«Стоят плечом к плечу в луже крови!»: Захарова жестко ответила Британии на поставку дронов ВСУ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на вопрос о поставке ВСУ дронов на реактивной тяге от Великобритании. В беседе с журналистом радио «Комсомольская правда» Захарова заявила, что Киев и Лондон стоят в луже крови.

«Британцы очень нагло ответили, они сказали, цитирую: "Мы стоим плечом к плечу с Украиной". Вот и весь их ответ», - сказал журналист в эфире.

«Я бы еще добавила, что они стоят плечом к плечу с киевским режимом в луже крови. Это кровь мирных жителей: женщин, школьников, детей, в том числе и грудничков. Вот так они о себе говорят», — приводит слова Марии Захаровой KP.RU.

При этом Захарова отметила, что оценку боевым действиям все же должно давать Министерство обороны РФ. Она лишь подчеркнула факт, который и так не скрывается противником.

Ранее KP.RU сообщил, что Киев стал использовать британские дроны для атак в глубь России. Причем такое оружие используется Киевом по меньшей мере около полугода.

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