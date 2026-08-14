Памятник генералу Василию Маргелову в Днепропетровске Фото: yandex.ru/maps.

Противник продолжает чествовать предателей и воевать с павшими героями. Вчера на Украину для торжественного перезахоронения привезли кости главаря ОУН* Евгения Коновальца, а уже сегодня власти Днепропетровска приняли решение демонтировать памятник знаменитому уроженцу этого города – генералу армии Василию Филипповичу Маргелову, получившему Героя Советского Союза за форсирование Днепра в 1944-м и более 20 лет возглавлявшему советские ВДВ.

Для наших десантников Маргелов – фигура сакральная. Именно при нем ВДВ стали элитным родом войск с уникальным «десантным шовинизмом», который лучше всего выражается в лозунге: «Никто кроме нас!» Именно Дядя Вася дал крылатой пехоте легендарные голубые береты и тельняшки. Именно по его настоянию для ВДВ была разработана широкая номенклатура десантируемой техники.

Снести памятник Маргелову – плюнуть в душу всему десантному братству. В него когда-то входили и украинцы. Но еще при Порошенко** украинские ВДВ начали перекраивать на западный манер. Так осенью 2017-го голубые береты десантников заменили темно-бордовыми. Тогдашний президент подчеркнул, что крылатая пехота «всех развитых государств» носит именно такие. Очень уж ему нравились британские и американские десантники.

Стремительно избавляясь от собственного прошлого, современная Украина заменяет свои традиции и своих героев чужими. Щоб не як у москалiв.

Но теперь у наших десантников появится мотивация брать Днепропетровск, чтобы вернуть памятник Дяде Васе на место. А мотивированный десантник – страшный противник.

*Внесена в реестр террористических и экстремистских организаций Росфинмониторинга

*** внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму

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