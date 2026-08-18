Глава американского совета по НЛО Ави Леб: Мы для инопланетян – муравьи, они о нас даже не думают

На сегодня нет ни единого инцидента с участием НЛО, который бы гарантированно свидетельствовал о реальном визите пришельцев. Фото: New Africa/Shutterstock/Fotodom

Идея, будто во Вселенной есть иные цивилизации, более чем научная. Но стоит заговорить об НЛО, как серьезный ученый начинает морщиться. Всемирно известный астрофизик из Гарварда, профессор Ави Леб – из тех, кто не морщится. Когда мимо Земли проносились межзвездные объекты (сначала 1I/Оумуамуа, а недавно 3I/ATLAS) он заявлял, что они могут быть посланцами инопланетян. Теперь же возглавил Научный консультативный совет по аномальным атмосферным явлениям, созданный при Пентагоне, ЦРУ и ФБР, чтобы попытаться прояснить природу «летающих тарелок».

Есть ли среди вороха сообщений об НЛО что-то “настоящее” и почему он верит, что 3I/ATLAS прилетал неспроста, Ави Леб рассказал в эксклюзивном интервью KP.RU

200 ТЫСЯЧ ОЧЕВИДЦЕВ НЕ МОГУТ ОШИБАТЬСЯ?

200 тысяч очевидцев не могут ошибаться? Именно столько раз земляне с 1940-х годов видели что-то, напоминающее НЛО. От Ави Леба ждешь, что он горячо встанет на сторону уфологов, и каково же разочарование:

- В большинстве случаев НЛО - либо природные явления (метеоры или атмосферные события) либо объекты, созданные человеком (фрагменты спутников, дроны, воздушные шары, спутники или секретные военные технологии), - говорит профессор.

И как это напоминает советскую брошюру: в 1970-е мода на тарелочки добралась до Союза, и астрономы принялись убеждать разгоряченный народ. Не верьте своим глазам! Это просто Венера в облаках, зонды, спутники… Вы можете увидеть что угодно, только не летающие тарелочки.

- Профессор, вы знакомы с советскими феноменами? «Медуза» в Петрозаводске, гуманоиды в Воронеже, перевал Дятлова?

- Никогда о таком не слышал, - качает головой Ави Леб.

Наскоро рассказываю о перевале Дятлова. Понимаю: для моего собеседника это просто еще одна история о чем-то этаком. Причем тут пришельцы?

- Хочу понять вас правильно. Сотни тысяч наблюдателей НЛО ни разу не видели внеземного корабля, так?

- На сегодня нет ни единого инцидента с участием НЛО, который бы гарантированно свидетельствовал о реальном визите пришельцев, - отвечает Леб.

Но утверждать, будто мы ни разу не сталкивались с внеземным разумом, тоже нельзя:

- Во всех без исключения случаях нам просто не хватает данных. Если мы не выделим средств на научные исследования, мы никогда не соберем доказательств, и никогда не раскроем эту тайну, - итожит астрофизик.

РОЗУЭЛЛ И ВАШИНГТОНСКАЯ КАРУСЕЛЬ

- Хорошо, а инцидент в Розуэлле (см. “Справка КП”)? Он вроде исследован вдоль и поперек.

- У меня нет доказательств, что все было именно так.

СПРАВКА “КП”. 1947 год. Около городка Розуэлл в США упало нечто - власти сказали, что метеозонд. Общественность решила: что-то скрывают. В Сети вы найдете «подлинное видео» допросов зеленых человечков. Детали якобы вывезли в Зону 51, где методом обратной инженерии воссоздали аппарат, и военные на нем летают, только тайно. Много позже, в 1994 году, стало известно: у Розуэлла рухнул шпионский аэростат «Могул», вот военные и петляли, пытаясь замести следы.

- А похищения людей, которых затаскивали в «тарелочку» и истязали на лабораторном столе?

- То же самое.

- А «Вашингтонская карусель»?

Я упомянул, пожалуй, единственный случай наблюдения НЛО, признанный большими учеными. С 12 по 29 июля 1952 года Вашингтон был атакован «тарелочками». Они сменяли друг друга, как фигурки в карусели (отсюда и название инцидента). В наши дни астрономы проекта VASCO изучили фотографии звездного неба, сделанные Паломарской обсерваторией до запуска первого спутника, до 1957 года. И обнаружили не менее ста странных «звезд», которые напоминают орбитальные аппараты – выходит, не наши? Не они ли обрушились на Вашингтон?

Ави Леб без лишних слов шлет мне ссылку на статью астрономов из Кембриджа. Аргументы VASCO они разнесли в пух и прах. За «звезды» приняли дефекты на фотопластинках; «звезды» не гасли в земной тени, как положено спутникам. Леб полагает, что выводы коллег из Кембриджа корректны.

В большинстве случаев НЛО - либо природные явления либо объекты, созданные человеком. Фото: Raggedstone/Shutterstock/Fotodom

ВРЕМЯ ПОШЛО ВСПЯТЬ

У меня в рукаве вообще-то завалялся козырь - секретные файлы Пентагона. Их опубликовано уже пять порций.

- Профессор, вы говорите, «плохо изучено». Разве военные тоже ничего не изучили, просто так засекретили?

Неожиданно мой собеседник подхватывает:

- А вот там как раз аномалии есть!

Вместе погружаемся в пятую порцию (опубликована 7 августа). Лебу показались занятными три эпизода.

! 8 сентября 2021 года к американским летчикам в Оманском заливе привязались шары, светившиеся «холодным огнем». Их попытались обстрелять, объекты сошлись ровным строем и стали «переговариваться» друг с другом, точно «дельфины в стае».

- Это типичное поведение согласованного строя дронов на недоступном нам сегодня технологическом уровне.Что подразумевает наличие у объектов сенсорных возможностей и быстрых систем реагирования, - говорит ученый. - Хотя они летели со сверхзвуковой скоростью, не было заметно реактивных двигателей.

! Сотрудник (должность засекречена) ехал на задание (дата засекречена, но в 2026 году) и увидел два светящихся шара. Цифровые часы принялись барахлить и отстали на 20 минут, а стрелочным хоть бы хны.

- Время не могло замедлиться из-за искривления пространства, правда же? - рассуждает Ави Леб. - Ведь для этого нужна гравитация такой силы, что она уничтожит очевидца. Единственное объяснение - электромагнитное воздействие на цифровые часы, которое не повлияло на стрелочные. Безусловно, это аномалия.

! Пилоты, пролетавшие над Афганистаном, видели огромный, бесшумный, темный треугольник, который летел со скоростью 77 м/сек.

- Ни один самолетов не может сравниться с объектом. Самый большой из когда-либо построенных самолетов - Stratolaunch Roc, и размах крыльев у него 117 метров, тогда как у объекта - 150 метров, - комментирует Ави Леб.

Фото: vchal/Shutterstock/Fotodom

СТРАННЫЕ ШАРИКИ С УРАНОМ ОКАЗАЛИСЬ МЕСТНЫМИ

- Вы руководите проектом «Галилео», который ищет следы присутствия иного разума на нашей планете. Значит, вы верите, что инопланетяне были у нас в прошлом?

- На данный момент неопровержимых доказательств не существует. Возглавляя проект «Галилео» и Научно-консультативный совет по изучению НЛО, я пытаюсь собрать более убедительные данные, - ответил Ави Леб.

Самым громким делом, которым занимался «Галилео», была история 2014 года. Над морем у Папуа-Новой Гвинеи взорвался метеорит, объявленный межзвездным. Ави Леб снарядил судно, и магнитным тралом поднял с глубины в два километра какие-то шарики. Часть оказались примечательными: много бериллия, лантана и урана. Крупицы зонда пришельцев?

Но работа Леба подверглась серьезной критике. Фрагменты, как выяснилось, - земная промышленная пыль, да и метеорит не межзвездный. В беседе Леб шарики среди своих достижений не упомянул. Значит, с критикой в душе согласен?

АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАКТИКЕ

Профессор заметно оживляется, когда мы начинаем обсуждать 3I/ATLAS. Хотя загадочный межзвездный объект, потрясший науку в прошлом году, астрономическое сообщество уверенно называет кометой, гарвардский астроном продолжает стоять на своем. Это разведчик пришельцев.

- Возможно, он действовал по принципу «троянского коня»: технологическое оборудование использовало ледяную глыбу как средство передвижения (своего рода «автостоп»). Если цивилизация живет на планете вроде Земли, для нее автостоп – самый простой способ исследовать другие миры, - поясняет профессор.

Человек тормозит попутку и едет на ней. А тут хватают пролетающую мимо комету и размещают на ней научное оборудование. Лети, собирай данные. Впервые о такой возможности говорил наш легендарный космонавт Алексей Леонов еще в 1979 году.

Фото: ktsdesign/Shutterstock/Fotodom

- Управлять кометой ведь нельзя, куда несет, туда и летишь?

- Отчего же. Кометы богаты водой. С помощью электролиза вы можете ее расщепить на водород и кислород. Это эффективное ракетное топливо. Небольшим двигателем вы можете направить комету туда, куда вам надо, - говорит Ави Леб.

Поэтому естественная комета умудрилась пролететь точно в плоскости Солнечной системы (вероятность чего ничтожна) и посетить окрестности несколько планет (вероятность чего еще ниже).

- Встраивание технологического объекта внутрь кометы имеет то преимущество, что оборудование маскируется под природный объект, и это позволяет избежать досужего внимания. Именно так устроен Троянский конь в греческой мифологии, - продолжает ученый. - Наивные наблюдатели приняли бы такие кометы за природные объекты. Однако высокоинтеллектуальные ученые обнаружат едва заметные аномалии. Поначалу таких ученых высмеют. Но потом подлетят к комете и найдут артефакты.

Леб, конечно, говорит о себе. Он насчитал у ATLAS более десяти аномалий. Ему не поверили, да и смеялись – за глаза. Но к 3I/ATLAS никто не подлетел, и решающего аргумента у Леба нет. Как нет и у его оппонентов.

- Мы могли бы столкнуться с нашим технологическим будущим. Встреча с цивилизациями, которые освоили квантовую механику за тысячелетия до нас, может вдохновить и нас на исследование межзвездного пространства, - поясняет профессор важность добычи кусочка инопланетных технологий.

В Розуэлле, где якобы получилось восстановить потерпевшую крушение летающую тарелочку, Леб не верит. Он верит в ATLAS.

ПОЧЕМУ НЕ ПРИЗЕМЛИЛИСЬ У БЕЛОГО ДОМА

- Похоже, вы не отрицаете в принципе, что ОНИ уже были у нас или следят за нами прямо сейчас. Но зачем прятаться? Почему не посадить аппарат на лужайке у Белого дома (можно и у российского) и не вступить в контакт?

- Представьте себе муравьев, которые смотрят в дыры своего муравейника на небо и замечают мух, птиц и самолеты. Для них все это - НЛО. Однако пилоты самолетов даже не помышляют о муравьях и никогда не станут приземляться рядом с муравейником, чтобы объяснить, чем они занимаются, - отвечает Ави Леб.

Жестко. Выходит, на 3I/ATLAS мы, люди, не произвели никакого впечатления. Какие-то муравьи копаются на голубом шарике.

- Но у нас есть радиоприемники. Однако в эфире тишина. Проект SETI за сорок лет не уловил ни одного сигнала.

- Поиск радиосигнала подобен ожиданию телефонного звонка. Мой подход заключается в поиске посылки в нашем почтовом ящике - которую сосед мог отправить давным-давно. Отправителя, возможно, уже нет в живых, но посылка удерживается гравитацией в пределах нашей галактики Млечный Путь.

Образ «отправителя, которого нет в живых» произвел на меня сильное впечатление:

- Нас уничтожат?

Ави Леб неопределенно пожимает плечами. Кажется, он остается оптимистом.

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