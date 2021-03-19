"Сердце сжималось от безумной жалости, хотелось плакать": Игорь Крутой раскрыл правду о тяжелой судьбе Валерия Леонтьева

Игорь Крутой трогательно поздравил Валерия Леонтьева с днем рождения Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Игорь Крутой много лет дружит с Валерием Леонтьевым. По случаю 72-летия рассказал о драме в жизни знаменитого "казановы".

Игорь Крутой трогательно поздравил Валерия Леонтьева с днем рождения. Композитор заявил, что никто не знает, через что на самом деле пришлось пройти певцу на пути к славе. Маэстро признался, что знает о судьбе друга такие вещи, которые по сей день вызывают у него слезы на глазах.

Леонтьев всегда был довольно закрыт для публики. Он ни с кем не делится своими проблемами или переживаниями. Даже близкие друзья о бедах и горестях артиста узнавали совершенно случайно. "Очень редко, в моменты безумного доверия, Валерик начинал рассказывать о своей жизни. И тогда мое сердце сжималось от безумной жалости, а мне, взрослому мужику, хотелось плакать, и в эти минуты он становился для меня ребенком... То, что Господь послал Валере такую славу и народную любовь, он этим уравновесил маленькую частицу того, через что пришлось пройти на своем жизненном пути моему другу и гениальному артисту Валерию Леонтьеву", - написал Крутой в блоге.

А потом обратился к Валерию Яковлевичу: "Как бы я хотел, чтобы ты был бы счастлив! Как бы я мечтал, чтобы ты чаще улыбался не грустно-вымученной улыбкой... А еще я желаю, чтобы ты был здоров и подольше оставался на сцене таким же любимым и таким же востребованным, радуя всех своими новыми песнями, новыми программами и просто возможностью общаться с Гением...".

Отметим, большую часть года Валерий Леонтьев живет в Майами, где у него есть свой дом. С супругой Людмилой Исакович он вместе 50 лет. Леонтьев всю жизнь посвятил своей карьере, детей у него нет. Певец продолжает выступать и заряжать публику своей неиссякаемой энергией.

То, как Леонтьеву удалось в 70-е годы пробиться на сцену, до сих пор для многих остается загадкой. Его стиль и манера исполнения всегда были слишком - слишком красивый, слишком шикарный слишком эпатажный. Сетка, перья и обязательно кожа делали его сценический образ неповторимым. Он пел, не вынимая рук из карманов. Публике образ артиста нравился, а после того, как он записал песню "Полет на дельтаплане" его полюбили навсегда. С 80-х ни одна "Песня года" не проходила без Леонтьева.

На протяжении своей долгой карьеры он ведет максимально здоровый образ жизни, полностью отказавшись от вредных привычек. А ведь мало кто знает, что артист переживал непростые времена. "Несколько раз мне хотелось просто отгородиться от всего внешнего мира лет на пять-семь! Я ложился, поворачивался лицом к стене… Но через пару часов вскакивал и работал дальше, несмотря ни на что, вопреки всему! Было время, когда я пытался лечиться от депрессии алкоголем", - признавался певец.

Валерий Яковлевич утверждает, что ему приходится вкладывать в свой внешний вид много сил. "Я не вправе плохо выглядеть", - говорит певец. В тренажерном зале он бывает каждый день и держит свой аппетит под строгим контролем. "Не жру я, понимаете? В смысле - голодаю", - признавался как-то артист.

А когда у него тяжело на душе, спасается одиночеством. "Не таким, когда плачут: вот какой я бедный и несчастный, никого у меня нет. Мое одиночество - созидающее, восстанавливающее, моя личная территория не терпит посягательств. Есть два-три человека, которым могу позвонить глубокой ночью и поплакаться о своих проблемах", - добавил Леонтьев. Он старается руководствоваться известным правилом: поступай с другим так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. И всегда стеснялся пристального внимания к себе. "Терпеть не могу шума, холода и яркого света. Редкие выходные предпочитаю проводить в тишине и одиночестве, смотрю кино или лежу с книжкой", - откровенничал музыкант.