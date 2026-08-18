Вашингтон и Лондон отметились новыми шагами, увеличивающими и без того высокие риски военного столкновения с Россией. Фото: REUTERS.

Вашингтон и Лондон отметились новыми шагами, увеличивающими и без того высокие риски военного столкновения с Россией. Сначала британское минобороны нагло ответило на протест российского посольства в Лондоне по поводу передачи ВСУ английских дронов, используемых для ударов по целям в глубине российской территории.

Наше посольство заявило: «Сообщения о применении киевским режимом британских беспилотников для ударов вглубь российской территории подтверждают, что Лондон сознательно делает ставку на эскалацию украинского кризиса, лицемерно заявляя о стремлении к миру». Российские дипломаты также напомнили, что «действуя таким образом, Соединенное Королевство выступает как сообщник в кровавых преступлениях». И что такие действия Лондона неизбежно повлекут последствия – за сделанное «придется отвечать».

И что же ответили англичане? «Британия стоит плечом к плечу с Украиной, а у России не должно быть никаких сомнений в решимости британского правительства противостоять агрессии России – будь то на Украине или на территории Соединенного Королевства и наших союзников», - цитирует Би-би-си представителя минобороны.

А следом эстафету провокаций подхватили США – стало известно, что Вашингтон снял любые ограничения на использование европейскими союзниками по НАТО своих установок для пуска американских реактивных снарядов – в первую очередь ракет HIMARS. Ясно, что применять это нововведение планируется именно против России.

«Раньше США не разрешали европейцам стрелять американскими реактивными снарядами из собственных пусковых систем по соображениям меркантильным – они надеялись и в будущем зарабатывать на поставках РСЗО в Европу», - сказал в интервью KP.RU глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. – «Теперь становится ясно, что Вашингтон готов позволить что угодно и украинцам, и союзникам в Европе – если это направлено против нас».

По мнению эксперта, не стоит преувеличивать степень разногласий между США и европейцами в рамках НАТО.

«Да, Трамп предпочитает тратить на борьбу с Россией деньги европейских налогоплательщиков, а не бюджетные доллары США», - указывает Михайлов. - «Но это не значит, что уровень враждебности Америки и ее сателлитов в Европе в отношении России понизился. И нынешние события подтверждают – эта враждебность заставляет их идти на всё большие риски».

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