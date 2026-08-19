Вопрос дня: На чьей стороне вы были бы сейчас?

19 августа 1991 года вся страна с удивлением увидела на экранах «Лебединое озеро»... Фото: Анастасия ПОМЕРАНЦЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Виктор ПОХМЕЛКИН, депутат Госдумы первых четырех созывов, сооснователь «Либеральной России»:

- На той же, что и тогда. Я же в то время возглавлял НИИ правовой политики, он был частный, один из первых таких в стране, и главные мысли были - как сохранить его. Ведь первое, что ожидалось от ГКЧП, - тотальная национализация. Я активных действий тогда не совершал, но всей душой был с теми, кто стоял за Ельцина.

Андрей ЖУРАВЛЕВ, доктор наук, профессор кафедры биологической эволюции МГУ:

- На стороне Горбачева и Ельцина. Это дало шанс России к новому витку развития, к тому, чтобы стать сильной и независимой.

Владимир ТИМАКОВ, демограф:

- Я оба раза ходил защищать Верховный Совет - и в 1991 году, и в 1993-м. Сейчас, зная, что будет дальше, я бы просто не участвовал, потому что победители, на стороне которых я выступал, в итоге привели Россию к худшему событию - развалу СССР. Но и организаторы ГКЧП не смогли бы сохранить Союз. Им в голову не приходило обратиться к народу, они все решали аппаратными методами, а это подход проигрышный.

Алексей ЛЮБУШИН, сейсмолог, доктор математических наук, Институт физики Земли РАН:

- Я ходил на баррикады. Многие тогда были в состоянии эйфории, и я тоже. Но, помню, сразу после краха ГКЧП вышел на улицу, увидел, как орудуют наперсточники, и подумал: вот кто выиграл. То, что началось потом, было ужасно. Если бы я был попаданцем и членом Политбюро вдобавок в условном 1983 году, я бы посоветовал властям действовать иначе.

Виктор ПОЛЯНСКИЙ, правовед, профессор Самарского госуниверситета им. Королева:

- Я был бы на стороне «путчистов» - беру это слово в кавычки, потому что на самом деле они создавали комитет по спасению государственно организованного общества в формате СССР. Время показало, что Горбачев вел политику, которая была невыгодна Советскому Союзу и работала на Запад. ГКЧП имел под собой юридическую основу, в стране складывалась чрезвычайная ситуация.

Анна БОРОДУЛИНА, директор Ельцин-центра в Екатеринбурге:

- Я была бы на стороне легитимной власти. Я бы однозначно осудила арест президента Горбачева и ввод военной техники на улицы Москвы по приказу ГКЧП.

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