Михаил Подоляк. Фото: Ruslan Kaniuka / Keystone Press Agency / Global Look Press

Советник Офиса президента Украины Михаил «грязныйрот» Подоляк вновь появился в публичном пространстве. Давно замечено, что ему поручается озвучить самые нелепые и фантастические идеи, которые «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский пытается втюхать то своему населению, то западным союзникам, а то и нашим согражданам. В этот раз «грязныйрот» озаботился вопросом воздушного перемирия. Напомним, эта идея стала вновь актуальна в Киеве после того, как в результате фактической (но не объявленной) блокады морского транспортного пути в черноморские порты Незалежной (а других у нее не осталось) доставка западных вооружений на Украину и вывоз основных экспортных товаров – зерна, металла и руды – этим маршрутом упал практически полностью.

- Как только будет воздушное перемирие и не будет баллистических ударов по Киеву и Одессе, считайте, что активная фаза войны закончилась, - заявил Подоляк, озвучивая самый важный и самый нужный сейчас нарратив. Фактически он попытался закинуть идею, что воздушное перемирие само по себе превратится в мир.

Брехня чистой воды, если не выразиться более жестко и грубо. Москва давно озвучила условия для переговоров о заключении мирного соглашения, и не меняла их суть ни разу. Менялись конкретные названия населенных пунктов в результате продвижения российской армии, но принципиальные положения оставались все теми же.

Киев в очень тяжелой ситуации: Зеленский не может выбить из союзников необходимые вооружения, Россия успешно противодействует украинским крылатым ракетам FP-5 «Фламинго» (из 11 таких ракет, запущенных с июля 10, как пишут западные эксперты, были сбиты нашей ПВО), а дроны могут нанести стратегический ущерб только в случае массовых прилетов, но подавляющая их часть также сбивается. Что касается обстановки на земле, то украинское командование не может покрыть дефицит личного состава ВСУ, который только усугубляется с каждым днем, а в завиральные бредни «просрочки» Зеленского про масштабное продвижение украинской армии мало кто верит, и уж совсем не верят сами военные. Ущерб, который наносится Украине в разы больше, и Зеленскому сейчас, как никогда ранее, нужна передышка - для пополнения запасов оружия, ПВО, живой силы и последующего возобновления новой стадии конфликта. Грубо говоря, этим столь желанным для него перемирием Зеленский просто надеется выиграть для себя время.

Что, кстати, подтверждает все тот же Михаил «грязныйрот» Подоляк. Всего несколько дней тому назад он давал интервью сбежавшему из России бывшему российскому телеведущему, иноагенту и террористу Евгению Киселеву*, который, к слову, однажды гораздо больше прославился своими «подвигами» с двумя проститутками, нежели телевизионной аналитикой. И в этой беседе Подоляк прямо и откровенно заявил, что пока не будет «прямых масштабных ударов ракетами» по России, никаких разговоров о переговорах звучать с Украины просто не должно, а удары дальнобойными дронами по России не приводят к нужным для Киева результатам.

- У нас есть дальнобойные дроны, они действительно эффективные инструменты, мы видим, горят склады, горят НПЗ, но без ничего не будет, - фиглярствовал «грязныйрот», который уже десятки раз обещал то кофе в Ялте, то победу над Россией. - Как только начнется сопоставимое количество - сюда прилетело 30 ракет - в направлении Центрального федерального округа улетело 30 ракет, и они эффективно себя проявили - ничего не будет. До того никаких реалистичных выходов на переговорный процесс точно не будет.

А чтобы ни у кого не осталось сомнений в истинных намерениях бандеровского режима на Украине и его главаря «просрочки» Зеленского, Подоляк заявил совсем уж откровенно:

- Надо подождать немножко. Но я еще раз подчеркиваю, без масштабирования ударов ракетных по территории России ничего не будет. То есть, дроны полезны, это очень круто, но это не решит задачу принуждения России к миру.

Тут ведь сразу и не поймешь – то ли они сами настолько тупые, что не понимают, какие выводы нормальные люди сделают из их откровений, то ли такими тупыми считают окружающих. Как там говорилось, «хитрее черта, но глупей вороны».

Или же в реальности на Банковой просто хотят успокоить свое мирное население, которое уже воет, обещая ему, что надо потерпеть еще немножко, и все закончится «перемогой Украины». Что тут скажешь – снова брешут.

* - признан в РФ иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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