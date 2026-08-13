Только не популярный, известный артист: Эдуард Бояков высказался по поводу будущего ректора ГИТИСа

Эдуард Бояков Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Напомним, 4 августа ректор Российской академии театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский покинул свой пост по собственному желанию. Он занимал эту должность в течение десяти лет. Выборы нового ректора назначены на ноябрь. Ну а пока в Сети называют возможных кандидатов. На прошлой неделе говорили, что нового ректора объявят чуть ли не на этой недели. Обещали неожиданную кандидатуру. Но пока не объявили. Ничего неожиданного мы не услышали. В Сети чаще всего называют в качестве кандидатов артиста Дмитрия Певцова, режиссеров Эдуарда Боякова и Константина Богомолова.

Чтобы не гадать, мы решили позвонить одному из них и спросить напрямую.

- До меня тоже доходят эти слухи. Но, если бы мне эту должность даже предложили, я не готов принять новые вызовы сейчас, - признался мне художественный руководитель Театра на Малой Ордынке Эдуард Бояков, куда он был назначен в октябре прошлого года. - В театре идет масштабный ремонт, который должен закончиться к началу сезона. 7 октября будет открытие обновленного театра, более правильно - театрально-просветительского центра. У нас большие аппетиты и амбиции. В новом сезоне выйдут яркие премьеры, мы создаем студию при театре. Мои устремления и интересы сегодня в этом направлении. Да и не представляю себя в должности ректора ГИТИСа.

- Эдуард, тогда исключаем вас из «списка кандидатов». А кто бы мог возглавить ГИТИС?

- Не думаю, что это должен быть популярный, известный артист. Вообще существующая практика назначать знаменитых артистов на руководящие позиции в театры или театральные вузы, на мой взгляд, неправильная. Нельзя ориентироваться только на популярность. Ректором должен быть человек, который глубоко и всесторонне знает театр, с необходимыми компетенциями и великолепными организаторскими способностями. Таким ректором был Сергей Исаев (доктор философских наук, выпускник философского факультета МГУ и Сорбонны. 1988 году в 37 лет стал самым молодым ректором в России, а спустя 12 лет был убит на своей даче Валентиновке выстрелами через окно - Ред.). Очень грамотным ректором ГИТИСа был Григорий Заславский. Он вывел институт на новый более высокий уровень, наладил международные связи со странами СНГ и дальним зарубежьем.

- Михаил Швыдкой говорил, хорошо бы, чтобы новым ректором был молодой человек лет от 35...

- Главное не возраст, а компетенция. Если они имеются у молодого человека, почему бы и нет? Но я не знаю молодых театральных лидеров, в лучшем случае – это люди среднего возраста.

- В качестве возможных кандидатов называют Дмитрия Певцова и Константина Богомолова. У обоих есть руководящие амбиции…

- Дмитрий Певцов - прекрасный артист. Амбиции – это тоже хорошо. Но, как уже сказал, известный артист на должности ректора, на мой взгляд, не лучшее решение. Руководить учебным заведением, тем более такой махиной, как ГИТИС, намного сложнее, чем руководить театром.

Константин Богомолов, вероятно, представляет себя ректором театрального вуза, раз полгода назад он согласился возглавить Школу-студию МХАТ, хотя и ненадолго. Спустя две недели пришлось от этой идеи отказаться. В этом смысле серьезной разницы между Школой-студией и ГИТИСом я не вижу. Но ни с Певцовым, ни с Богомоловым я эту тему не обсуждал. И что они думают на этот счет, не знаю.

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