Новый союзник России в Азии: Здесь ходят наши корабли и принимают карты «Мир»

Официальный визит президента Мьянмы Хлайна в Москву Фото: REUTERS.

Во вторник Владимир Путин провел переговоры с президентом республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайном, прибывшим в Россию с официальным визитом. Беседы лидеров, министров и бизнес-делегаций лидеров в Большом Кремлевском дворце заняли более трех часов. Подписали 12 документов. А потом подвели итоги визита: говоря просто - в Азии у России есть еще один сильный союзник.

- Главное в том, - говорил Владимир Путин, - что российско-мьянманские отношения продолжают поступательно укрепляться, наполняются новым конкретным содержанием. Активно действует межправкомиссия, осуществляется регулярный диалог по линии МИДов, советов безопасности, углубляются межпарламентские и межпартийные контакты, прорабатывается и реализуется целый ряд крупных совместных проектов.

Высокие слова о дружбе и сотрудничестве оказались подкреплены фактами:

1. Россия готова поставлять Мьянме сжиженный газ - не только для внутреннего потребления, но и для перепродажи.

2. Наша страна помогает немаленькому союзнику (а население Мьянмы 55 миллионов человек) строить электростанцию, НПЗ, порт, заводы по производству чугуна и удобрений.

3. Две трети торговли с Мьянмой - в рублях.

4. В прошлом году подписано соглашение о строительстве в республике АЭС российского дизайна.

Мьянма отвечает нам взаимностью. Например, среди 12 подписанных документов - декларация о путях противодействия санкциям. Еще в Мьянме работают карты «Мир», в столице скоро построят первый православный храм, и в ближайшее время откроются прямые авиарейсы, соединяющие две страны.

- При обмене мнениями по внешнеполитической проблематике подтверждено, что позиции России и Мьянмы совпадают или весьма близки. Наши страны наладили тесное военное и военно-техническое сотрудничество. Регулярно проводятся двухсторонние военно-морские учения у берегов Мьянмы, осуществляются и заходы кораблей военно-морского флота России в Мьянманский порт. - подытожил российский лидер.

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