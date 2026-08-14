План Банковой вернуть домой «ухилянтов», сбежавших в Европу, дал сбой. А ведь Зеленский так старался Фото: REUTERS.

Можно сказать, что украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский добился одной из целей, с расчетом на которые он стал раскручивать политико-дипломатический скандал в отношениях Киева и Варшавы – украинские беженцы мужского пола из-за изменения отношения к ним местного населения и властей начали покидать Польшу.

По данным свежей статистики за июнь, за этот месяц Польшу покинули 6335 украинцев, находившихся под временной защитой Евросоюза. Кроме того, небольшое сокращение укробеженцев произошло также в Бельгии и Ирландии. Вот только расчет «просроченного», что все эти мужчины вернутся на Украину, где их, довольно потирая руки, будут уже на границе поджидать совместные патрули ТЦК и полицейских, не оправдался ни в коей мере.

Все эти мужчины, а большинство сбежавших из Польши являются именно мужчинами, причем, призывного возраста, перебрались в другие страны Евросоюза: в Германии количество беженцев с Украины увеличилось на почти 3 тысячи украинцев, в Чехии — на более чем 3,8 тысячи, а в Италии осело свыше 4,1 тысячи новых беженцев с Украины.

План Банковой вернуть домой «ухилянтов», сбежавших в Европу, дал сбой. А ведь Зеленский так старался – мало того, что он старательно разжигал в поляках ненависть к украинцам, он и его подельники, в том числе из МИДа Незалежной, старательно «не замечали» многочисленных конфликтов с избиениями, издевательствами и унижениями украинских беженцев. Да, стоит признать, что сначала сами укробеженцы своими хамством, наглостью, демонстративно вызывающим поведением постарались сделать все, чтобы отношение к ним рядовых поляков изменилось в худшую сторону, но сейчас на них, причем, не разбирая степень вины местное население вымещает злобу за мову, за косой взгляд, просто за сам факт пребывания украинцев на польской земле. А «просрочка» тем временем лишь подбрасывает поленья в костер польско-украинской «дрючьбы».

А дальше будет еще круче. ЕС с 5 августа ужесточил правила предоставления временной защиты украинским мужчинам призывного возраста. Новые заявители больше не смогут получить статус, если не подтвердят выполнение своих воинских обязанностей на Украине. За этим решением явно проглядывают «уши» киевского режима. Пока еще это не распространяется на тех, кто сбежал с Украины раньше и уже имеет статус временной защиты или же успел подать документы до принятия этого решения. Но все может измениться и тут. Не зря же в Польше уже всерьез обсуждается вопрос о депортации украинцев, не имеющих легального правового статуса и не устроившихся на какую-либо официальную работу. То есть просто статуса временной защиты может в скором времени уже может стать недостаточно для жизни в Польше. А там, кто знает, очень возможно, что Зеленский прогнет руководство ЕС на новые решения в интересах «просрочки». А интерес у него всего один – обеспечить как можно больше поставок свежего «пушечного мяса» для ВСУ.

Расчет, что все эти мужчины вернутся на Украину, где их, довольно потирая руки, будут уже на границе поджидать совместные патрули ТЦК и полицейских, не оправдался ни в коей мере Фото: REUTERS.

Расчет Зеленского прост, как грабли – дождаться, а еще лучше – создать такие условия для укробеженцев в Европе, чтобы их начали выдавливать к возвращению домой местные жизненные обстоятельства. У этого плана есть только одно слабое место – беженцы живут не в информационном вакууме, они получают весь спектр информации о происходящем на Украине. Кроме того, они прекрасно понимают, что из себя представляют украинские власти и тот же Зеленский. А потому они выбирают совсем другие маршруты – их, конечно, можно выдавить из Евросоюза, но они скорее поедут в страны на других материках и континентах, чем вернутся домой, пока идет конфликт. А большинство не вернется и после нее. Потому что прекрасно понимают, что там не будет ни работы, ни денег, а только поборы, взятки и всевластие вооруженных бандитов из числа бывших ВСУшников.

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