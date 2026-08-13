Украине предрекли «спираль смерти»: блокировка портов Одессы станет мрачным поворотным моментом

Расположенная на пересечении нескольких крупнейших мировых торговых путей, Одесса имеет центральное значение для экономики Украины. Фото: Uriel Sinai/Getty Images

Вчерашнюю атаку на Новороссийск, в ходе которой были жертвы среди мирных жителей, западная пресса, с подачи Зеленского, представляет как серьезный удар по России. «Просроченный» нагло хвастается, что ВСУ нанесли удар по «последнему крупному оплоту российского флота в Черном море». Такая циничная и откровенная попытка Киева перехватить инициативу в инфополе лучше всего показывает, сколь болезненным для Украины стала блокировка ВС России ее черноморских портов.

Зерно останется в закромах

Очевидные последствия этого хорошо известны: в порты Одесской области поступала основная часть военной помощи Запада. Из них же вывозились украинские экспортные товары. 90 процентов сельскохозяйственного экспорта, одного из основных источников доходов госказны Украины, шли через Одессу, Ильичевск (переименованный ныне в Черноморск) и Южный. С 22 июля ни один корабль не вышел из этих портов.

За первые девять дней августа Украина экспортировала всего 463 тонны зерна – примерно треть от обычного объема, сообщает Politico. Перенаправить экспортные потоки через Дунай невозможно из-за его обмеления. Гнать их автотранспортом или железной дорогой выходит на 50-70 долларов дороже за тонну, что почти обнуляет всю прибыль. К тому же фермеры соседних стран, прежде всего Польши, категорически против транзита украинского зерна по территории их стран. У них есть доказательства, что значительная его часть остается в этих странах, лишая заработка поляков, венгров и словаков.

Фермеры соседних стран, прежде всего Польши, категорически против транзита украинского зерна по территории их стран. Фото: Longfin Media/Shutterstock/Fotodom

Блокировка портов и безопасность Европы

Но есть у блокировки украинских портов еще одно последствие – с прицелом на будущее и кардинально меняющее планы Европы сделать из Украины «стального дикобраза», который будет защищать ее от «агрессивной России». Увидел его автор Responsible Statecraft Джордж Биб. Он свыше 20 лет работал в правительстве США, в том числе был директором отдела анализа России в ЦРУ и советником по России вице-президента Чейни в администрации Джорджа Буша-младшего.

Блокировка Россией портов Одессы может стать мрачным поворотным моментом в конфликте, предсказывает Биб. «Россия показала, что ей не нужно завоевывать и оккупировать все черноморское побережье Украины, чтобы превратить эту страну в государство, не имеющее выхода к морю, - пишет он. - Ей достаточно лишить Украину доступа к критически важному Одесскому портовому комплексу, что она довольно эффективно делает».

Даже если эта блокировка не станет решающим ударом, она «окажет серьезное влияние на и без того мрачные послевоенные перспективы Украины — и, как следствие, на контуры нового европейского ландшафта безопасности после нынешнего конфликта».

Блокировка Россией портов Одессы может стать мрачным поворотным моментом в конфликте Фото: REUTERS.

Восстановить Украину можно только с разрешения России

И в Вашингтоне, и в Европе считали, что главной альтернативой компромиссному урегулированию российско-украинского конфликта, который включал бы справедливые требования Москвы, является превращение Украины в «крупного союзника вне НАТО» - этакий восточноевропейский Израиль. Согласно этой концепции, хорошо вооруженная и укрепленная Украина может стать барьером для «дальнейшей российской агрессии».

Бывший аналитик ЦРУ камня на камне не оставляет от этих планов Запада. Если Россия сможет использовать воздушные и ракетные удары, чтобы лишить Украину доступа к портовым сооружениям, объясняет Биб, она также сможет помешать попыткам восстанавливать экономику страны. Точно так же, как торговые суда не заходят в Одессу, рискуя попасть под российские обстрелы, строительные компании вряд ли будут рисковать, пытаясь построить или отремонтировать мосты, дороги, заводы, порты. Инвесторы также не станут рисковать сотнями миллиардов долларов, если российские ракеты и бомбы смогут уничтожить любой украинский проект по восстановлению за считаные часы.

Посеешь ветер - пожнешь бурю

Убедительно? Но есть и другие не менее веские аргументы. Без массовой репатриации украинцев страна, скорее всего, войдет в «спираль смерти». Как стареющее и вымирающее население Украины, едва достигающее 20 миллионов, из которых половина – пенсионеры, не имеющее мощной экономической базы, может стать «антироссийским барьером»? Как Незалежная будет способна противостоять ядерной России, площадь которой в 30 с лишним раз больше, а население по меньшей мере в 7 раз превышает украинское?

Отмахнуться от способности России «закрыть» Одессу западные лидеры не смогут, утверждает Биб. Во-первых, ни Украина, ни Запад не в состоянии купировать угрозу российских воздушных и ракетных ударов военными средствами. Во-вторых, у России будут веские причины продолжать их даже после того, как она, в конце концов, прекратит крупномасштабные наземные операции, если Кремль сочтет, что в противном случае Запад превратит Украину в убежище для тех, кто угрожает безопасности России.

Убедительный и горький для Киева и Брюсселя вывод бывшего аналитика ЦРУ: альтернативой неудобному для Запада компромиссному урегулированию конфликта с учетом интересов России станет не «украинский стальной дикобраз», а «слабое и недееспособное карликовое государство, которое не принесет пользы украинцам и подорвет безопасность Европы в целом».

Самым важным фактором сложившейся печальной для Украины ситуации, отмечает Джордж Биб, как это ни парадоксально, стало решение Зеленского о 40-дневной кампании по «принуждению Москвы к миру» при помощи ударов беспилотников по целям в глубине России. «Просроченный» посеял ветер, теперь пожинает бурю.

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