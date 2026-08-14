Ребята несколько дней путешествуют по побережью Карского моря. ФОТО: Департамент образования и науки города Москвы

Путешествие московских школьников и студентов колледжей по побережью Карского моря продолжается. 13 августа группа участников Большой Арктической экспедиции-2026 приблизились к цели - мысу Челюскин, где другой отряд завершает восстановление мемориала погибшим полярникам и летчикам. О пережитой встрече с медведем, кулинарных открытиях и не только с места передает специальный корреспондент «Комсомольской правды» в Арктике Евгений Сазонов.

С оглядкой на хищника

- Вчера мы расстались на рассказе, что к нам дважды приходил довольной большой, худой и злой медведь, ходил вокруг лагеря, из-за чего нам пришлось установить круглосуточное дежурство, - говорит наш журналист. - Я дежурил с 7 до 8:30 утра. Ждали медведя. Слава Богу, он так и не пришел больше.

Команда шла с оглядкой на хищника, но он не появился. ФОТО: Департамент образования и науки города Москвы

Видимо, хищника хорошенько напугали светошумовые гранаты, которые использовал Владимир Мельник, ответственный за безопасность и знаток таких животных. Но во время пути никто не расслаблялся.

- Сегодняшний переход все были очень внимательными. Как в фильме «В бой идут одни “старики”» крутили головы на 360 градусов, смотрели, не появится ли хозяин Арктики. К счастью, не появился.

Море покрылось льдами. ФОТО: Департамент образования и науки города Москвы.

При этом сильно испортилась погода. Если 12 числа, во время затмения, стояла замечательная, теплая, солнечная и приятная для здешних мест, то накануне Арктика вернула свое обычное состояние - холодно, ветрено.

- И когда мы вышли на побережье Карского моря, то увидели огромное количество льда, практически до горизонта.

Рыба скрасила рацион

Тем не менее, отряд «Исследователи Арктики» не сбавлял ходу, они посетили мыс Вега, устроили привал на пляжу. Наловили рыбы и пожарили ее на камнях и плавнике - дереве, которое под действием ветров проплыло тысячи километров, с берегов Енисея или Лены, двигалось в сторону Северного Ледовитого океана и тут было выброшено на сушу. Все остались довольны обедом и ужином, это сильно разнообразило рацион путников.

Исследователи стали лагерем на побережье. ФОТО: Департамент образования и науки города Москвы.

Ночевать решили прямо здесь, на побережье.

- Прохладненько, но, слава Богу, вокруг много плавника. Это выброшенные морем на берег обломки деревьев, доски, из них получился шикарный костер, мы греемся, и довольно приятно знать, что эта технология, которую многие тысячи лет использует человек, до сих пор прекрасно работает, несет тепло и свет.

Отряд "Хранительницы истории" ждут друзей на мысе Челюскин. ФОТО: Департамент образования и науки города Москвы.

На 14 число полярники планировали последний рывок до мыса Челюскин:

- Но это пока не точно, возможно, мы постараемся заняться фото- и видеосъемкой, опять же, если позволит Бог и погода.

КСТАТИ

О самых интересных событиях Большой Арктической экспедиции слушайте в репортажах на Радио «Комсомольская правда» (и на radiokp.ru). Подробности читайте в «Комсомолке» и на самом популярном сайте Рунета KP.RU.

Маршрут "Исследователей Арктики". Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

А полярный исследователь, директор центра дополнительного образования «Лаборатория путешествий», кавалер ордена Мужества Матвей Шпаро с помощью устройства спутниковой связи показывает на карте, как движется походный отряд.

СПРАВКА КП

Большую арктическую экспедицию организует столичный Департамент образования и науки при поддержке регионального отделения «Движения первых» и общественного экологического проекта «Чистая Арктика».