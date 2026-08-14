Помощь Зеленскому от США и Европы оценена в 360 миллиардов евро. Фото: REUTERS.

Кильский институт мировой экономики, этот балтийский нотариус западной щедрости, в очередной раз пересчитал чужое добро. Итог за 53 месяца впечатляет: помощь Украине от США и Европы оценена в 360 миллиардов евро (это примерно 416 миллиардов долларов или 34,5 триллионов руб.).

Это объем, в два раза превышающий советский ленд-лиз - программу, по которой во время Великой Отечественной США поставляли СССР технику. А с учётом обещанного, но ещё не выданного — в три раза! И эта помощь уже расписана по статьям до конца десятилетия.

В пересчёте на душу населения этих стран тоже получаются занимательные цифры. Например, на каждого норвежца пришлось 1994 евро (почти 190 тысяч рублей), вынутых государством из бюджета и переданных Украине.

В этом счёте ракеты соседствуют с пенсиями, кредиты — с гарантиями, и есть в нём плательщик, которого никто не спрашивал, — российский Центробанк. Доходы с его замороженных Западом резервов аккуратно, в срок, конвертируются в украинские пенсии и оружейные контракты. В официальных бумагах эта конструкция именуется «использованием экстраординарных доходов». Термин подобран безошибочно — в нём не слышно ни войны, ни чужих денег.

Цифра сногсшибательная, если не знать одного нюанса: щедрость эта — не от избытка чувств, а от безысходности. И львиная доля этих миллиардов — не подарок, а кабала для самой Украины, долговая петля, затягивающаяся на шее «незалежной» туже любого оккупационного режима. Привычный образ Запада-благодетеля трещит по швам, стоит лишь заглянуть в мелкий шрифт кильских отчётов.

Разберем каждый пункт подробнее.

Доходы с его замороженных Западом резервов аккуратно, в срок, конвертируются в украинские пенсии и оружейные контракты. Фото: Pixel-Shot/Shutterstock/Fotodom

ГИРЯ, КОТОРУЮ НЕ ПОДНЯТЬ: СКОЛЬКО ДЕНЕГ ЗАПАД УЖЕ ВЫДЕЛИЛ УКРАИНЕ

У любой большой войны есть две летописи: одна пишется кровью на передовой, другая — циферками в ведомостях. Кильский институт, основанный в год начала Первой мировой, ведёт именно вторую, пятый год фиксируя каждый транш 41 страны-донора на все-все для Украины — от зенитной батареи Patriot до гранта на учительскую зарплату.

13 августа институт закрыл очередной отчётный период, по 30 июня 2026 года, и подвёл итог 53 месяцев войны на Украине. Европа и Северная Америка выделили Украине 360 миллиардов (34,5 трлн руб.). Это весомый аргумент против тех, кто говорит о «незначительной поддержке».

В пересчёте на душу населения жирнее всего кусок от своих граждан для войны с Россией оторвала Норвегия — по 1994 евро (около 191 тыс. руб.) от каждого норвежца, включая стариков и младенцев.

Второй по ненависти к России и щедрости к Украине оказалась Дания — она отняла у каждого своего жителя по 1932 евро (ок. 185 тыс. руб.) и отправила в Киев.

Третьим в этом удивительном соревновании по обкрадыванию собственного населения, чтобы убить побольше русских, стала Швеция — она забрала из карманов каждого своего гражданина по 1075 евро (ок. 103 тыс. руб.).

Датский рабочий этих денег из конверта с получкой не вынимал. Их выделило его государство — от его имени и от имени всех датчан — подушевая цифра есть цена государственных решений, разложенная поровну на подданных. Меньше она от этого, впрочем, не делается. Делается лишь безымяннее.

Чтобы оценить высоту этой горы денег, нужна историческая веха, и она напрашивается сама. В долларах нынешней покупательной способности западный счёт составляет около 416 миллиардов — ровно два ленд-лиза, полученных Советским Союзом от США и Великобритании за всю Великую Отечественную. Делится он притом с симметрией, половина оружием, как в 1943-м, половина — на содержание воюющего государства, его пенсий, школ и министерств. Ленд-лиз железный и ленд-лиз бумажный. А если прибавить обещанное и законтрактованное до конца десятилетия — наберётся и третий.

48% выделенных денег ушло на военную технику и оружие. Фото: REUTERS.

ДОЛГ, КОТОРЫЙ НЕ ПРОСТЯТ: ПОМОЩЬ УКРАИНЕ ВЫДЕЛЯЕТСЯ В КРЕДИТ

Из 374 миллиардов евро помощи Украине:

48% ушло на военную технику и оружие,

45% — на финансовое поддержание тыла, то есть — зарплаты, пенсии, ремонты разрушений,

7% — на гуманитарные цели. В итоге — полтинник на фронт, полтинник на тыл.

За этой средней цифрой прячется разделение труда дающих (читай — по факту воюющих с Россией стран).

Датская помощь — военная на девять десятых.

Эстонская и словацкая — военная почти целиком.

У Канады оружейная часть едва дотягивает до трети.

А главным плательщиком украинских пенсий и зарплат бюджетникам первые годы войны был Вашингтон — обстоятельство, которое не любят вспоминать в Киеве. Там вообще хорошее помнить не принято.

Тыловая половина помощи при ближайшем рассмотрении оказывается долговой. Подарком в этом потоке является лишь четверть денег, остальное — кредиты, гарантии и 41 миллиард евро займов ERA — обслуживаемых доходами от замороженных российских активов.

Киевский Минфин подтверждает со своей стороны прилавка: из 193 миллиардов долларов — около 16 триллионов рублей, — полученных извне к июлю 2026-го, три четверти — займы.

Американская Счётная палата даже расписала назначение своей части помощи (у этих товарищей все ходы записаны):

$10 миллиардов — на пенсии украинским старикам,

$10 миллиардов — зарплаты украинским учителям, врачам и служащим,

$3 миллиарда — пособия переселенцам…

Итого более 16 миллионов получателей.

Аппарат искусственного кровообращения, подключённый к целому государству, работает пятый год, отключить его никто не решается — без внешних вливаний Киев уйдёт в экономическую кому как булыжник под воду.

Госдолг Украины между тем подбирается к 106% от ВВП: расплачиваться по этой закладной предстоит поколению, которое ещё не пошло в школу.

Главным плательщиком украинских пенсий и зарплат бюджетникам первые годы войны был Вашингтон — обстоятельство, которое не любят вспоминать в Киеве. Фото: REUTERS.

НАСТОЯЩИЕ РАСХОДЫ ЕВРОПЫ И США НА УКРАИНУ ЕЩЕ БОЛЬШЕ

Подушевые выкладки, гуляющие по соцсетям, тоже впрочем верны в главном и лукавы в деталях.

Настоящий счёт — больше. В отчете не учтены 95 миллиардов евро (ок. 9,1 трлн руб.), которые институты Евросоюза выделили Киеву — больше дали только Соединённые Штаты. Разложите общеевропейские деньги по странам-плательщицам, и швед подорожает до 1375 евро (ок.132 тыс. руб.), немец — до 626 евро (ок.60 тыс. руб.), француз — до 379 евро (ок.36 тыс. руб.). Прибавьте содержание украинских беженцев в ЕС, которого Kiel не учитывает вовсе, и выходит уже на 220 миллиардов евро (ок. 21,1 трлн руб.), на четверть выше кильской цифры.

Среднее же арифметическое и вообще звучит убаюкивающе: 392 евро (ок. 37,5 тыс. руб.) с каждого жителя стран Запада за всю войну. Или по 7,4 евро (ок. 709 руб.) в месяц. Чашка кофе с круассаном. Кильские экономисты этим и утешают публику: что вам, жалко кофе с круассаном не съесть один раз в месяц, а отдать Зеленскому, чтоб украинцы убивали больше русских? Всё так. Только платёж оформлен как автоматический, а месяцев набежало 53 (пятьдесят три!) — и по чашке натекло столько, что мерить приходится уже ведрами и ленд-лизами.

Рассмотрим эту гирю, привязанную к ноге каждого европейца и американца, вблизи.

СРАВНЕНИЕ ЛЕНД-ЛИЗА 1940-Х С ПОМОЩЬЮ УКРАИНЕ

С марта 1941-го по сентябрь 1945-го США раздали союзникам около 50 миллиардов долларов тогдашних денег (ок. 4,1 трлн руб. по курсу 2026 года, без поправки на инфляцию). Советскому Союзу достался лишь второй по величине пакет помощи после Британской империи — $11 миллиардов:

427 тысяч грузовиков и «Виллисов»,

свыше 20 тысяч «Катюш» на шасси «Студебеккеров»,

14 тысяч самолётов,

7 тысяч танков,

2,7 миллиона тонн авиатоплива,

4,5 миллиона тонн продовольствия,

15 миллионов пар сапог…

Рузвельт распространил действие ленд-лиза на СССР с ноября 1941 года. Фото: wikimedia.org.

По индексу потребительских цен те 11 миллиардов долларов (ок. 913 млрд руб. без поправки на инфляцию) равняются нынешним 200 миллиардам долларов (ок.16,6 трлн руб.). Вот она, эталонная гиря, ставим её на весы.

Только военная помощь Украине от Европы и США с Канадой — 206 миллиардов долларов (ок.17,1 трлн руб.): уже более одного советского ленд-лиза целиком.

Но есть же еще финансовая и гуманитарная помощь Украине — еще 210 миллиардов долларов (ок.17,4 трлн руб.): второй ленд-лиз.

Вся распределённая помощь Запада Украине — 416 миллиардов долларов. Но с обязательствами, заявленными на годы вперёд, помощью, которая запланирована до конца этого года и на весь 2027-й — 634 миллиарда долларов (ок.52,6 трлн руб.): уже больше трёх ленд-лизов.

Это как же надо сегодня ненавидеть Россию, чтоб отвалить на ее поражение в войне с Украиной в три раза больше, чем на помощь Советскому Союзу в великой битве с Гитлером?..

Впрочем, есть мера, в которой нынешняя Америка безнадёжно уступает самой себе образца 1944 года. США времен Рузвельта отдавали Советскому Союзу 1,18% своего ВВП ежегодно. Америка нынешняя тратит на Украину 0,2% в год. В шесть раз меньше усилий при несравнимо раздувшейся мощи США. Но это лишь потому, что Вашингтонские торгаши-стратеги хитро взвалили большую часть ноши на Европу. Вот страны ЕС по-настоящему надрываются. Не американский орел, а карлики вроде Дании, загоняющей в военную помощь Украине 4,1% своего ВВП. Или Эстония с её жертвованиями Зеленскому 3,7% от своего ВВП.

Эти цифры красноречиво говорят о том, кто на самом деле сильнее ненавидит Россию, являясь пушечным мясом этого конфликта в финансовом смысле.

КАК СКАНДИНАВЫ ЗАРАБАТЫВАЮТ НА ПОМОЩИ УКРАИНЕ: СХЕМЫ

Особенно хороши в этой истории норвежцы. Они по подушевым расходам на Украину ушли в отрыв — 1994 евро (ок.191 тыс. руб.) с каждого рыбака и нефтяника.

При этом Осло честно конвертирует в войну часть своей нефтяной ренты, ведь именно на скачках цен после начала СВО Норвегия заработала 109 миллиардов евро сверхдоходов. То есть, профинансировав Киев на 12 миллиардов евро, скандинавы остались еще в жирном плюсе.

Военный спекулянт? Нет, что вы, это же «инвестиции в безопасность Европы», как пишут в их мягких пропагандистских брошюрах. Но цинизм этой бухгалтерии бьёт в нос: война на Украине для них — это не трагедия, а бизнес-проект с гарантированной доходностью, замешанный на генетической русофобии.

Дания из 11 миллиардов евро направила на военные цели 9,9 миллиарда евро, и придумала «датскую модель», оплачивая производство вооружений прямо на украинских заводах.

Норвежская программа Нансена доросла до 274,5 миллиарда крон (ок 2,4 трлн руб.) с горизонтом до 2030 года, причём Осло отдельно оговаривает: расходы на Украину вписаны в правило траты Нефтяного фонда будущих поколений Норвегии.

КАССИР ТРАМП И УКРАИНА - ВЕЧНЫЙ ДОЛЖНИК

С возвращением Дональда Трампа в Белый дом картина стала совсем хрестоматийной. Америка перестала быть благотворителем и пересела за кассу.

Новый механизм PURL действующий с июля 2025-го, когда Украина просит, евросоюзники скидываются, а Пентагон отгружает со складов, превратил Вашингтон в менеджера по логистике.

«Мы посылаем оружие НАТО, и НАТО платит за это 100%», — заявил Трамп с прямотой бизнесмена. Украина составляет список, союзники сбрасываются.

Платит кто угодно, кроме американца. Европа тем временем уже закупила у оборонки США вооружений для Киева на 3 миллиарда евро (ок. 287 млрд руб.) только за первое полугодие. Так европейская солидарность кормит американский ВПК и опустошает национальные бюджеты Старого Света.

С возвращением Трампа в Белый дом Америка перестала быть благотворителем и пересела за кассу. Фото: REUTERS.

ИТОГ: КАК ЗАПАД ПОКУПАЕТ ПЯТЫЙ ГОД КОНФЛИКТА С РОССИЕЙ

Что в сухом остатке? Запад оплачивает уже не просто «Украину», а четырёхэтажную конструкцию:

1. кредитует государство «Украина»,

2. содержит 16 миллионов получателей пенсий и зарплат на Украине,

3. вооружает армию Украины на сумму, превышающую советский ленд-лиз,

4. перестраивает под продолжение этой войны собственную промышленность.

Демонтировать один этаж, не обрушив остальных, уже невозможно — в этом, а не в размере сумм, состоит главная новость кильской статистики. Конструкция выверена, как хорошая смета, — достаточно велика, чтобы война продолжалась, и недостаточно велика, чтобы закончилась.

На два ленд-лиза куплены не победа над Россией и не мир на Украине — куплен пятый год противостояния и расписание траншей до 2030 года.

Советский ленд-лиз, напомню, Москва закрывала 61 год после Победы — торговалась полвека — сбивала сумму, спорила о процентах, и последний транш погасила в такие же августовские дни 20 лет назад.

По нынешнему счёту, с его векселями на несуществующие российские репарации и долгом в 106% украинского ВВП, платежи Киева Западу только начались, и получателя итоговой квитанции пока не назовёт никто.

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