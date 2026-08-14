Владимир Зеленский остались без своего посла в Вашингтоне. Фото: REUTERS.

На Западе сильно озаботились тем, что бандеровская власть в Киеве и лично ее «просроченный» главарь Владимир Зеленский остались без своего посла в Вашингтоне. Напомним, этот пост остался вакантными после увольнения с него Ольги Стефанишиной, которой сразу по возвращению на Украину антикоррупционные местные органы НАБУ и САП предъявили целый букет «пидозр» (обвинений) в коррупции.

Вроде бы и времени прошло не так много, но сейчас для «просроченного» важны даже не дни, а часы, а потому вопросом заполнения столь важной вакансии очень заинтересовалось влиятельное западное издание Politico. И выяснило очень интересную ситуацию. Как заявили журналисты издания, Киев не может найти нового посла в США, потому что никто не хочет занимать эту «самую сложную должность в Вашингтоне». Во всяком случае, так объяснили журналистам местные украинские источники, которые на этот раз не стали скрываться за анонимностью или псевдонимами.

Пост посла остался вакантными после увольнения с него Ольги Стефанишиной. Фото: wikimedia.org.

Как рассказала депутат Верховной рады Иванна Климпуш-Цинцадзе (фракция «ПЕС» Петра Порошенко*), те, кто обладает должным опытом и подходит для этой должности в силу имеющихся профессиональных навыков и образования, просто боятся занимать ее, «опасаясь, что у них не будет условий, необходимых для надлежащего выполнения работы». Напомним, изначально Зеленский намеревался назначить послом Украины в США экс-премьер-министра Юлию Свириденко, но та отказалась, и ее в итоге решили назначить главой «Нафтогаза Украины».

Это не значит, что вовсе нет желающих поехать в Вашингтон - таких хоть отбавляй, но тут желающих отсеивает уже сам Зеленский.

А вот другой депутат Рады Юрчишин (фракция «Голос») уверен, что Зеленский хочет дождаться итогов промежуточных выборов в США, чтобы оценить, кто «лучше всего впишется в политический ландшафт».

- Оставление этой должности вакантной сопряжено с рисками, выходящими далеко за рамки дипломатического протокола. Украина может оказаться без влиятельного представителя в Вашингтоне как раз в тот момент, когда принимаются решения по вопросам вооружений, противовоздушной обороны, материально-технического обеспечения и обмена разведданными, а также по условиям любых новых мирных инициатив, - приходят к неутешительному для Киева итоговому выводу аналитики Politico.

Вопрос, конечно, и важный, и одновременно больной. Быть представителем страны при непредсказуемом Трампе, который по 10 раз за день может поменять свое мнение по любому вопросу. А с другой стороны – не менее непредсказуемый «просроченный» руководитель Украины, который требует проводить наступательную, то есть наглую и хамскую украинскую дипломатию. Тут надо быть постоянно буквально между молотом и наковальней. И при этом не рыдать в подушку, не бить посуду для успокоения и не просыпаться по ночам с криком «Мама!», ощупывая мокрые штанишки.

Даже странно, что украинский «просрочка» до сих пор не остановил свой выбор на человеке, который полностью отвечает всем необходимым критериям – на выпускнике-отличнике криворожской высшей школы украинской наступательной дипломатии Андрее Мельнике. Это человек, который поставил на место немецкого канцлера Олафа Шольца, назвав его «обиженной ливерной колбасой», от которого взвыли в его бытность работы послом в Бразилии, куда его послали после многочисленных скандалов в Германии, а сейчас занимает должность постпреда Украины при ООН.

Андрей Мельник поставил на место немецкого канцлера Олафа Шольца, назвав его «обиженной ливерной колбасой». Фото: imago-images.de/Global Look Press

Андрей Мельник быстро поставит Трампа на место, назовет его чем-то вроде «бешеного протухшего биг-мака» или придумает для Дональда еще какое-либо обидное прозвище. Мельник или быстро приструнит Трампа, или столь же быстро доведет дело до войны между США и Украиной, а на следующий день после ее объявления Зеленский сможет почетно сдаться Штатам. И, что немаловажно, ему из Нью-Йорка до Вашингтона добираться недалече.

Есть только один сложный момент в такой комбинации – Вашингтон должен одобрить кандидатуру нового посла. Рустем Умеров, к примеру, такого одобрения не получил. Что и понятно – не может интересы другой страны представлять в США гражданин США. И тут, с учетом бэкграунда Мельника, о котором в США, несомненно, все соответствующие инстанции оповещены, есть сомнения, что процесс назначения пройдет без сучка и задоринки. Но тут и должны проявиться таланты «просроченного».

* внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

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