«О реальных пусках с ядерным оружием мир узнает в последний момент»: что стоит за обращением 41 страны о баллистических ракетах

Ранее и КНР, и КНДР неоднократно проводили пуски межконтинентальных баллистических ракет, никого об этом не предупреждая Фото: REUTERS.

Накануне группа из четырех десятков стран выступила с заявлением, где потребовала от всех государств, особенно ядерных, предоставлять не менее, чем за сутки? предварительные уведомления о пусках баллистических ракет и ракет-носителей.

В уведомления[ должны быть данные о классе ракеты или ракеты-носителя, планируемом окне пуска, районе пуска и планируемом направлении. Требуются и точные уведомления для летчиков и моряков - для снижения рисков, включая информацию о вероятных районах падения или приземления.

Заявление подписали представители 41 страны — от Албании и Австрии до Черногории и Эстонии. Застрельщиком выступили США. Среди подписантов нет ни одной страны БРИКС. Но, например, Китай уже заявил, что ни у кого не будет спрашивать никаких разрешений на испытание своей баллистики.

Такой оказалась реакция на пуск, в том числе, ракет Северной Кореей, которую США и примкнувшие к ней сателлиты обвинили в нарушении резолюций ООН.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с заместителем президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктором военных наук Константином Сивковым.

РИСКИ ВОЗРАСТАЮТ

- Откуда такая резкая и столь массовая реакция?

- Риск возникновения крупного военного конфликта резко возрос. Особенно это стало очевидно на фоне ударов Ирана по американским базам на Ближнем Востоке и Израилю - и американских и израильских ударов по Ирану. Потому старт даже небольшого числа ракет, даже во время учений, вызывает тревогу, и не только в США. Даже одна баллистическая ракета может иметь от 4 до 10 боеголовок, и каждая может нести ядерный заряд. И этого хватит для нанесении серьезного ущерба стране среднего размера. После которого такая страна резко «сдуется».

Отсюда желание получать предупреждение о пусках за сутки.

- Но Россия с США и так друг друга предупреждают?

- Между нашими странами существовал договор СНВ-3. В рамках этого договора и в рамках предыдущих договоров были договоренности: предупреждать взаимно о пусках баллистических ракет. И подобные требования соблюдались. Теперь, вероятно, запрос о таких предупреждениях поступил и от других стран. Которые хотели бы знать, что пуски — не боевые.

Даже одна баллистическая ракета может иметь от 4 до 10 боеголовок Фото: REUTERS.

БЕЗ РОССИИ И КИТАЯ

- Среди стран-подписантов есть Украина и Япония, но нет России и Китая. Что стало поводом к этому обращению — китайские или северо-корейские пуски?

- Ранее и КНР, и КНДР неоднократно проводили пуски межконтинентальных баллистических ракет, никого об этом не предупреждая. А если и предупреждая — то за весьма короткое время. Возможно, толчком послужил пуск с китайской подлодки этим летом ракеты на дальность в семь тысяч километров. Но понятно, что на пустом месте не могло возникнуть обращение сразу 40 с лишним стран. Подготовительная работа велась, наверняка, длительное время. Может быть даже не месяцы. Турция, Саудовская Аравия и Пакистан, например, подписали недавно «тройственный союз» - его связывали с событиями вокруг Ирана, но выясняется, что работа по созданию такого союза началась еще в 2024 году. И это не случайная их позиция, а долговременная работа. То же касается и совместного выступления этих 40 стран.

ПОДЛОДКИ НЕ «ВСКРЫВАЮТСЯ»

- Что хотят знать Штаты и примкнувшие к ним государства — не только расположение шахт, но и подлодок, с которых будут проводиться пуски?

- Мы и так предупреждали США о наших учебных баллистических пусках . Причем за месяц. Сейчас они хотят получать информацию о месте старта ракеты, куда она летит, направление полета. Современные средства отслеживания телеметрии , при наличии данных о месте старта и направлении полета, позволяют определить вероятную точку, куда она направляется. Речь о средствах слежения развитых стран.

- Это касается и пуска с подлодки, у которой место старта может быть любое?

- Скрытность субмарин при учебных пусках ракет — она не соблюдалась никогда, и мы, и американцы об этом друг друга предупреждали. Что касается районов мирового океана, откуда подлодки будут совершать пуски в случае начала реальных боевых действий с применением ядерного оружия — то эти районы не раскрываются никем. А учебные пуски - их районы хорошо известны. И по маршруту заранее предупреждают о запрете движения судов.

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