Осенью по всей стране запустят универсальный QR-код для оплаты: объясняем, как он будет работать

Фото: Пресс-служба НСПК

С 1 сентября в России начнет повсеместно работать универсальный QR-код для оплаты покупок. Его главная задача — сделать оплату по QR-коду проще и удобнее.

Сегодня на кассе покупатель может столкнуться сразу с несколькими QR-кодами и ему придется выбирать, какой из них подходит для нужного способа оплаты. С появлением универсального QR-кода достаточно будет отсканировать один код. После этого откроется страница со всеми доступными вариантами оплаты, и покупатель сможет выбрать наиболее удобный.

Как было раньше и почему QR-код называют универсальным

Оплата товаров по QR-коду появилась в России в 2019 году вместе с развитием Системы быстрых платежей. Тогда покупателям стал доступен сценарий: отсканировать QR-код СБП и подтвердить оплату в банковском приложении.

В то же время стали появляться и другие платежные решения. На кассах могли размещаться разные QR-коды, и покупателю приходилось выбирать подходящий вариант.

Универсальный QR-код должен сделать процесс оплаты проще. Вместо нескольких кодов используется один — он не привязан к конкретному банку или одному способу оплаты. После сканирования покупатель попадает на единую платежную страницу, где собраны доступные ему варианты.

То есть заранее выбирать способ оплаты не нужно. Сначала человек сканирует один QR-код, а уже затем решает, как именно хочет оплатить покупку.

Уже сегодня универсальный QR-код можно встретить во многих торговых точках. С 1 сентября универсальный QR-код начнет использоваться повсеместно. Оператором технологии выступает Национальная система платежных карт (НСПК).

Как оплачивать

Универсальный QR-код можно отсканировать как через банковское приложение, так и обычной камерой смартфона.

Во втором случае после сканирования откроется платежная страница со всеми доступными способами оплаты. Среди них — СБП, платежные сервисы банков, сервисы рассрочки, а также цифровой рубль.

Покупатель сам выбирает наиболее удобный вариант. При этом система запоминает, какой способ оплаты он использовал в последний раз, и при следующей покупке показывает его в верхней части страницы. Искать нужный вариант заново не придется.

Таким образом, схема получается простой: один QR-код — одна страница — несколько способов оплаты на выбор.

Фото: Пресс-служба НСПК

Где можно будет встретить универсальный QR-код

Универсальный QR-код будет использоваться в торговых точках, которые принимают оплату по QR-коду. Он может размещаться, например, на экране платежного терминала или на специальной платежной табличке.

Многие предприниматели уже используют такие специальные платежные таблички, на которых размещены платежные QR-коды, их покупатели сканируют с помощью смартфона. Сейчас на таких табличках уже работает универсальный QR-код.

Бизнес точно сможет использовать новый код?

Да. Подключение происходит через обслуживающий банк. При этом многим предпринимателям ничего специально делать не придется. Если в магазине уже принимают оплату по QR-коду, то с 1 сентября он станет универсальным.

Подключение к универсальному QR-коду для банков бесплатное. При этом тарифы и комиссии за уже действующие способы оплаты не меняются.

Например, если покупатель выберет СБП, продавец заплатит комиссию по правилам этого сервиса. Если оплата пройдет через платежный сервис банка, будут действовать его обычные тарифы.

То же самое касается кешбэка и других бонусов: они будут начисляться по правилам того способа оплаты, который выбрал покупатель.

Главное изменение касается самого процесса оплаты: теперь клиент сможет выбрать способ оплаты уже после того, как отсканирует один QR-код.

В сухом остатке

Универсальный QR-код не заменяет разные способы оплаты, а объединяет их в одном месте.

Покупателю больше не нужно разбираться, какой QR-код подходит для нужного способа оплаты. Достаточно отсканировать один код, открыть платежную страницу и выбрать подходящий вариант.

Один QR-код — несколько способов оплаты. А какой именно выбрать, решает сам покупатель.

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