Летающий бар появился в Переславле-Залесском. Фото: пресс-служба компании «Балтика».

Как сообщили в пресс-службе компании, летающий бар обустроили в корзине настоящего воздушного шара. На ограниченном пространстве нашлось место для профессионального пилота и бренд-бармена, а также для двух гостей. А чтобы создать полное впечатление барного обслуживания, полет предлагалось сопроводить бокалом пенного напитка - правда, по требованиям безопасности строго безалкогольного.

Бар поднялся в небо на «Летчик фестивале». Фото: пресс-служба компании «Балтика».

- Мы привыкли встречаться с гостями на земле, но на «Лётчик фестивале» — новая небесная территория, — поделились впечатлениями в компании. — Когда стоишь в открытой корзине воздушного шара с бокалом любимого напитка в руке и созерцаешь невероятные панорамы древнего города и его окрестностей, время будто замирает. Чистый восторг!

Перфоманс, судя по всему, удался: бар удостоился бурных восторгов от гостей фестиваля. Планирует ли компания повторить его в следующем году - пока не известно.