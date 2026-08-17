«Национальная Лотерея» разыграет суперприз от 400 миллионов рублей в честь дня рождения бренда

Фото: пресс-служба бренда «Национальная Лотерея»

«Национальная Лотерея» проведёт специальный розыгрыш флагманской лотереи «Мечталлион», приуроченный ко дню рождения бренда. В тираже 13 сентября все выигрыши будут увеличены вдвое: так, суперприз составит от 400 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России.

На праздничный тираж № 209 лотереи «Мечталлион» можно приобрести специальные наборы: лифлеты с тремя игровыми полями и золотые конверты из шести билетов. Чем больше билетов – тем больше комбинаций и шансов на выигрыш.

«За 4 года порядка 3,6 тысяч участников "Национальной Лотереи" стали миллионерами. Для нас день рождения – это возможность поделиться праздничным настроением с нашими игроками. Именно поэтому в специальном тираже флагманской лотереи «Мечталлион» мы увеличиваем все выигрыши вдвое и разыгрываем суперприз – от 400 миллионов рублей. Каждая победа – это шанс на исполнение мечты и важные перемены в жизни. Истории успеха игроков мотивируют нас и дальше развивать лотерейные продукты, чтобы радовать участников новыми возможностями для выигрышей», – отметили в пресс-службе «Национальной Лотереи».

Праздничный розыгрыш можно увидеть 13 сентября в эфире шоу «Мечталлион» на Первом канале в 09:30 по местному времени.

О лотерее:

«ВГЛ-2Т Спорт Союз», алгоритм определения выигрышей № 19 («Мечталлион»). Срок проведения лотери – до 01.07.2041 г. Информация об организаторе лотереи, правилах её проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения – на сайте www.nloto.ru и по телефону 8 800 333-7-333.

Фразы «все выигрыши будут увеличены вдвое», «увеличиваем все выигрыши вдвое и разыгрываем суперприз – от 400 миллионов рублей» означают, что размеры фиксированных выигрышей в категориях 2–11, а также размер минимального гарантированного суперприза в категории 1 в тираже № 209 (дата 13.09.2026) в 2 раза больше по отношению к соответствующим параметрам тиража № 208 (дата 06.09.2026).

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