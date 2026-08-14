Вопрос дня: А как вы себе представляете ближайшее будущее? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Екатерина КАРЕНИНА, автоэксперт:

- Точно появятся в городах летающие машины. Представляю, какими они будут - как в «Звездных войнах» или как в «Пятом элементе». Вероятно, перейдем в питании на тюбики космические. А будут ли женщины через 20 лет детей рожать нормально, как сегодня, и представить не могу...

Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов России»:

- На Марсе яблони не зацветут к середине века, а вот вкалывать в полях точно будут роботы, а не человек. Всю тяжелую работу на черноземе эти роботы возьмут на себя - например, борьбу с сорняками. Не трактора будут ползти по земле, а андроиды лазером начнут их выжигать, моментально определяя, с помощью ИИ, сорняк это или картошки росток.

Олег СМИРНОВ, бывший замминистра гражданской авиации СССР:

- Через 20 лет будут беспилотники в быту. Сейчас они получили решающее значение в военных действиях, а через два десятилетия продукты вам на подоконник доставит дрон. Через 20 лет в воздушном транспорте все сместится в сторону электрических двигателей и двигателей, которые ловят лучи солнца и заряжают батареи на борту. Настанет также эра дирижаблей - в России 60 процентов территории не имеет ни автомобильных, ни железных дорог. И дирижабли со скоростью 150 - 180 км в час будут доставлять продукты и топливо на большие расстояния туда, где не нужны аэродромы.

Татьяна БОРЩ, астролог:

- Через 20 лет люди должны будут жить мирно - и именно наша страна сыграет в этом ведущую и позитивную роль. Карта мира сильно изменится. Россия расширится. Китай и Индия останутся островами стабильности. Весьма печальное будущее у Европы. Ее коснутся глобальные катаклизмы, когда народы юга и востока будут переселяться. Мы останемся оплотом мироздания. А технический прогресс в ближайшие два десятилетия будет таким, что через 20 лет мы проснемся и не узнаем этот мир.

Максим КАЛАШНИКОВ, футуролог:

- Человеческий мир никуда не денется. Но человечество уже окажется разделено. И хотя на Луне уже будут действовать основанные землянами базы, на самой Земле будут напряженно сосуществовать несколько имперских блоков.

Татьяна ПОЗДНЯКОВА, главный специалист Мосметеоновостей:

- Ранее мы могли говорить о прогнозе погоды на сутки. Потом - на три дня. Сейчас - на 5 - 7 суток. Через 20 лет с уверенностью будем давать прогноз на ближайшие две недели. Сезонные прогнозы станут более детальными. Изменится ситуация в том, что касается аномалий. Накопится больше информации, чтобы статистические методы более эффективно использовались в прогнозах, чем сейчас. Увеличится число автоматических метеостанций.

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