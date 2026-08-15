ГНУСное дело: что делать при аллергии от укусов мошек

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Вышел прогуляться к реке или поработал на участке, – покусала мошкара. Казалось бы, типичный сценарий летнего дня. Но москвичи активно жалуются, что затем происходит что-то странное. На месте укуса быстро начинает развиваться отек, который распространяется по телу. KP.RU спросил врача иммунолога-аллерголога Владимира Болибока объяснить, что делать в таких случаях.

Это не какая-то новая напасть или болезнь, отмечает наш эксперт. Такая сильная реакция возникает на слюну кровососущих насекомых – мошек, того самого гнуса, которого этим летом – в избытке.

- Кровососущие насекомые - комары, мошки и весь гнус - кусают, чтобы напиться крови. Они впрыскивают в укус свою слюну со специальными веществами, которые не дают крови быстро сворачиваться – чтобы им было удобно пить. И вот эти вещества могут быть довольно сильными аллергенами, - говорит Владимир Болибок.

У большинства людей иммунная система отвечает на такие покусы в пределах нормы. В начале сезона после укусов появляются обычные зудящие пятнышки. Организм вырабатывает защитные антитела, которые блокируют аллергенные вещества. К концу сезона многие уже почти не замечают покусов: кто-то цапнул, неприятно, но следа практически нет.

Однако у части людей развивается настоящая аллергия. И она бывает двух разных типов.

- Первый тип - немедленная реакция. Она развивается за несколько минут. Появляется зуд и волдырь. Обычно это просто неприятно. Главное тут - не расчесывать, особенно детям. Если расчесать, то в рану легко занести инфекцию. Да и потом появится корочка, если ее снова содрать, может остаться шрам. Тяжелая общая реакция (анафилаксия) от укуса комара или мошки бывает крайне редко, на моей многолетней практике – был один случай, но и тот – под вопросом, - говорит Владимир Болибок.

У части людей на рядовые укусы комаров и прочих кровососущих развивается настоящая аллергия. Фото: Marina Demeshko/Shutterstock/Fotodom

Второй тип – замедленная клеточная реакция.

- Здесь все сложнее. После укуса в организме человека появляются особые клетки, которые «запоминают» вещество из слюны насекомого. И при следующей атаке гнуса эти клетки скапливаются в месте введения чужеродного белка, начинают выделять воспалительные вещества и привлекают другие иммунные клетки. В итоге даже от небольшого количества «чужого» белка из слюны кровососов возникает сильный отек и покраснение, - продолжает врач.

Отек может быть большим и «сползать» вниз по конечности.

- Эту вторую реакцию обычными средствами от зуда почти не снять. Ее можно остановить только гормональными препаратами, либо местно мазями, либо, если отек очень сильный, более серьезным лечением, инъекциями, которое назначает врач, - говорит Владимир Болибок.

Если отек нарастает, мешает двигаться, переходит на другую конечность или появляется на лице - нужно обратиться к врачу. Обычно начинают с участкового терапевта, можно – к дерматологу. Если отек лица, шеи развивается молниеносно, вызывайте скорую помощь.

КОНКРЕТНО

Что делать сразу после укуса?

1. Промойте место укуса прохладной водой с мылом, это уберет остатки слюны насекомого.

2. Приложите холод (лед их холодильника, обернутый полотенцем, или холодный компресс) на 10 – 15 минут. Это сузит сосуды и уменьшит отек.

3. При зуде и небольшом волдыре можно использовать антигистаминный гель на основе диметиндена. Это средство хорошо снимает именно немедленную реакцию.

4. Не расчесывайте! Это главное правило. Расчесы - прямой путь к воспалению и шрамам.

5. Если отек начинает быстро нарастать и «сползать», обычный антигистаминный крем и таблетки могут не помочь. Обратитесь к врачу.

БДИ

Чтобы не страдать от гнусных нападок, регулярно косите траву на дачных участках – мошка живет именно в траве (разумеется, в целях безопасности с косой нужно выходить в светлой закрытой одежде, обработанной репеллентами). А размножается гнус в застоявшихся лужах, сточных канавах, так что своевременный дренаж также необходим.

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