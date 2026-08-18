Немецкое издание раскрыло стратегию НАТО в войне с Россией Фото: REUTERS.

Если кто-то думает, что планы ведения войны с противником - тайна за семью печатями, то сильно ошибается. Вчера немецкая Bild поведала всему миру, как НАТО будет побеждать Россию. Конечно, сомнений нет, что первым нападет Путин. И тогда альянс задействует уже «детально разработанные стратегии военного конфликта с Россией».

Прибалтов выталкивают вперед

Направление удара по странам НАТО известно – страны Балтии. Они, бедняжки, уже лет пятнадцать фигурируют в качестве первых жертв «российской агрессии» в различных западных планах и стратегиях схватки «свободного мира» с Россией. Иной раз даже кажется, что и в альянс их приняли, чтобы они хамили Москве и провоцировали ее напасть на прибалтийскую «мелюзгу», за которую тут же вступятся «взрослые дяди».

Так вот, если Россия атакует Эстонию, Латвию или Литву, то главные цели, пишет Bild, - остановить наступление и максимально ослабить российские силы. Сделать это позволит трехступенчатая стратегия «победы над агрессором», основой которой является «Концепция ведения наземных боевых действий НАТО» (NATO Land Warfighting Concept).

Итак, русские напали на Прибалтику и ввели туда танки. На этот случай предусмотрен первый этап: НАТО прежде всего намерена предотвратить ракетный обстрел со стороны России. Эта задача будет решена с помощью истребителей, ракет и БПЛА, которые должны вывести из строя российские пусковые установки. Первостепенной целью при этом станет Калининградская область, где размещены многочисленные системы ПВО и ракетные комплексы.

Первостепенной целью НАТО станет Калининградская область, где размещены многочисленные системы ПВО и ракетные комплексы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Против русских будут воевать только роботы

Второй этап начинается одновременно с первым: на границах с Россией и Белоруссией будет создана «автономная зона» - своего рода оборонительный вал. В этой зоне против врага будут сражаться только дроны и безэкипажные боевые машины. «В ней не будет военнослужащих альянса! – с восторгом расписывает Bild хитрости стратегии будущей войны. - Если российские солдаты продолжат продвижение, эти дроны и машины должны их остановить».

Следующий этап - НАТО наносит удары и по России. Для этого спецназ должен в ходе диверсионных операций уничтожить важные военные и материально-технические базы. В поле зрения: аэродромы, военные заводы, мосты и железные дороги, по которым Россия перебрасывает войска и технику на фронт. Альянс планирует задействовать и тех россиян, «кто настроен против Путина». При этом в НАТО подчеркивают, что не планируют захватывать территорию России. Задача — отбросить российские войска к границе.

Гениально и просто, правда? Немецкое издание даже само удивляется, как это НАТО не собирается держать свои планы в секрете? Но тут же объясняет: по мнению военных, сдерживание работает только в том случае, если противник заранее знает, с чем столкнется в случае нападения на страну альянса. То есть, стоит лишь грозно махнуть кулаком перед лицом врага, как он сразу передумает нападать.

«Доильный аппарат» для откачивания денег

- Немецкое издание Bild является проводником прежде всего американской информационной политики в Европе, - комментирует KP.RU смысл публикации руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. - Его финансовая зависимость от инвесторов из США объясняет, почему оно всегда проводит американскую, а не европейскую повестку. Вашингтону сейчас необходимо создать такие предпосылки в Европе, чтобы общество само согласилось с требованием администрации Трампа ко всем членам НАТО повышать расходы на оборону до 5% ВВП. Европейские лидеры не соглашаются резко поднимать эту планку, потому что общество в странах альянса с этим не согласно и возмущается, почему столько денег уйдет на повышение военного бюджета.

Для того, чтобы убедить европейцев в реальности «российской угрозы» и заставить их раскошелиться на закупки нового оружия у американцев, объясняет Михайлов, западные СМИ и твердят, что к 2029 или 2030 году, по предсказаниям проплаченных экспертов, Европе обязательно придется воевать с Россией. Калининградская область тут фигурирует неслучайно – это самый вожделенный кусок пирога, на который рассчитывает ЕС в случае «победы над Россией». Турцию заманивают Крымом, а японцев Курилами. Но никаких реальных действий НАТО в отношении Калининградской области без того, чтобы нарваться на ядерный ответ, быть не может. Так что это работа «доильного аппарата» альянса по откачиванию денег у его членов.

Вашингтону сейчас необходимо создать такие предпосылки в Европе, чтобы общество само согласилось с требованием администрации Трампа ко всем членам НАТО повышать расходы на оборону до 5% ВВП. Фото: REUTERS.

Bild нагнетает

Действительно, слова эксперта подтверждает то, что за день до публикации «стратегии» НАТО в войне с Россией в той же Bild бывший министр обороны США и экс-директор ЦРУ Леон Панетта пугал европейцев: Москва становится все большей угрозой для Европы. Он даже допустил возможность военных действий России на территории Германии, сославшись на появление неизвестного беспилотника в аэропорту Лейпцига, упомянул попадание «российской» ракеты по территории Польши, крушение дрона в Румынии и пролеты БПЛА в странах Балтии (хотя все они были украинскими).

Москва хочет проверить, утверждал Панетта, действительно ли Запад придерживается своих обязательств по взаимной обороне. И чтобы показать, что НАТО готова к отражению «агрессии России», на следующий день появляется «стратегия победы». А для ее реализации, кто бы сомневался, нужды большие деньги.

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