«Война за будущую формацию, которая будет править Землей»: Как СВО меняет миропорядок

Война на Украине - это глобальная война. Война за будущую формацию, которая будет править Землей. Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель предположила, что СВО может продолжаться 10 лет. Есть другие западные политики, которые делают свои прогнозы — тоже долгосрочные. Правы они или нет?

На Радио «Комсомольская правда» говорили с профессором Дипломатической академии МИД России, военным экспертом Александром Артамоновым.

ЭТО НЕ ЛОКАЛЬНАЯ ВОЙНА

- Сколько продлится СВО?

- Предлагаю всем относиться к конфликту на Украине не как к локальной войне. Это глобальная война. Война за будущую формацию, которая будет править Землей.

- Что имеете в виду?

- Меняется система, которую установили после 1945 года, Ялтинская, Потсдамская конференция, акт Квинси, создание нефтедоллара, американо-ямайские соглашения.

ВЫДИРАТЬ ИЗ РУК

- Система идет на слом?

- Есть интересанты. Это как минимум 300 семейств. Эти люди - почему они должны отдавать что-то? Они ничего не хотят отдавать.

- И не отдадут?

- У них надо выдирать из рук. Это то, чем занимаемся не только мы. Но и Китай, и другие страны. Потому Россия не одна.

СОЮЗНИКАМ ТЯЖЕЛО ТОЖЕ

- Наш девиз - «никто, кроме нас!»?

- Девиз правильный для самих себя. Но не надо свою эксклюзивность так бесконечно выпячивать. Китай - тоже в тяжелом положении на перспективу. Иран -в тяжелейшем положении. Мусульманский мир (я не Иран беру в данном случае, а страны суннитского пояса), - они наполовину разгромлены западом и подчинены интересам западного блока, как Турция, откровенно говоря. А другая часть борется, как, допустим, Ливан. Не говоря про многострадальный сектор Газа с Иорданией.

- Много стран прямо сейчас - в состоянии борьбы?

- Да, и в этой борьбе будет кульминация.

- Мы – важнейшая точка напряжения?

- Одна из важнейших. Иран, наверное, в данный момент еще острее. Но избавиться от решения проблемы, как-то спустить ее на тормозах - не удастся.

Иран выступил героически во имя самого себя и в качестве нашего естественного союзника. Фото: REUTERS.

НЕ СПУСТИШЬ НА ТОРМОЗАХ

- Спустить на тормозах — договориться о перемирии?

- Мы что, реально думаем, что сможем договориться с главкомом ВСУ Драпатым? С тем, кто сказал, что нет русской нации? Он же отказал русским вправе на существование. Заявил - русских не должно быть. Или с поляками - в их нынешнем виде, которые не подали в суд на своего премьера, заявлявшего: русская цивилизация является раковой опухолью на теле Европы? Если это не фашизм - что тогда фашизм?

- Мы не сможем с ними договориться?

- Они не договороспособны. Их идеология предполагает наше уничтожение.

ПОРОГ НАСИЛИЯ

- И что тогда?

- Ожидать выход на максимальный порог насилия. Это калька с натовских военных терминов - они это называют «параксизм насилия», то есть максимальное развитие конфликта. И далее решение – кто победил?

- Готовы ли мы к этому сейчас?

- Мы к этому готовимся. И они готовятся.

- Например, Турция?

- Турки предлагают России открыть два коридора. Турция – вторая страна НАТО. У нее самый большой тоннаж боевого флота в Черном море. Анкара строит фрегаты для Украины открыто. Поставляет для ВСУ кассетные бомбы. Боевые бронемашины Kirpi. Беспилотники.

- Второй фронт готовят?

- Нам готовят второй театр военных действий. Как только дойдем до рубежа Днепра - вспыхнут проблемы на южных границах.

ПАРТНЕРЫ ПЕРЕКРАШИВАЮТСЯ?

- Иран разве не сумел во многом купировать этот процесс?

- Иран, конечно, выступил героически во имя самого себя. Ну, и в качестве нашего естественного союзника. Но Иран сегодня не имеет отношения к тюркскому поясу, где работает британская разведка, и работает очень успешно.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

- Что будет дальше?

- Где учатся и где работают люди из республик, которые мы называем «братскими? Мы знаем, где они обретают знания в области биологии, боевой биологии, нефтехимии и т.д.

- Картина не жизнеутверждающая?

- Она совсем другая. И я не затрагиваю еще третий театр военных действий. Это Балтика с Арктикой.

- Мы говорили о Турции...

- Турция предлагает, фактически поддерживая Украину, открыть эти два коридора.

Турция предлагает поддержать Украину, открыв два коридора логистики. Фото: REUTERS.

- И что тогда?

- Один большой сухогруз – это тысяча грузовиков. Тяжелых фур, нагруженных товаром. Это оружие, боеприпасы, запчасти для всего, что стреляет, дроны.

- Анкара хочет открыть регулярное сообщение, допустим, с Одессой...

- Да, «чтобы никто не стрелял». Ну а мы что - должны сами себе хвост отрубить?

И нужно понять, что надо готовиться к попыткам массивного налета на Москву при использовании двух типов ракет.

- Каких ракет?

- FP-7 и FP-9. FP-7 – ракета более легкого класса. Похожа на «Искандер». Пока немцы не поставили для нее радары фирмы Hensoldt. А вторая фирма, Diehl, тоже германская, не поставила еще головки самонаведения инфракрасные.

- А когда поставят — что будет?

- Они устроят эти налеты, используя максимальное количество всех аргументов - от дронов до ракет. Это баллистика, идущая на высоте 70 километров, потом пикирующая вниз.

- Нам это когда обещано?

- Обещано открыто негодяем Зеленским в сентябре.

- А что касается Киева?

- У них логика простая: вы нам это делаете в плане нашей зоны - так мы вам устроим то же самое! У нас нет ракет, чтобы обороняться - мы вам устроим встречный огонь той же интенсивности - вплоть до Урала.

- Как к этому относиться?

- Спокойно. Выход один – победа. Не картонная, а победа, которую нам надо завоевать. Никто нам ее не подарит.

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