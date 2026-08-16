Николай Губенко поступил во ВГИК при конкурсе в 3000 человек на место, спев одесские блатные песни

Николай Губенко исполнил одну из ролей в своем знаменитом фильме «Подранки» (1976) Фото: кадр из фильма.

В большинстве рассказов о Николае Губенко приводится характеристика, которую дал ему в детстве воспитатель Криворучко: «Губенко обладает хорошими способностями, но ленив и не хочет работать. Очень часто уходит со школы, но благодаря его хитрости это проходит в большинстве случаев безнаказанно. К спорту и физкультуре равнодушен. У товарищей авторитетом не пользуется, но умеет потешить товарищей. Активист кружка самодеятельности и музыкального кружка. Мечтает стать актером».

Актеры Николай Губенко, Владимир Высоцкий, Юрий Смирнов (блондин) в спектакле «Погибшие и живые» в театре на Таганке, 1967 год. Фото: Genrietta Peryan / Global Look Press

Это было в детском доме. Николай Губенко родился в августе 1941-го в одесских катакомбах, а в 1942-м погибли его отец, бортмеханик бомбардировщика, и мать, работавшая главным инженером на нефтеперерабатывающем заводе (ее повесили за отказ сотрудничать с фашистами). Братьев и сестер после этого забрали соседи, а Коля жил у бабушки с дедушкой. В пять лет дедушка определил его в 5-й Одесский детдом, предназначенный для детей погибших офицеров, и там он очень хорошо выучил английский (воспитанников готовили на военных переводчиков). В целом же нравы были суровыми: рассказывали, что младшие дети в свободное время бегали по городу и собирали окурки для старших, тех, кто не приносил полную консервную банку, избивали... Про детдом он снимет свой самый знаменитый фильм - «Подранки».

Николай Губенко в фильме «Подранки» (1976) Фото: кадр из фильма.

Потом он поступил в Одесский театр юного зрителя, формально - рабочим сцены, на самом деле - актером вспомогательного состава (без соответствующего образования его зачислить в штат как актера не могли). И играть ему приходилось невероятно много. А потом ему это надоело, и он рванул в Москву. Там обнаружил, что документы принимают только во ВГИК, в остальных актерских вузах абитуриентов уже набрали. И ему повезло - его взяли. При конкурсе примерно в три тысячи человек на место. Потом он говорил: «В моем поступлении было пятьдесят процентов удачи и пятьдесят процентов провинциальной необычности. Я приехал в одолженном клифте (пиджак на жаргоне. - Ред.), в узких брюках-дудочках с огромными манжетами, вел себя достаточно свободно, а на вступительных экзаменах пел под гитару одесские блатные песни».

Николай Губенко исполняет песню под гитару. Фото: Anvar Galeev / Global Look Press

Это был расцвет ВГИКа: там одновременно учились Тарковский, Шукшин, Шпаликов, Сергей Соловьев, Андрей Кончаловский, Лариса Шепитько, Глеб Панфилов... На актерском училась Жанна Болотова, которая с Николаем мгновенно подружилась, а потом рассорилась. Она отказалась пить на дне рождения Ларисы Лужиной, слово за слово он ее назвал «генеральской дочкой» и упрекнул в каком-то неподобающем поведении и высокомерии... В общем, они не разговаривали полтора года, но в конце концов помирились, а через несколько лет и поженились, чтобы провести вместе всю жизнь; это была одна из самых крепких и любящих пар в советском кино.

Николай Губенко и Жанна Болотова прожили в браке 57 лет. Фото: kino-teatr.ru / Людмила СТРИЖНОВА

Первую кинороль он сыграл в «Заставе Ильича» Марлена Хуциева. Говорил много лет спустя в интервью «Комсомольской правде»: «Марлен Мартынович увидел меня на курсе в шиллеровских «Разбойниках» и сразу пригласил на съемки. Честно говоря, картина была хорошая, а я в ней – не очень». На самом деле он был прекрасен в роли обычного московского парня 60-х. И поразительно, что в итоге Губенко сыграл в кино меньше двадцати ролей. Причем главных была от силы половина. Причем последний раз он появлялся на экране в 1976-м - как раз в «Подранках» сыграл воспитателя Криворучко, того самого, который выдал ему в далеком прошлом характеристику.

Первую кинороль Губенко сыграл в «Заставе Ильича» (1962-1964) Марлена Хуциева Фото: кадр из фильма.

После - только роль Ленина на телевидении, в 27-серийном (!) документально-игровом фильме «В.И. Ленин. Страницы жизни». Немного нашлось зрителей, одолевших в 1982-1988 годах эту эпопею. Но для Губенко это было серьезно. В 1987-м он вступил в КПСС, потом стал членом КПРФ. Потом говорил о себе: «Я - не оголтелый поклонник идеологии коммунизма, как думают некоторые мои коллеги, но оголтелый поклонник справедливости».

Николай Губенко в картине «В.И. Ленин. Страницы жизни» (1982-1990) Фото: кадр из фильма.

В качестве режиссера он поставил еще несколько отличных картин: «Пришел солдат с фронта», «Если хочешь быть счастливым», «Из жизни отдыхающих», «И жизнь, и слезы, и любовь». Последним - и не самым запомнившимся - фильмом стала «Запретная зона» про смерч, пронесшийся по Ивановской области в 1984-м; в сюжете этом критик Михаил Трофименков потом увидел «метафору перестройки, разрушающей человеческую солидарность и легализующей худшие инстинкты». Потом - политика (он стал последним советским министром культуры, в 90-е и позже был депутатом Госдумы), театр «Содружество актеров Таганки». Изредка, по большим праздникам - голос за кадром: в сериале «Исаев» и в мультфильме Георгия Данелия «Ку! Кин-дза-дза».

Николай Губенко в картине «Пришел солдат с фронта» (1971) Фото: кадр из фильма.

Кинорежиссер Николай Губенко во время съемок художественного фильма «Запретная зона» (1988). Фото: ITAR-TASS

Болотова в 2020 году, вскоре после его смерти, вспоминала: «У Коли отношение к работе было невероятным, он ни разу не вышел на сцену, выпив рюмку. Не пропустил ни одного спектакля. Я говорила: «Коля, давай просто поживем, как два старика, — дача, птички поют, цветочки». Но понимала, что для него это невозможно. Коля уходил со сцены всегда под аплодисменты, под крики «браво». Эта зрительская благодарность для него была выше всех наград. Это было его счастье. А счастьем моей жизни был такой Губенко».

Актер, режиссер Николай Губенко во время сбора труппы театра «Содружество актеров Таганки». Фото: Юрий Самолыго/ТАСС

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