У любителей кофе фигура стройнее: Ученые обнаружили, что напиток улучшает обмен веществ

Установлено научно: регулярное потребление кофе связано со стройностью. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Где-то подсознательно мы это чувствовали. Но теперь установлено научно: регулярное потребление кофе связано со стройностью. Люди, отдающие предпочтение этому напитку, при схожем индексе массы тела (ИМТ), имеют меньше общего и внутреннего (висцерального) жира и больше скелетных мышц. Об этом говорит новое исследование, опубликованное в Европейском журнале питания (European Journal of Nutrition).

Команда врачей и эпидемиологов, которые работают на стыке физиологии и эндокринологии, проанализировали данные 2264 человек в возрасте 46 лет. Участников разделили по степени любви к кофе: от полного равнодушия до пяти и более чашек в день. Подавляющее большинство имело привычку заваривать кофе через фильтр. И обнаружили такую картину: даже после учета ИМТ, курения, физической активности, образования и употребления алкоголя картина оставалась стабильной: чем выше у человека потребление кофе, тем «стройнее» профиль тела - меньше жира, больше мышц.

Кроме того, у тех, кто пил больше кофе, в крови было меньше разветвленных аминокислот. Эти вещества при хронически повышенном уровне связывают с инсулинорезистентностью и повышенным риском диабета 2 типа.

У мужчин, которые пили больше кофе, лучше работали сахар и инсулин в крови - это хороший знак для обмена веществ. У них также были выше уровни тестостерона и «хорошего» белка SHBG. Этот белок связывает половые гормоны и регулирует их активность. Его высокий уровень обычно связан с лучшей чувствительностью к инсулину и более здоровым составом тела.

Для большинства здоровых взрослых людей умеренное потребление кофе полезно. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

У женщин различия были слабее, но «хороший» белок тоже повышался, что благоприятно для обмена веществ.

Вероятно, дело в биоактивных соединениях кофе, но этот вопрос стоит еще дополнительно изучить, отмечают медики.

Зато точно понятно, что для большинства здоровых взрослых людей умеренное потребление кофе (часто в исследованиях выделяют диапазон около трех – четырех чашек) – это полезно. Особенно если речь идет о черном кофе, без избытка сахара и сливок. Но это и не «средство для похудения» и не замена движению, полноценному питанию и сну.

И все равно: для нас, ценителей кофе, это еще один довод «за» любимый напиток. Главное, сохранять здравый смысл.

КСТАТИ

Для тех, кто так же ценит качественный кофе, есть хорошая новость: сейчас – подходящее время познакомиться с настоящим честным кофе из Уганды. Эта страна, расположенная у экватора, обладает вулканическими почвами, богатыми калием, магнием и другими минералами. Высокогорные плантации (от 1200 до 2300 метров) и чередование теплых дней с прохладными ночами замедляют созревание ягод, давая возможность накапливать сложный изысканный вкус. Угандийская арабика часто дает ноты цитруса, косточковых фруктов, легкую винную кислотность и сладость. Робуста из Уганды - одна из лучших в мире: плотный вкус с теплыми оттенками темного шоколада, карамели и специй, высокая естественная крепость. Многие партии угандийского кофе сейчас соответствуют высокому классу «спешелти», при этом он остается относительно недорогим и доступным.

В магазине «Комсомольской правды» на Озоне сейчас максимальные скидки на кофе из Уганды «Вкус Африки».

Это свежий урожай 2026 года. Зерна привозят в Россию зелеными и уже здесь бережно обжаривают, чтобы сохранить весь аромат и пользу.

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