изменилась после выхода хитов «За деньги да» и «Поп стар», и супруги решили, что смогут продолжать жить там. Однако в итоге Дарья снова вернулась в Россию.

Теперь история повторилась, только на этот раз выяснилось, что громкий уход был всего лишь частью промокампании. При этом сама новая песня уже вызвала неоднозначную реакцию. Услышав народные мотивы в композиции, пользователи начали сравнивать Инстасамку с Надеждой Кадышевой, а некоторые заподозрили артистку в использовании искусственного интеллекта.

«Наша Кадышева возвращается», «ИИ трек от Инстасамки?», «Такой себе пиар, если честно, репутацию теряешь, доверие аудитории», «Это уже Инстаматрешка получается», «Как от «Липси Ха» мы перешли к такому», — пишут в комментариях.

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