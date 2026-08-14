Игра на опережение: как правильно развивать территории

Работа компании-оператора проекта - Северо-Западной энергоресурсной компании (входит в группу компаний «Пантикапей») в 70-летие Дня строителя отмечена руководством строительной отрасли страны высокой наградой - дипломом первой степени в XXX Всероссийском конкурсе на лучшую строительную организацию за 2025 год.

В отличие от хаотичной точечной застройки начала «нулевых», этот амбициозный проект закладывался не как банальный спальный микрорайон, а как автономный умный город с развитой современной инфраструктурой. Сейчас он получил новый импульс для роста.

ПО ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

Главная фишка «Еврограда» заключается в принципе опережающего инфраструктурного моделирования. Застройщик отказался от привычной схемы «сначала дома - потом дороги и трубы». Четырехполосные дороги, транспортные развязки, водопроводные узлы и магистральные трубы, силовые кабели и оптоволоконные системы связи, газопроводы, современные очистные сооружения… Все это было решено обустраивать заранее. Особое внимание уделили системе водоснабжения и водоотведения, при этом в проект сразу интегрировали развязки, связывающие территорию с кольцевой автодорогой и федеральной трассой Санкт-Петербург - Сортавала, заложили выделенные полосы для общественного транспорта и продуманные пешеходные зоны. Получилась в буквальном смысле игра на опережение. А ответственной за это направление стала инвестиционная компания «Пантикапей».

На территории деревни Порошкино начал работать логистичесеий центр компании "Озон".

- Объект недвижимости (жилой дом, завод, склад или магазин) и его инфраструктуру можно сравнить с вершками и корешками. Инфраструктура - это невидимый, но жизненно важный фундамент. Без этих «корешков» ни жилые дома, ни производственные и торговые объекты вырасти и работать просто не смогут, - объяснил руководитель ИК «Пантикапей» Дмитрий Яковенко. - При этом жизнеспособность нашего проекта была подтверждена строгими экономическими расчетами и экспертизами. Большую поддержку в становлении проекта оказал Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов РФ при разработке методических рекомендаций по комплексному развитию незастроенных территорий России на основе опыта реализации инженерно-транспортной инфраструктуры «Еврограда». Как ожидается, за 30 лет с момента запуска новой инженерной и дорожной инфраструктуры бюджетный эффект достигнет 108 миллиардов рублей. Налоговый поток уже формируют новые предприя-тия и объекты капстроительства, которые инвесторы и застройщики построили и будут возводить на полностью обеспеченных коммуникациями площадках.

Прокладка электрических кабелей к жилой застройке "Еврограда".

Важно отметить, что проект был оценен по достоинству руководством страны. На фоне финансового кризиса 2008 года правительство России приняло целый ряд решений по поддержке масштабных инфраструктурных инициатив. Если говорить про «Евроград», то в 2012 году он вошел в федеральную программу «Финансирование содействия проектам регионального и городского развития», которая была утверждена наблюдательным советом Внешэкономбанка еще в 2010 году под председательством занимавшего тогда пост премьер-министра РФ Владимира Путина.

Один из съездов «Еврограда» в производственно-складскую зону

РАБОТА СПОРИТСЯ

Решив сложнейшие инфраструктурные задачи, проект «Евроград» теперь создал возможность для реального строительства многоквартирных домов. Инженерно-транспортная инфраструктура тоже не отстает, в чем журналисты смогли убедиться лично во время посещения строительной площадки. Сейчас внутри жилого микрорайона завершается строительство внутриквартальных магистральных дорог. Параллельно с этим специалисты занимаются технологическим присоединением сетей водопровода к центральным системам ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» (договоры действуют еще с 2013 года).

- Прямо сейчас мы находимся на стадии активного завершения строительства инфраструктуры. Основные инженерные сооружения в высокой степени готовности - их ввод в эксплуатацию и финальное подключение запланированы к осени 2027 года. Все объекты, включая канализационные очистные сооружения, возводятся одновременно, работа идет комплексно, - подчеркнул Дмитрий Яковенко. - Использовав по федеральной программе в период с 2012 по 2021 год государственные внебюджетные средства в сумме 225 миллионов рублей и вернув их государству с доходом (в сумме более 300 миллионов рублей), сейчас мы строим всю инфраструктуру за счет собственных и инвестиционных средств и своими силами. Общая готовность объектов составляет уже более 80 - 85%, можно сказать, что завершение строительства дорог и инженерных коммуникаций на финишной прямой.

Каждый проект внутри «Еврограда» развивается самостоятельно, главное - наличие инфраструктуры

Проект охватывает более 700 гектаров территории и более 100 земельных участков. На каждом из них - свой застройщик, свой проект: жилые кварталы, производственные и складские зоны, торговые моллы и магазины, деловые и офисные зоны. Каждый из застройщиков развивается самостоятельно, но все, в той или иной степени, неизбежно используют инженерно-транспортную инфраструктуру «Еврограда». И это создает мощный мультипликационный эффект развития территории.

Внутри жилого микрорайона завершается строительство внутриквартальных магистральных дорог

- На сегодняшний день пришло время развития жилого микрорайона, в котором крупный федеральный застройщик приобрел два больших земельных лота и реализует на них современный комфортабельный жилой комплекс, один из лучших проектов в регионе, - сказал руководитель ИК «Пантикапей».

«ВЕСЬ КОНТУР ЖИЗНИ»

Напомним, что на Петербургском международном экономическом форуме, который состоялся в июне 2026 года, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал соглашение о социально- экономическом сотрудничестве с одной из федеральных строительных компаний. Проект предусматривает комплексное развитие территорий во Всеволожском и Ломоносовском районах - строительство жилых комплексов, а также социальной, транспортной, коммунальной и спортивной инфраструктуры.

Дороги строят одновременно с жильем.

- Ленинградская область работает с крупными федеральными девелоперами только в логике комплексного развития. Когда на территорию приходит проект такого масштаба, регион смотрит на весь контур жизни: школы, детские сады, спорт, дороги, инженерию, общественные пространства. Рассчитываем, что новые кварталы будут развиваться как полноценные территории для жизни с понятной социальной базой и долгосрочным эффектом для районов, - отметил Александр Дрозденко.

Развитие идет по всем фронтам. Так, на территории деревни Порошкино, в границах «Еврограда», начал работать логистический центр компании «Озон». Соглашение о его строительстве также было заключено на ПМЭФ, это произошло три года назад.

- Проект сопровождало Агентство экономического развития Ленинградской области. Объем инвестиций - 4 миллиарда рублей. Первая очередь комплекса - 60 тысяч квадратных метров, мощность обработки - более 500 тысяч заказов в сутки. После выхода на полную мощность площадь превысит 100 тысяч квадратов, а суточная производительность достигнет 1 миллиона заказов, - сообщил Александр Дрозденко.

Мощным импульсом для развития локации стала и транспортная развязка у «Мега-Парнас», построенная ИК «Пантикапей» совместно с IKEA еще в 2010 году и ликвидировавшая транспортный коллапс в Бугровском поселении. Вместе с тем на базе созданной инженерно-транспортной инфраструктуры сформировалась и продолжает активно развиваться современная промышленно-торговая зона. Начиная с 2012 года и по настоящее время здесь планомерно вводятся в эксплуатацию крупные объекты торговли и промышленности, в том числе складские комплексы «Раум», обеспеченные съездами с кольцевой дороги и водоснабжением от «Еврограда».

Президент Российского союза строителей Владимир Яковлев, Дмитрий Яковенко и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин - на празднике в честь 70-летия Дня строителя.

Несмотря на многочисленные сложности и препятствия, которые преодолевались в процессе реализации, проект, как отметил Дмитрий Яковенко, обладает высокой финансовой и технической прочностью. Именно за счет этого «Евроград» уверенно преодолевает все возникающие на его пути преграды и планомерно развивается, достойно удерживая знамя федеральной программы, утвержденной Владимиром Путиным в 2010 году.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Кто в первую очередь выигрывает от реализации проекта? В «Пантикапее» считают, что государство и общество.

- Посмотрите на динамику: проект «Евроград» реализуется на территории Бугровского городского поселения, и если в 2012 году его бюджет составлял всего 120 миллионов рублей, то сегодня он вырос до 700 миллионов, - утверждает Дмитрий Яковенко. - В этом и заключается главный бюджетный эффект. Благодаря строительству дорог и инженерных сетей на территории запускаются новые предприятия. Они развиваются, платят налоги.

Выигрывают и простые люди, проживающие в том числе и на прилегающих территориях. Сегодня компания осуществляет так называемые проколы под магистральными дорогами, обеспечивая и новую застройку в деревне Порошкино, и близлежащие деревни водоснабжением (трудно поверить, но в XXI веке к некоторым участкам не подведена вода, людям приходится пользоваться колодцами, которые могут быть и не заполнены). Например, такую помощь вскоре получит деревня Корабсельки, находящаяся в Бугровском городском поселении (а ведь еще есть Мистолово, Мендсары, Порошкино…). Помогли местным жителям и с подводом газа. Одним из выразивших благодарность за это стал председатель совета ветеранов Бугровского сельского поселения Александр Боев. Эту информацию подтвердила и глава Бугровского городского поселения и председатель совета депутатов Елена Моисеева.

- Для нас, конечно, это большой плюс. Важно и то, что у «Пантикапея» заключены договоры с ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». А это значит, что деревни смогут получать воду самого высшего качества, - выразила уверенность Елена Моисеева.

Руководитель ИК "Пантикапей" Дмитрий Яковенко.

Дмитрий Яковенко добавил: «Мы глубоко убеждены, что бизнес обязан быть социально ответственным. Наша цель - не просто извлекать коммерческую выгоду, но и отвечать за результаты своей работы перед обществом. Там, где мы можем решить острые социальные вопросы без кардинального ущерба для нашего дела, мы обязаны это делать».

КСТАТИ

Параллельно «Пантикапей» продолжает строительство скита «Древне-Русская Лавра» в деревне Хязельки. Этот уникальный проект реализуется при духовном окормлении русского Свято-Пантелеимонова монастыря на Афоне и Свято-Троицкой Александро-Невской лавры. Центральный объект скита - храм Успения Пресвятой Богородицы, архитектурная копия древнейшего русского храма на Афоне. Предполагается, что уже в этом году храм получит Великое освящение. Значение этого события переоценить трудно.

Скит «Древне-Русская Лавра» в деревне Хязельки.

- Когда ребенок рождается, он сначала получает свидетельство о рождении - свой, скажем так, первый светский паспорт. Но по-настоящему его духовная жизнь начинается только после того, как его окунут в купель. Точно так же и с церковью: получение документов на здание - это лишь земное «свидетельство о рождении». И только после чина Великого освящения храм обретает свой «духовный паспорт», преображаясь из архитектурного сооружения в священное место присутствия Божия, - провел параллель руководитель «Пантикапея» Дмитрий Яковенко.

Также на территории скита предусмотрено создание келейных корпусов, братской трапезной, паломнического центра и военно-патриотического клуба. При этом на протяжении последних лет скит «Древне-Русская Лавра» помогает проведению специальной военной операции, отправляя «за ленточку» гуманитарную помощь и освященные знамена.

К слову, Дмитрий Яковенко возглавляет не только «Пантикапей», но и благотворительный фонд «Под Покровом Царицы Небесной». Также он является членом правления Санкт-Петербургского регионального отделения Всемирного русского народного собора (ВРНС). Он и сам не раз принимал личное участие в гуманитарных миссиях.

Фото: Валентин ЕГОРШИН.