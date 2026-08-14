В соцсетях не оценили видео с Зеленским, занимающимся спортом. Фото: REUTERS.

KP.RU собирает сводки с передовой и яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 15 августа:

1. Новости с передовой: освобождены восемь населенных пунктов

2. На украинских энергообъектах ждут зимнюю катастрофу

3. Самостийных пилотов натаскивают в США

4. Посла Киева в Вашингтоне не найти никак

5. Украинские мошенники скалят зубы

6. Киевский режим давит на Маска

7. В черниговских больницах умирают мобилизованные

8. Зеленского высмеяли за его «спортивность»

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 15 АВГУСТА

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести ключевых направлениях за неделю.

Подразделения группировки войск «Север» освободили Водяное, Ивановку и Щербаковку в Харьковской области.

Противник потерял до 1595 боевиков. Утратил восемь бронемашин, 66 автомобилей и 14 станций РЭБ.

«Южная» группировка очистила от врага Васютинское в ДНР. ВСУ потеряли более 1430 бойцов. Сожжены танк, 12 бронемашин и семь орудий полевой артиллерии.

Силы «Запада» нанесли противнику такой урон: свыше 1500 солдат и офицеров, танк и 139 автомобилей. А также 17 артиллерийских орудий и восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Штурмовики «Центра» выбили противника из Торецкого, Петровки и Новониколаевки в ДНР. Потери противника — более 2435 военнослужащих. Поражены два танка и 26 бронемашин.

Подразделения «Востока» подняли российские флаги над Новым Полем в Запорожской области. Потери украинских вооруженных формирований - 2405 человек. В металлолом ушли 25 бронемашин и 87 автомобилей.

Бойцы «Днепра» уничтожил до 220 националистов. Сожгли две бронемашины и 107 автомобилей. Сравняли с землей пять орудий и 12 станций РЭБ.

Силы ПВО сбили 64 управляемые авиабомбы. Поразили 16 снарядов HIMARS и «Vampire» и восемь ракет «Фламинго». Приземлили пять ракет «Нептун» и 7078 дронов.

Моряки-черноморцы потопили восемь безэкипажных катеров Украины.

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 15 АВГУСТА

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Украинские энергообъекты не воскресить

Пентагон огорчил Киев: ремонт энергообъектов незалежной потребует не менее года. Фото: REUTERS.

Пентагон огорчил Киев: ремонт крупных энергообъектов незалежной потребует не менее года. А на восстановление обычных подстанций уйдет не меньше 180 дней. Об этом говорится в отчете для американского конгресса. Там так и сказано: «По данным разведуправления минобороны (DIA), Украина может отремонтировать большую часть поврежденных подстанций за шесть месяцев, а поврежденные электростанции высокой мощности – за год». Зима близко...

Украинских пилотов натаскивают американцы

В Штатах продолжают тренировки пилотов ВСУ для управления F-16. Также американские инструкторы обучали украинцев воевать на бронемашинах Bradley, Stryker и управлять реактивными системами залпового огня HIMARS. В США отмечают, что ускоренную подготовку прошли 575 украинских военных. Год назад госдеп США одобрил контракт с Киевом на 311 млн долларов по обучению эксплуатации и обслуживанию F-16. Точное количество переданных Киеву истребителей официально не раскрывается. Сколько не передали — все пойдут на переплавку.

Зеленский ищет посла в США с фонарями

Американские СМИ удивлены: их недавний кумир Владимир Зеленский ищет с фонарями и не может найти посла Киева в Вашингтоне. После увольнения с этого поста Ольги Стефанишиной очереди желающих занять это место не наблюдается. Источники Politico утверждают: потенциальные кандидаты не обладают нужным влиянием для взаимодействия с администрацией Трампа. Депутат Рады Иванна Климпуш-Цинцадзе утверждает, что если ты не входишь в узкий круг президента, то шансов на отправку в Вашингтон нет. Но и в ближнем окружении Зеленского приличных англоязычных кандидатур не нашлось. При том все отметили — после увольнения Стефанишиной Национальное антикоррупционное бюро Украины тут же обвинило ее в коррупции. А нечего делать селфи под столом на торжественном приеме в Вашингтоне, демонстрируя свой «хероизм».

Мошеннические колл-центры плодят преступность

Киев под давлением Брюсселя взялся за ликвидацию мошеннических колл-центров на своей территории. За этим может последовать передел черного рынка и всплеск преступности. Об этом заявил бывший оперативник РУБОП МВД по Москве Михаил Игнатов. Его слова приводят РИА Новости: «Передел любого рынка всегда сопровождался криминальными событиями. Мы можем наблюдать всплеск криминальной войны». Он предполагает, что многие сотрудники закрытых колл-центров вскоре объединятся в новые группировки - и мошеннические схемы возобновятся. Ведь в сотне закрытых нелегальных центров по всей стране работали тысячи жуликов, которые привыкли обманывать людей, и ничем другим больше заниматься не хотят. Ежемесячная выручка колл-центров доходила до одного млрд долларов, а среди обманутых масса просвещенных граждан стран ЕС. Евролох — он самый сладкий?

Киев пытается надавить на Маска

Киев пытается получить согласие США и Илона Маска на использование его Starlink для ударов по России. Фото: REUTERS.

Спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил: Киев пытается получить согласие США и Илона Маска на использование его Starlink для ударов по России. В интервью «Апострофу» Тихий заявил: «Здесь не только решение Маска, хотя оно критически важно. Мы понимаем, что это немного более широкая проблематика. Нужны и политические решения. Идет работа над тем, чтобы их получить». По словам чиновника, «связь над территорией России» - «одна из важных обсуждаемых тем, которая в работе». А что вы можете сделать сами, кроме как потреблять сало и портить воздух?

В больницах Чернигова мобилизованные мрут десятками

Госпитализированные в Чернигове, которые проходили подготовку в учебном центре "Десна", ежедневно умирают от хронических заболеваний в местных медучреждениях. Причем таких случаев — десятки. Причины очевидны — на полигоны загребают всех сирых и убогих. Сотрудники ТЦК отправляют в учебные центры всех подряд, невзирая на диагнозы. В ВСУ все болячки обостряются. Но и попадание в больницу не спасает — медперсонала на всех «воинов света» не хватает. Не сбежал — попал.

Пользователи соцсетей затравили Зеленского за бицепсы

Видео с участием Зеленского, где он занимается разными видами спорта, вызвало не восторг, а возмущение пользователей соцсети X. Реакция была такая:

- Это отвратительно! Закончи войну в своей стране, одержимый дронами дурак! — призвала @SundPamela.

- Карлик, зачем ты пытаешься выглядеть крутым? — пригвоздил @DogFacedPonySdr.

- Люди выходят на протесты по всей стране не понимая, что делает их власть и какой будет зима. А ты играешь в долбаный теннис и качаешь мускулы? — возмутился @vladkinoman.

- Покажись на передовой и покажи людям, насколько ты храбр, людям, которые погибают из-за тебя, воришка! — призвал @DimitarPetbr.

Накануне глава киевского режима в Ивано-Франковске на соревнованиях для ветеранов "Воля жизни" играл в теннис, стрелял из лука и жал штангу. А мог бы сыграть в русскую рулетку.

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