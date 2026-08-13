Владимир Зеленский окончательно выбрал для страны, которую он возглавляет, путь камикадзе. Фото: REUTERS.

Украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский окончательно выбрал для страны, которую он возглавляет, путь камикадзе. Игнорируя реальность, с которой он уже давно не совпадает, он заявил, что Россия «не хочет останавливать конфликт, но у нас есть план», как это сделать. По его словам, для этого необходимо «перенести конфликт на территорию России, после этого россияне ощутят на себе последствия и будут оказывать давление на власть». Уроки 40-дневного «давления на Россию» явно не были усвоены ни самим «просрочкой», ни его советниками и руководителями ведомств в правительстве.

Сам Зеленский продолжает уповать на «манну небесную», то есть на поставки ракет для ПВО/ПРО из США.

- В этом году я прошу американских партнеров продать мне 5% ракет из их запасов. И тогда мы пройдем зиму. Если они продадут 10% - мы уничтожим всех российские баллистические ракеты. Ответ на данный момент – нам продадут всего 1%, - рассказал Зеленский в интервью CNN. - Я пытаюсь что-то обменивать на ракеты… Я делаю некоторые вещи, о которых даже не могу рассказать. Это не значит, что они незаконны. Но я не могу об этом говорить.

Правда, ему пришлось опровергнуть в интервью американской телекомпании свою же недавнюю ложь о том, будто в Вашингтоне уже «принято решение» о производстве ракет Patriot на Украине. CNN он рассказал, что решения США о производстве ракет-перехватчиков Patriot в Украине пока нет, хотя представители производителей уже приезжали в Киев для обсуждения этого вопроса. От вранья «просрочка» и тут не удержался, постаравшись представить дело так, будто все выступают за передачу лицензии, а задержка только за Трампом. Между тем, давно известно, что два крупнейших американского производителя, участвующих в производстве ракет РАС-3 для ЗРК «Пэтриот», компании «Локхид» и «Боинг», прямо выступают против такого шага.

В том, что решения США о производстве ракет-перехватчиков Patriot в Украине пока нет, по мнению Зеленского, виноват Трамп Фото: REUTERS.

Впрочем, сейчас речь даже не о том, что «просрочка» не может существовать без лжи, завуалированной или откровенной, и даже не о том, что его союзники из Европы озаботились проблемами собственной безопасности на фоне острого дефицита ракет к «Пэтриотам» по всему миру и решили, что им «своя рубашка ближе к телу», чем украинская вышиванка. Не будем говорить и о том, что у него нелады с арифметикой. «Просрочка» не желает видеть того, до чего он довел Украину своим правлением. А об этом вопиет уже статистика, а не какие-то украинские или зарубежные эксперты.

Так, например, согласно последним данным, Украина стала самой бедной страной в Европе, где за уровнем бедности проживает уже почти половина населения. Начиная с 2021-го года, еще до начала СВО, этот процесс принял необратимой характер, ускорившись в последние годы. Как еще одно свидетельство экономической катастрофы последние данные по минимальной зарплате в стране. Она почти в 2 раза меньше, чем в соседней Молдавии – 169 евро против 313. При этом, в самой бедной стране Евросоюза Болгарии минималка по зарплате составляет 620 евро. Практически двукратный разрыв и по средней зарплате в этих двух странах: на Украине в прошлом году средняя зарплата составила около 500 долларов США в пересчете на американскую валюту, а в Молдавии – порядка 900. А ведь еще в 2010-м Украина была впереди. Но ситуация кардинально изменилась после победы Евромайдана - к 2015 году средняя зарплата на Украине уже опустилась примерно до $190 (с $282 до Майдана), тогда как в Молдавии выросла до $245 (с $240 за аналогичный период).

Cогласно последним данным, Украина стала самой бедной страной в Европе. На фото - очередь за гуманитарной помощью. Фото: Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Но речь не только о зарплате. Как отмечают экономисты, еще в 2019 году Украина сохраняла преимущество над Молдавией по ВВП на душу населения по ППС, но с 2020-го года Молдова (напомним, Зеленский пришел к власти в 2019-м) начала устойчиво уходить вперед. ВВП на душу населения по ППС, средние доходы и минимальная зарплата при Зеленском показывают одну и ту же тенденцию – они вошли в пике и падают. Растет только долг, размер которого показывает, что Украина фактически уже стала полным банкротом, осталось только признать это формально. Украина двадцать лет пыталась догнать Европу, а в итоге при Зеленском она отстала даже от самой бедной в Европе Молдавии, которая тоже не стала богаче за эти годы, но выглядит хотя бы приличнее.

И это, не говоря о демографической катастрофе, лишающей Украину любых перспектив в будущем. А местный главарь, который довел страну до такого состояния зациклился на нанесении как можно большего ущерба соседу. Все его слова про «спасение жизни людей» - это чистейшей воды вранье. Его задача, в чем он сам признавался – добиться, чтобы погибало определенное количество граждан России, в чем признавались и его генералы, которым была поставлена эта задача. Самому "просроченному" плевать, если при этом погибнут все, кто живет в его стране, поскольку лично он надеется спастись.

И он не успокоится, пока не превратит всю Украину в сплошные руины. Если будет оставаться у власти.

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