Звезды похвастались фигурами в купальниках Фото: социальные сети.

«Битва купальников» - обязательный летний жанр. Особенно, когда есть чем похвастаться. Фигура 52-летней актрисы Олеси Судзиловской заслуживает самых высоких похвал. «Просто богиня!», - написала Юлия Пересильд в комментариях под постом Судзиловской, где она в радикальном бикини. Фигура 20-летней девушки. Как признается Судзиловская: «слышны отголоски художественной гимнастики», которой занималась с детства. Но мало ли кто чем занимался в детстве? Чтобы так выглядеть в 50, надо трудиться ежедневно сейчас. Олеся занимается спортом, регулярно делает зарядку. Говорит, что «перенесла спорт на утро» (до этого занималась вечером), сразу стала спать хорошо, сил много и энергии на весь день. Ну а мы просто берем с нее пример, чтобы выглядеть столь же ослепительно. «Вы невероятная красавица и мегамотиватор!». «Ваша точеная, прекрасная фигура вдохновляет и нас делать зарядку», – пишут ей в комментариях. Кстати, Олеся каждому подписчику отвечает. Вежливая. Суперженщина по всем статьям.

Олеся Судзиловская Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

48-летняя Ирина Пегова тоже спортсменка и красавица. Занимается гольфом, следит за фигурой, которая у неё нестандартная, к ней надо приспосабливаться при выборе нарядов, особенно купальников. Ирина отдает предпочтение слитным купальным костюмам. В одном из них – с цветочным принтом - она сфотографировалась, спрятавшись за пальмой. Где-то на отдыхе в Турции. Нельзя сказать, что все подписчики Пеговой одобряют её вкус. Одни пишут: «баба деревенская». Другие – наоборот восхищаются: «Ну что за роза! Ирина – вы супер!».

Ирина Пегова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Слитный фасон выбрала и жена Евгения Петросяна – Татьяна Брухунова. Подписчики сразу стали спрашивать: кто снимал её в купальнике. «Муж, конечно!», ответила Брухунова. Потому что красота в глазах смотрящего, хотя Татьяна действительно выглядит неплохо.

Татьяна Брухунова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Предпочитает слитные купальники актриса Александра Урсуляк. Она тоже опубликовала своё «жаркое» фото с семейного отдыха где-то на морях.

Александра Урсуляк Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Еще одна гимнастка (правда не «художница» а КМС по спортивной гимнастке) Кристина Асмус. Ей 38 лет, а она и на перекладине крутится в разные стороны, и ходит колесом, и разные трюки показывает. Результат – на лицо, то есть виден на фигуре. Она у Кристины идеальная. «Недостатков нет. Шикарная!», - пишут подписчики. Это правда.

Кристина Асмус Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Хорошая спортивная фигура у актрисы «Ленкома» 37-летней Виктории Соловьевой. Виктория родом из Донбасса. После школы переехала в Киев и поступила в педагогический университет на факультет психологии. Решающий поворот в её жизни произошёл после случайной встречи с Никитой Михалковым. Во время неформального общения актриса продемонстрировала режиссёру манеру речи «донбасских братков», что произвело на него сильное впечатление. Михалков предложил ей попробовать себя в актёрской профессии и пригласил на кастинг фильма «Солнечный удар» по рассказу Бунина, где она и сыграла главную роль.

Похвасталась фото в красном бикини 48-летняя актриса Екатерина Климова, мать четверых детей. «Что за морская богиня?!», - пишут ей подписчики. Екатерина греется на Мальдивах, куда, как мы теперь знают (после скандала в аэропорту) прилетела 50-летняя Анастасия Волочкова. Балерина уже надела купальник и нырнула в воду.

Лучший комплимент получила 58-летняя Алика Смехова. Она сфотографировалась в раздельном купальнике золотистого цвета, который заценила актриса Лариса Гузеева. Услышать такие слова от коллеги дорогого стоит: «Я бы с такой фигурой голой ходила», - написала Гузеева в комментариях. Подписчики тут же парировали: «Так у вас (у Гузеевой) и была фигура огонь, но голой мы вас не видели»…

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