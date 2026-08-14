«Захотела запечатлеть это важное событие»: что Ольга Бузова подарила своей новорожденной племяннице

Певица и телеведущая Ольга Бузова стала тетей Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Несколько дней назад певица и телеведущая Ольга Бузова стала тетей: ее младшая сестра Анна родила дочь. Девочку назвали Марией.

«До сих пор захлестывают эмоции и чувства. Благодарна, что ты выбрала мою сестренку и ее мужа, которые так долго мечтали и ждали тебя», - написала тогда Ольга в соцсетях, обращаясь к новорожденной малышке.

Младшая сестра Ольги Бузовой родила дочку Марию Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

А позже стало известно, что Ольга решила подарить сестре и племяннице… песню! Композиция называется «Новая жизнь», и Бузова уже вовсю продвигает ее в своих соцсетях.

«Захотела очень запечатлеть это важное событие для нас музыкально…писала песню со слезами на глазах, и каждый раз, когда слушаю ее — комок в горле и сердце бьется чаще», — сообщила артистка.

Возможно, новоиспеченная тетя преподнесла своей родственнице и ее дочке и другие, материальные, подарки, но об этом не сообщила своим подписчикам. А потому она разразились разнообразными комментариями.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

«Желаю Ольге и самой вскоре ощутить это счастье», «Я слушаю песню, плачу и вспоминаю мою сестренку», «А я подумала, что квартиру подарите», «Прекрасный подарок, нет слов», «До мураше», «Какая тетя, такой и подарок», - написали подписчики.

Напомним, Ольге Бузовой 40 лет. Она состояла в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым с июня 2012 года по декабрь 2016-го, общих детей у них не было. Сейчас у Тарасова уже пять наследников. Больше года Ольга встречалась с блогером Давидом Манукяном, позже он женился на певице Мари Краймбрери, которая родила ему дочь. В одном из интервью Ольга признавалась, что хотела бы когда-нибудь назвать свою дочь Марией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сестра Ольги Бузовой впервые стала мамой в 38 лет: опубликованы первые трогательные фото малышки

«Очень хочу»: Ольга Бузова призналась в своем самом главном желании