Герои программы «Новое звание — предприниматель»: как ветераны СВО запускают успешный бизнес

Фото: ПСБ.

«Новое звание — предприниматель» — проект комплексной поддержки ветеранов специальной военной операции. Программа помогает запустить своё дело с поддержкой на каждом этапе. Опыт в бизнесе не важен— главное готовность действовать.

Проект предлагает десять обучающих модулей — пройти их можно онлайн и бесплатно. На курсе рассказывают, как управлять финансами, привлекать клиентов и развивать свой бизнес. Важно, что программа сочетает прочную базу знаний и практические шаги по развитию своего дела. Участникам помогают составить бизнес план и избежать ошибок на старте.

ПСБ оказывает содействие в регистрации юрлица или ИП, открывает счета на специальном тарифе расчётно кассового обслуживания «СВОи», даёт юридические консультации владельцу бизнеса. Также выпускники программы «Новое звание — предприниматель» могут получить социальный контракт на создание своего бизнеса. Единовременная выплата на открытие своего дела в рамках меры поддержки составляет до 350 тыс. рублей.

С момента старта программы участниками стали более 1700 человек, из них 425 человек открыли своё дело. Рассказываем несколько историй участников СВО, которые прошли курс и сейчас ведут своё дело.

Из фронтовой мастерской — в гражданскую

Евгений Когут, Улан‑Удэ. Фото: предоставлено ПСБ.

Евгений Когут работал на оборонном заводе. С началом СВО он регулярно отправлялся в зону спецоперации, где занимался ремонтом и восстановлением техники наших бойцов.

В поисках знаний

Прошлой осенью Евгений вернулся домой и решил заняться профессиональным ремонтом автомобильных стёкол. Для открытия мастерской понадобились средства на аренду помещения и оборудование. Евгений уже был клиентом ПСБ — как частное лицо, поэтому решил продолжить сотрудничество, но уже как предприниматель. Придя в банк, узнал о программе ПСБ «Новое звание — предприниматель» и стал её участником.

Программа помогла ветерану систематизировать знания о ведении бизнеса. Евгений прошел получил консультацию по всем этапам регистрации ИП, открыл расчетный счет по льготному тарифу “СВОи”, созданному специально для ветеранов, что позволило сэкономить на старте.

Комплексная поддержка

Завершив курс, Евгений открыл мастерскую по ремонту автостёкол «Шико Glass» в Улан-Удэ.

— Узнав о специальных условиях для ветеранов по тарифу «СВОи», я сразу увидел в этом реальную поддержку. Она послужила надёжным стартом и позволила сосредоточить все силы и накопления именно на запуске дела, а не на сопутствующих расходах, — рассказывает Евгений.

Планы на будущее

Евгений намерен развивать мастерскую, делая ее узнаваемой в регионе. История Евгения Когута показывает, как ответственное отношение к делу и навыки, отточенные на службе, в сочетании с образовательной и финансовой поддержкой ПСБ становятся основой успешного бизнеса.

От спецоперации к кадровым решениям

Евгений Крохмалюк, Калуга. Фото: предоставлено ПСБ.

На фронте Евгений получил тяжёлое ранение: бойца комиссовали, а при выписке врачи строго запретили заниматься тяжёлым физическим трудом. Но у ветерана была решимость и желание вести людей за собой. Эти качества помогли построить «мост» между бизнесом и людьми.

Чёткая программа

Евгений решил открыть дело в сфере кадрового аутсорсинга. Такие агентства помогают компаниям подобрать персонал под насущные задачи. Как многие начинающие предприниматели, он искал ответы на ключевые вопросы: как легализовать бизнес, найти первых клиентов и выстроить процессы.

В поисках знаний он присоединился к программе ПСБ «Новое звание — предприниматель». Курс проходил дистанционно. Вспоминая обучение, Евгений отмечает: чёткая и структурированная программа помогла скорректировать бизнес план и адаптировать полученные знания к специфике проекта[s2] . Кроме того, для эффективной работы калужанин открыл в Банке ПСБ расчётный счёт по льготному тарифу «СВОи».

Достойная работа

Свой проект Евгений назвал «ПерсоналБеру». Он рассказывает, что наводит надёжные «мосты» между предприятиями по всей России и соискателями. Проект помогает бизнесу закрывать кадровые задачи, а соискателям — находить достойную работу.

— Благодаря программе «Новое звание — предприниматель» я получил уверенность и инструменты для старта. Поддержка позволила сфокусироваться на главном: на создании социально полезного дела, которое уже сегодня исполняет контракты и расширяет клиентскую базу. А специальные банковские условия по счёту «СВОи» стали для меня практической помощью в ежедневной работе, — поделился Евгений.

Возрождает инфраструктуру Донбасса

Владислав Голубов, Донецк. Фото: предоставлено ПСБ.

В 2022 году студент из Донецка Владислав был мобилизован. Прошёл подготовку и отправился на передовую. В ожесточённом бою получил контузию. В госпитале узнал об указе Президента о демобилизаци студентов и решил, что по возвращению домой сфокусируется на восстанавлении родного региона.

Выбрал энергетику

Владислав выбрал одно из самых востребованных направлений — электромонтажные работы. Умелые электрики были нужны по всему Донбассу: молодой ветеран боевых действий отправился восстанавливать социально значимые объекты.

Влад собрал команду специалистов электромонтёров, открыл ИП и расчётный счёт, чтобы принимать платежи от клиентов и платить зарплаты. Над выбором банка долго не думал.

— У моей мамы счёт в банке ПСБ. Она довольна сотрудничеством с ним — поэтому здесь я и открыл счёт по льготному тарифу «СВОи», — вспоминает молодой ветеран.

Владислав также обучился в программе «Новое звание — предприниматель». Удобно, что не пришлось никуда ехать: все модули можно пройти онлайн за пять дней.

Сегодня за плечами Влада ряд значимых проектов. Вместе со своей командой донбассовец протянул освещение в парке Ленина в Шахтёрске, обновил сети в рентген кабинетах больниц Енакиево и Горловки, отремонтировал отделение банка. Каждый объект — не просто работа, а знак того, что жизнь в городах Донбасса понемногу возвращается: зажигается свет, снова работают больницы.

«Работать за тех, кто не вернулся»

— Когда я вернулся со службы, во мне жило одно чувство — надо работать. Работать за двоих, за троих, за всех, кто не вернулся. Программа «Новое звание — предприниматель» дала мне не просто знания, а систему. Перестал действовать наугад. Появилось понимание, как строить бизнес, чтобы он приносил не только доход, но и реальную пользу людям, — считает Владислав.

Владислав продолжает развивать свой бизнес. Предприниматель намерен расширить штат своей фирмы, овладеть полным спектром услуг в монтаже и наладке всех инженерных систем.

Реклама Публичное акционерное общество «Банк ПСБ» ИНН 7744000912 erid: 2W5zFHryBu3