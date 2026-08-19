Скриншоты и селфи крадут воспоминания: Привычка все фотографировать лишает нас настоящих эмоций и памяти

Фиксируя в цифре все вокруг, нам кажется, что так мы сохраняем для себя важные моменты на долгие годы и помогаем себе запомнить информацию. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Телефон стал продолжением руки, а скриншот онлайн лекции или видео с концерта – обыденнее, чем чашечка кофе? Фиксируя в цифре все вокруг, нам кажется, что так мы сохраняем для себя важные моменты на долгие годы и помогаем себе запомнить информацию. Только вот исследования показывают, что все наоборот: чем чаще мы фиксируем происходящее, тем хуже его запоминаем и тем меньше наслаждаемся событием.

Психологи из Университета в Бингемонте, США, провели серию экспериментов. Участники фотографировали или делали скриншоты произведений искусства, после чего была проверка, а что же на самом деле люди запомнили из увиденного, какие чувства от общения с картинами у них остались. Оказалось, что снимки и скриншоты сводили на нет воспоминания об увиденном. Ни в голове, ни в сердце не оставалось почти ничего. Этот эффект называют «цифровой амнезией» или «ухудшением памяти при фотографировании».

Снимки и скриншоты сводят на нет воспоминания об увиденном. Ни в голове, ни в сердце не остается почти ничего. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Один из механизмов - отвлечение внимания. Сам процесс съемки словно отдаляет нас от события, ставит внутренний барьер. Мы меньше погружаемся в атмосферу, звуки, эмоции. Играет роль и так называемая когнитивная разгрузка. То есть мозг решает, что информация уже «сохранена» во внешнем устройстве, и снижает усилия по ее запоминанию.

Что же помогает? Психологи рекомендуют возвращаться к старым добрым способам. Записывать от руки – конспектировать лекции, вести дневник того важного и радостного, что прожито за день, обсуждать с коллегами и друзьями. Это создает «желательную сложность», мозг вынужден обрабатывать и структурировать информацию, благодаря чему она лучше закрепляется. Целенаправленные, редкие фотографии, которые потом осознанно пересматривают, тоже могут быть опорой для воспоминаний. Но гигабайты неразобранных снимков (а на среднем смартфоне их около двух тысяч) – это цифровая звенящая пустота.

Теплые воспоминания живут не в галерее телефона и не в соцсетях, а в нас самих. Чтобы они дарили радость годами, нужно действительно прожить момент. Смотреть, слушать, чувствовать без экрана.

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