Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая в эфире Радио «Комсомольская правда», подвергла критике позицию Токио, заявившего, что посещение президентом России Владимиром Путиным одного из регионов РФ – южно-курильского острова Итуруп - якобы «оскорбляет и ранит чувства» японцев.

«Южно-Курильские острова стали частью Советского Союза по итогам Второй мировой войны», - напомнила Захарова. А потому возмущение по поводу приезда российского лидера на один этих островов неуместно. Особенно со стороны руководства Японии, бывшей 85 лет назад страной-агрессором. Захарова напомнила, что упреки мы слышим со стороны тех, кто «на протяжении нескольких лет поддерживает террористический киевский режим», а также накладывают на Россию все новые незаконные санкции. При этом японские чиновники «забывают» напомнить собственным гражданам, что атомные бомбы на их города обрушила Америка - страна, которая и теперь во многом определяет внешнюю политику Токио. «Такая частичная амнезия», - иронично отметила официальный представитель МИД РФ.

Отвечая на вопросы об использовании ВСУ британских ударных беспилотников для атак вглубь России, а также о передаче режиму Зеленского американского оружия, находящегося в арсеналах Турции, Захарова заверила, что ответные меры со стороны России непременно последуют. А ответ Британии, что она, мол, «стоит плечом к плечу с Украиной», возмутителен. «Они стоят вместе с киевским режимом по плечи в луже крови мирных жителей», - отметила Захарова, напомнив о событиях Второй мировой войны.

«СССР тогда буквально умолял [своих союзников Британию и США] об открытии второго фронта. Но когда он был открыт? После того, как Советский Союз одержал судьбоносные победы на фронте, - сказала Захарова. – А до тех пор США и Британия ждали и смотрели, чья возьмет. Наша взяла, и тогда они открыли второй фронт».

Захарова напомнила также о готовности Британии и ее западных союзников к такому развитию событий, при котором Советский Союз оказался бы их противником сразу после общей победы над нацизмом в мае 1945 года. «В западных кругах тогда обсуждалось (я сейчас говорю в первую очередь об англосаксах) начало боевых действий против СССР, - сказала Захарова. – Это были документально изложенные сценарии, которые реально рассматривались, но тогда хватило здравого смысла их отвергнуть».