Степашин: Если бы мы оставили в ФРГ свои дивизии, Мерц не вел бы себя по-хамски

Сергей Степашин Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В среду, 19 августа, - 35 лет путчу ГКЧП. (Государственный комитет по чрезвычайному положению.)

Этой теме будут посвящены «Диалоги» - с участием экс-премьера РФ Сергея Степашина. Программа была записана накануне и выйдет в эфир Радио «Комсомольская правда» в ближайшие дни.

Мы уже публиковали - в качестве анонса - небольшой фрагмент, посвященный так называемым Минским соглашениям 2014-го - 2015 года.

А сейчас - еще один примечательный отрывок…

…- Какие еще, на ваш взгляд, ошибки в 90-х допустил Горбачев?

…- Это, конечно, объединение двух Германий и вывод наших войск. Вроде к ГКЧП отношения эти события не имеют, хотя - имеют.

Я вспоминаю январь 1991-го, тогда была создана большая комиссия Верховного Совета Союза. Шаталин ее возглавлял, бывший первый секретарь Приморского крайкома партии.

И в эту комиссию вошли председатели соответствующих комитетов…(Речь о парламентских комитетах по обороне и безопасности. - Авт.)

С Украины был такой Матвиенко, бывший комсомолец, потом стал бандеровцем, я и представители Узбекистана и Казахстана. Четверо нас было. Представители тех республик, куда должны были выводиться войска из Германии.

Мы сначала поехали по местам, куда планировали выводить войска… Ужас, ничего не готово. А потом приехали туда, в Германию. Побывали в трех группах войск. В Центральной, в Польше и потом в Германии.

Вернулись. Нас пригласил Язов. (Дмитрий Язов - министр обороны СССР. - Авт.)

Все молчат. Один я заговорил, как же, народный депутат от России, целый полковник.

Я, правда, обратился: «товарищ маршал», он говорит: «Ладно, ладно». Я уже тогда - по имени-отчеству. Говорю: «Дмитрий Тимофеевич, извините, пожалуйста, побывали мы там и там. Во-первых, мы не готовы совершенно к выводу войск. А во-вторых, давайте так, хотя бы две-три дивизии оставить в Германии, пока оттуда не уйдет последний американский солдат».

Он так посмотрел, я помню, побагровел. Помолчал. Потом сказал: «Это не мое решение. Вы знаете, что это решение - Михаила Сергеевича и Шеварднадзе». (Эдуард Шеварднадзе - министр иностранных дел СССР. - Авт.)

Это была грубейшая ошибка. Будь у нас сегодня три дивизии в Германии, допустил бы Мерц что-нибудь против нас? И вел бы себя так по-хамски? А кто бы взорвал «Северный поток»?Правильно говорю?

- Конечно.

- Это очевидно. И цена вопроса не столь большая. Это была грубейшая политическая ошибка. Кстати, когда нам говорят про Украину, про Крым, Новороссию и Донбасс, как мы там что-то якобы забираем. Во-первых, мы свое возвращаем, а не забираем. Объединение двух Германий было проведено незаконно. Неконституционно. По сути дела, это был аншлюс ФРГ над ГДР, которая и сейчас считает себя гэдээровцами. Не гэдээровцами, конечно, но там «Альтернатива для Германии» набирает больше всего голосов, вы знаете.

Ни референдума не было, ничего не было. Стенку сломали. Восточных наших братьев, значит, поразгоняли всех.

Эрика Хонеккера (лидер ГДР. - Авт.), он приехал в Москву, отдали туда, обратно, посадили в тюрьму, он умер в тюрьме, вы знаете…

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