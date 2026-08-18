Изменившийся Валерий Леонтьев объявился в Москве: очень худой и без волос

Валерий Леонтьев приехал в Москву Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Валерий Леонтьев внезапно объявился в Москве. Поклонники с трудом узнали 77-летнего артиста, который официально ушел со сцены еще в 2024 году и большую часть времени проводит в Майами.

Валерий Леонтьев совсем скоро выступит на фестивале "Новая волна" в Казани. Это мероприятие его близкого друга Игоря Крутого. Певец, судя по свежему фото, выглядит заметно похудевшим. Снимок был сделан в московской квартире звезды.

Валерий Яковлевич позировал с друзьями. Рядом с ним были композитор Владимир Евзеров, продюсер Елена Морозова и певец Юрий Кононов.

Поклонники были рады увидеть любимца без грима. Однако многим в глаза тут же бросились изменения во внешности Леонтьева. "Окончательно усох", "Это болезнь?", "От Казановы ничего не осталось", "Возраст и сила земного притяжения делают свое дело", "Где его волосы, почему он в шапочке", - высказались люди.

Певец сильно похудел Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Отметим, Валерий Яковлевич два года назад сообщил, что сольных концертов в России не планирует, так как уже достаточно навыступался за свою длинную творческую жизнь. Поет на частных мероприятиях.

В Москве пенсионер живет в своей роскошной квартире в Колокольниковом переулке. Певец много лет назад выкупил две квартиры на соседних этажах и чердак.

Жена знаменитости Людмила Исакович живет безвылазно в США с 1982 года. У супругов шикарная вилла в Майами.