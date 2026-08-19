Украина не пересчитывала себя с декабря 2001 года Фото: REUTERS.

45%. Столько населения Украина потеряла со дня, когда стала «независимой» - с 1991 года. Согласно расчёту, который американское «Радио Свобода»*, на деньги Конгресса США выпустило из Праги. Было 52 миллиона - осталось 29.

Из них 7 миллионов - за границей, и домой хочет меньше половины. 0,9 ребёнка на женщину - ниже нет ни у кого на планете. На одни роды - трое похорон. Страна теряет по полтораста тысяч человек в месяц, и это даже больше, чем забирает фронт.

ТРИ ФИНЛЯНДИИ И ЭСТОНИЯ НА СДАЧУ

Украина не просто стремительно убывает - она не может договориться даже о том, сколько её осталось. И это при том, что уже 35 лет госпропаганда убеждает украинцев, что они - великая европейская нация, а Россия - ее исторический враг.

Институт демографии НАН Украины говорит об оставшихся 29 миллионах граждан на подконтрольной Киеву территории. Его замдиректора Александр Гладун - примерно о 28. МВФ насчитал 33 миллиона, ООН - без малого 38. Forbes Ukraine получил 30,5. Зам. редактора лондонского New Statesman сослался на безымянного британского чиновника и назвал 20. Между крайними оценками - 17 миллионов человек. Это как три Финляндии и Эстония на сдачу.

Спор могло бы закрыть одно ведомство одной строкой. Только оно её засекретило. Тема, объяснил глава Госстата, чувствительная. Чувствительная для тех, кто 35 лет строил государство на русофобии, а в итоге получил пустеющие города и растущие быстрее новостроек кладбища.

Украина не пересчитывала себя с декабря 2001 года. Последнюю официальную численность населения правительство назвало 01.02.2022. С тех пор прошло 4,5 года, и всё это время страна живёт, не зная, сколько в ней осталось людей. Зато за этот же срок Киев успел принять десятки законов о «декоммунизации», переименовать сотни улиц и объявить русский язык и каноническую церковь фактически вне закона. Видимо, это казалось важнее демографии.

Осенью 2033 украинские школы должны будут набрать первый класс. Детей, которые в него сядут, уже посчитали: они родились в этом году. Их вдвое меньше, чем сядут в первый класс 1 сентября 2026-го.

45% населения Украина потеряла со дня, когда стала «независимой» Фото: REUTERS.

МЕТОД ТРУБЫ

Осенью 2025 года аналитический отдел Forbes Ukraine взялся за то, на что не решилось правительство. Четыре независимых метода: остаточный расчёт, рождаемость, число женщин репродуктивного возраста и - водопотребление. Самым надёжным признали четвёртый. Объяснение элегантно: расход воды у домохозяйства стабилен во времени. Человек может годами числиться в квартире, поликлинике, налоговой базе и списке избирателей. В счёте за воду он исчезает через месяц.

Итог: 29-30,5 миллионов - примерно столько жило на этих территориях, именуемых сегодня Украиной в 1920-х годах, сразу после кровавой Гражданской войны. И это всего на пару миллионов больше, чем оставалось здесь после еще более кровавой Второй мировой. После войны, выкосившей каждого шестого и оставившей Украинскую ССР в руинах от Львова до Луганска. Сегодня Украина незалежная вернулась к демографической отметке 1946-го. На большей части своей территории - без единого выстрела. С одним принципиальным отличием от советских послевоенных лет: тогда начинался новый подъём рождаемости, а сегодня - новое сжатие поколений. И если тогда Украину восстанавливали всем Советским Союзом, то теперь Киев может рассчитывать лишь на кредиты Запада.

ОТКУДА ВЗЯЛИСЬ 45%

Формула «с 52 до 29 миллионов» сопоставляет разные территории. 52 - Украина в границах 1991 года. 29 - население пространства, которое Киев контролирует сегодня и которое на пятую часть меньше. Об этом предупреждает сам Александр Гладун - один из демографов, у которых и заимствовали исходную оценку.

Но никакого утешения в этой поправке нет.

По данным МВФ, за 2000–2025 годы Украина лишилась 32,5% населения - худший результат среди 183 стран на планете. Следом идут:

Болгария с потерей 23,2%,

Латвия - 21,6%,

Молдова - 18,8%,

Литва — 17,5%,

Румыния — 16,1% .

Украина не выпала из восточноевропейского демографического провала - она дошла до её дна. Болгария и Латвия двигались к нему три десятилетия мирного времени. Украина уместила тот же путь в несколько военных лет. А перед ними - переплюнув балтийские и балканские страны в русофобии, превращая братский народ в «небратьев». Теперь пожинает: русский язык запрещён, а русские люди уехали, оставив после себя пустеющие сёла.

По словам главы Киевского международного института социологии Владимира Паниотто, каждый месяц примерно на 150 тысяч из уже уехавших увеличивается число тех, кто решил не возвращаться. Временное убежище шаг за шагом стало для них новой родиной. И это опаснее самого оттока: миграционный поток ещё можно попытаться повернуть вспять, укоренившуюся жизнь - нет.

Украина не просто стремительно убывает - она не может договориться даже о том, сколько её осталось. Фото: Global Look Press\Keystone Press Agency

1 РОЖДЕНИЕ ПРОТИВ 3,5 СМЕРТЕЙ

Самый беспощадный отчёт о положении Украины умещается в две строки госреестра. В первом полугодии 2026 года: записей о рождении — 73.292. Записей о смерти — 259.853.

3,5 похорон на 1 роды. Рождаемость за год упала ещё на 16%. Смертность выросла еще на 4%. Ежемесячно рождается около 12 тысяч детей. Десять лет назад - 32 тысячи. В 1990-м, при Советском Союзе — 54 тысячи. За жизнь одного поколения ежемесячное пополнение страны сократилось уже в 4,5 раза.

Причем, в тыловых областях вроде Львовской или Ивано-Франковской число рождений падает так же, как и в прифронтовых. Демографический разлом больше не совпадает с линией боевого соприкосновения. Он прошёл через всю территорию под управлением Киева - от Краматорска до Ужгорода. Война может быть за сотни километров, но решение отложить ребёнка принимают везде. И причина не только в войне, а в самом проекте «Украина», который все последние 22 года (после первого же Майдана) убеждал людей, что жизнь возможна только вдали от России, а теперь не может предложить им даже уверенности в завтрашнем дне.

Каждый месяц примерно на 150 тысяч из уже уехавших увеличивается число тех, кто решил не возвращаться. Фото: Global Look Press\Keystone Press Agency

ПЕРВЫЙ КЛАСС 2032 ГОДА

Школа знает своё ближайшее будущее точнее правительства: дети, которые сядут за парты через 6-7 лет, только что родились. Их можно пересчитать уже сейчас.

Весной 2026-го в украинской школьной системе числились 3,58 миллиона учеников и 255 тысяч первоклассников. На 2026/27 учебный год Минобразования Украины ожидало уже 243,3 тысячи первоклассников - ещё на 5% меньше (такой темп спада уже был до боевых действий).

Но настоящая волна только поднимается снизу. За первое полугодие 2026-го родились 73,3 тысячи детей. Если во второй половине года будет столько же, годовая цифра составит 146,6 тысячи. Это не официальный прогноз школьного набора: на него повлияют миграция, смертность и возраст поступления. Это всего лишь арифметика уже зарегистрированных рождений. И она даёт поколение на 40% меньше нынешнего первого класса.

Детсадов осталось 11,6 тысячи. Школ — 11,9 тысячи. С осени финансирование малокомплектных учреждений ужесточается: критическая граница проходит примерно на 60 учениках. Если детей меньше — считай закрыто. Для села это означает такую последовательность: сначала исчезает школа, автобус увозит детей в соседние поселки, потом уезжают и молодые семьи. В селе остаются одни старики. Все.

Ещё 302,9 тысячи украинских школьников подключаются к занятиям из-за границы.

Ещё 35 тысяч - на территориях, которые Киев не контролирует. Но в отчётности-то они есть! А в классах - нет.

Украина не выпала из восточноевропейского демографического провала - она дошла до её дна. Фото: Global Look Press\Keystone Press Agency

ПОКОЛЕНИЕ, КОТОРОЕ НЕ ВЕРНЕТСЯ

47% украинских беженцев-родителей уверены, что их ребёнок уже не вернётся на родину. Среди детей, которые ходят в иностранную школу, доля невозвращенцев - 57%.

Мальчик, вывезенный из Харькова в 6 лет, сегодня сидит в третьем классе Краковской школы. Он уже думает по-польски быстрее, чем по-украински. У него есть друзья, у которых он ночует. Учительница, знающая его почерк. Автобус, который он ловит не глядя на расписание. Булочная на углу, где его знают в лицо.

Через десять лет у него будет польский диплом и первый работодатель. К 18-ти у него будет всё. Кроме одного - воспоминаний о стране, куда его зовут вернуться. Взрослый, уезжая с Украины, теряет квартиру и работу. Ребёнок теряет жизнь целиком - ту единственную, которую помнит.

Поэтому в какой-то момент решение перестаёт принимать семья. Его принимает он. А родители едут следом, потому что за внуками едут всегда.

Под временной защитой в ЕС на конец мая - 4 миллиона 380 тысяч беженцев с Украины. Среди них — 1 миллион 300 тысяч детей. Три четверти уже зачислены в европейские школы и детсады.

Граница украинской демографии проходит не по Днепру или по линии фронта. Она проходит в классном журнале польской школы - там, где напротив украинской фамилии стоит отметка о посещаемости за четвёртый год подряд.

47% украинских беженцев-родителей уверены, что их ребёнок уже не вернётся на родину. Фото: Global Look Press\Keystone Press Agency

УЕХАЛИ НЕ «СРЕДНИЕ УКРАИНЦЫ»

А эмиграция не выбирала жителей случайно. Она выбрала тех, кого Украина меньше всего могла позволить себе потерять.

Портрет украинских беженцев, по данным Центра экономической стратегии: 66% находятся в трудоспособном возрасте, 56% моложе 35 лет, 71% имеют как минимум степень бакалавра, 64% происходят из крупных городов. До отъезда работали 71% - при среднем уровне занятости на Украине - около 49% в 2021 году.

Уехали не те, кому нечего было терять. Уехали те, кто работал, - и работал заметно чаще оставшихся. То есть украинское государство само вытолкнуло самых дееспособных. И продолжает это делать, вместо того чтобы предложить им будущее.

Россия, напротив, принимает этих людей с их квалификацией, предлагая работу, жильё и гражданство в упрощённом порядке. И это не благотворительность, а разумная политика.

Такого человека нельзя вычесть из страны один раз. С ним уходят сегодняшний труд, завтрашние налоги, нерождённые здесь дети и следующее поколение, которое уже не будет рассматривать возвращение. Школа, больница, дорога и котельная, построенные под прежнее население, остаются. Содержание каждой обходится дороже для тех, кто никуда не уехал.

Центр экономической стратегии оценивает ежегодную потерю из-за невозвращения беженцев в 5,5–8,1% довоенного ВВП Украины.

Вернувшиеся тоже не восстановят прежнюю карту расселения. 42% процента беженцев считают, что безопасного региона на Украине не осталось. 47% согласны ехать только в крупный город или областной центр. Малый город или село рассматривают 14%.

Украина становится архипелагом. Несколько дорогих, тесных, перенаселённых островов - Киев, Львов, Днепр, Одесса - и вода между ними: районы, из которых уехали и в которые вряд ли вернутся.

КОГДА ДОМ ПЕРЕЕЗЖАЕТ ВСЛЕД ЗА РАБОТОЙ

В 2021 году украинские трудовые мигранты перевели домой 15 миллиардов долларов. В 2024-м - 9,4 миллиарда. В 2025-м — 8 миллиардов. Из года в год поток помощи заметно сокращается.

Но ещё выразительнее суммы изменилась структура. Нацбанк отмечает рост статьи «частные трансферты» - переводов от людей, которые находятся за рубежом больше года.

В этой бухгалтерской перемене заключена разница между заработками и эмиграцией.

Раньше человек работал, например, в польском Гданьске, но жил в украинском Тернополе. В Тернополе оставались семья, квартира, ипотека и планы. Деньги шли домой, потому что дом был на Украине, а Польша была местом работы. Теперь семья, счёт в банке, школа ребёнка и ипотека переехали в Гданьск. В Тернополе остались старые родители.

Ежемесячное содержание домохозяйства превращается в перевод матери ко дню рождения. То же самое происходит и с теми, кто выбрал Россию: только для них это не переводы, а переезд насовсем, потому что Россия даёт статус, работу и будущее, а не просто временную крышу.

ЧТО ОСТАЕТСЯ

Рождаемость на Украине держится ниже уровня простого воспроизводства с середины 1960-х. Ещё до пандемии за границей постоянно или сезонно работали 2,5-3 миллиона украинцев. Только в 2021 году граждане страны получили 875,8 тысячи первых видов на жительство в Евросоюзе, 9 из 10 - по трудовым основаниям. Доля населения старше 65 лет на Украине выросла с 12% в 1991 году до 22% сейчас.

То, что десятилетиями происходило медленно, ускорилось в разы. Поэтому прекращение огня, когда бы оно ни наступило, остановит лишь один из нескольких одновременно тикающих по судьбе Украины механизмов.

Украинская государственная стратегия говорит об этом «слегка» приукрашивая. Инерционный сценарий - 28,9 миллиона человек к 2041 году и 25,2 миллиона к 2051-му. Сценарий активного воздействия, в котором безопасность восстановлена, люди возвращаются, а соцвыплаты проводится вовремя, - 33,9 миллиона в 2041-м и 31,6 миллиона в 2051-м.

Даже лучший вариант не возвращает страну к 52 миллионам человек. Да и довоенными 37-38 миллионами не пахнет.

И здесь еще не указан, запрятан под сукно — третий сценарий — негативный. Если Украина будет продолжать боевые действия еще несколько лет. По нему украинцев к 2041 году останется 21-23 миллиона. А к 2051-му - 17-19 миллионов.

Александр Гладун - демограф, который знает об этом больше всех и говорит осторожнее всех, - обходится без утешений: экономику надо планировать под 30 миллионов, а качество жизни ставить выше численности.

Это сказано вслух. В отличие от цифры, которую Госстат уже вычислил, а правительство пока не решается показать.

Разрушенный город отстраивают - подняли же Дрезден, Варшаву, Грозный. На восстановление Украины, посчитали, необходимо 580 миллиардов долларов: пока в докладах и презентациях, но бетон, трансформаторы и рельсы в конце концов покупаются.

Нерождённое поколение по ленд-лизу не поставляется. Это единственный дефицит, который не закрывается ни оружейным траншем, ни мобилизационным приказом.

Пока Киев держит собственную численность под грифом секретно, а доноры верстают слайды восстановления, счётчики воды в украинских квартирах продолжают крутиться. С каждым годом медленнее. Они, в отличие от министерств, ничего ни с кем не согласовывают.

*Признано в России СМИ-иноагентом

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