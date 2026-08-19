Ода яблокам: чем так полезен этот фрукт

Яблоки являются мощным атиоксидантом. Фото: Prostock-studio/Shutterstock/Fotodom

19 августа – Яблочный спас. Вместе с экспертами собрали для вас все самое вкусное об этих фруктах.

* Полезнее всего есть яблоки целиком, с кожурой. Ведь в ней больше всего флавоноидов (для молодости клеток), витамина С, клетчатки и пектина, необходимого для пищеварения и обмена веществ. А еще салициловой кислоты, помогающей при простудах.

* В мякоти – свой набор полезных веществ: минеральные вещества (калий, фосфор, кальций, магний, натрий, много железа), витамины (С, Е, А, В1, В2, В6, РР, фолиевая кислота). И масса натуральных кислот – не только яблочной и винной, необходимых для правильного обмена веществ. Есть еще и антимикробная бензойная и хлорагеновая, препятствующая образованию камней в почках и желчном пузыре.

* В зеленых яблоках витамина С намного больше, чем в красных. Больше в них и полезных для пищеварения кислот. Между тем, в красных сортах гораздо выше содержание полезных антиоксидантов – кверцитина и антоциана. Они крайне важны для сердечно-сосудистой системы и помогают снижать уровень «плохого» холестерина. Поэтому нельзя сказать, что какие-то сорта однозначно полезнее ругих. Свои плюсы есть у всех.

* Калорийность зависит от сорта – в зеленых примерно 45-47 ккал на 100 грамм, в сладких желтых – около 60 ккал. Вроде бы немного? Но помните, что одно яблоко в среднем весит около 200 граммов.

ЧЕМ ЕЩЕ ОНИ ПОЛЕЗНЫ

Оду яблокам можно петь долго, наверное, это одни из самых изученных фруктов в мире.

- Бытует мнение, что в год человек обязан съесть около 50 кг яблок, - говорит врач-диетолог Людмила Денисенко. - Исследования показали, что у людей, регулярно потребляющих яблоки, легкие функционируют лучше, чем у тех, кто яблоки не ест. То есть и риск заболеть респираторными заболеваниями у них значительно ниже. Яблоки признаны, как один из мощных антиоксидантов, защищающих легкие от действия табачного дыма и других вредных примесей, присутствующих в воздухе.

Также есть исследования, что всего два яблока в день могут снизить риск преждевременной смерти от сердечных заболеваний на 20%. Все дело в «волшебном» наборе биологически активных веществ, которые также помогают снижать риск атеросклероза.

Флавоноиды и полифенолы, содержащиеся в яблоках, обладают противоопухолевым эффектом и связывают опасные свободные радикалы. Эти вещества обладают даже большими антиоксидантными свойствами, чем содержащийся в яблоках витамин С.

СКОЛЬКО МОЖНО В ДЕНЬ?

Взрослому здоровому человеку рекомендуется съедать 1-2 яблока в день. Фото: Jelena Stanojkovic/Shutterstock/Fotodom

Несмотря на всю несомненную пользу этих самых привычных нам фруктов, и на них может быть индивидуальная реакция. Например, если у человека есть аллергия на пыльцу березы, то яблоки стоит есть с большой осторожностью, потому что может возникнуть перекрестная аллергия.

Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, например, с синдромом раздраженного кишечника, стоит ограничить употребление яблок из-за содержания фруктозы и фруктанов, которые могут вызывать вздутие и дискомфорт.

Яблоки с кожурой нежелательно есть людям с обострением гастрита, колита или дивертикулярной болезни кишки, так как грубая клетчатка может раздражать слизистую оболочку.

- Взрослому здоровому человеку рекомендуется съедать 1-2 яблока в день (около 200-400 граммов). Этого количества достаточно, чтобы получить значительную пользу для здоровья от содержащихся в яблоках витаминов, минералов и клетчатки, - считает гастроэнтеролог Екатерина Титова, старший преподаватель кафедры патофизиологии и клинической патофизиологии Института биологии и патологии человека Пироговского Университета.

- Здоровым людям без особых проблем с желудочно-кишечным трактом, яблоки лучше всего есть в перерывах между едой, спустя примерно час после приема основной пищи, - отмечает диетолог Денисенко. - К этому времени вся съеденная пища переварится желудком и отправится в тонкий кишечник. При этом уровень кислотности будет оставаться достаточно высоким, что улучшит переработку яблок.

ВОПРОС РЕБРОМ

А с косточками можно?

Всего 6-7 яблочных зернышек содержат почти суточную дозу йода.

- Но они также содержат амигдалин, который при переваривании высвобождает цианид, - напоминает Екатерина Титова. – Конечно, содержание цианида в яблочных косточках невелико, и если вы случайно проглотите несколько штук (из одного яблока), то ничего опасного не случится. Чтобы получить отравление цианидом, необходимо несколько сотен яблочных косточек, что практически нереально. Но все же не стоит намеренно увлекаться поеданием косточек.

КСТАТИ

Как сохранить дольше летние сорта

Яблок в этом году – небывалое количество. Сейчас – самое время сбора летних сортов. Есть простые, но важные правила, которые помогут сохранить их дольше, несмотря на то, что летние сорта считаются самыми не лежкими.

1. Собирайте утром

Лучшее время для сбора яблок - ясная погода, утро. Собирайте яблоки с дерева (упавшие храниться не будут), аккуратно сохраняя черенки-плодоножки. На яблочках не должно быть признаков червивости, побитости, гнили. Даже случайно поцарапанное яблоко может загнить, попортив жизнь и близлежащим соседям.

2. Не обтирать!

Матовая пленка на яблоке – это природный воск, который предохраняет их от порчи, защитный механизм Поэтому, если закладываете яблоки на хранение, то обтирать, а тем более мыть их ни в коем случае нельзя.

3. Складываем в ящики

Лучший способ хранения - в «дырявых» ящиках. Оптимально - деревянные, но подойдут и пластиковые, в которых хранятся фрукты в магазинах.

Только не надо набивать их под завязку: лучше всего, чтобы в ящиках было два слоя, максимум три. Лучше всего, чтобы плодоножки смотрели вверх или слегка вбок, чтобы не поколоть бочка соседям.

4. Ищите прохладное место хранения

Самое сложное - найти место хранения. Идеальная температура хранения для всех сортов яблок +3, +5 градусов, не выше +7. Тогда фрукты дольше сохранят сочность. Влажность тоже важна. Оптимально – 50-60%. В слишком сыром помещение яблоки сгниют, в сухом – станут дряблыми.

ПРОВЕРКА СЛУХА

Если запечь - не раздует?

Бытует поверье, что запеченное яблоко - более щадящий для пищеварения вариант из-за того, что от него не бывает вздутия живота.

- Яблоки сами по себе вздувают, - опроверг в интервью KP.RU гастроэнтеролог Егор Язев. - Это одни из самых газообразующих фруктов - зеленые или красные, все равно. Там еще крайне много сорбитола (фруктовый спирт, вызывающий газообразование - Ред.). И не важно, печеные они или свежие. Когда мы печем яблоко, оно меняет свою структуру, будет разваливаться. Но содержит те же самые вещества. Так что от печеных вас будет раздувать так же, как и от свежих.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА

Самое популярное сочетание – запеченные яблоки с корицей и медом. Фото: Chatham172/Shutterstock/Fotodom

Не только корица

Какие специи помогут подчеркнуть вкус яблок

Самое популярное сочетание – запеченные яблоки с корицей и медом – уже мало кого удивит. Но на самом деле кисло-сладкие яблоки отлично сочетаются и с другими специями.

V Например, вместо корицы попробуйте добавить к яблокам при запекании порошок имбиря (или вложите ломтик маринованного имбиря внутрь) и немного кардамона. Получится бодрящий и полезный десерт с необычным вкусом. Для сладости можно посыпать ванильным сахаром. Главное, чтобы специи не заглушили вкус самого яблока, поэтому начинайте с небольшого количества.

V В варенье из яблок (на 1 кг очищенных яблок 700-800 г сахара) добавьте веточку свежего розмарина. Варите 15 минут, потом выньте розмарин, дайте варенью остыть. Получается джем с легким хвойно-лимонным ароматом розмарина. Попробуйте его с сырами.

V Кисло-сладкий гарнир из яблок (к мясным блюдам): 2 кислых яблока очистить от кожуры и сердцевины, нарезать кубиком. Растопить в сотейнике 20 г сливочного масла, добавить сок половины апельсина, щепотку молотого мускатного ореха, корицу на кончике ножа. Когда все начнет пузыриться, закиньте яблоки. Томите на медленном огне 10 минут.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Если положить яблоко под подушку в ночь на 19 августа - приснится судьба или исполнится желание.

Незамужние девушки могут подтолкнуть к браку понравившегося мужчину, если угостят его освященным яблоком.

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