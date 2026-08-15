Машины времени

Делегации из 43 стран обсудили опыт столицы на V Международном транспортном саммите. Фото: пресс-служба Дептранса

Парадокс московской мобильности: с 2010 года количество зарегистрированных в столице автомобилей выросло на 60 %, но плотность дорожного трафика не увеличилась — напротив, горожане стали экономить на поездках целых семь дней в год. Секрет — в продуманной оптимизации транспортной сети и качественном развитии общественного транспорта: он стал заметно быстрее, комфортнее и выгоднее для ежедневных перемещений по городу. Именно поэтому всё больше москвичей оставляют личный автомобиль для дальних поездок, а по мегаполису передвигаются на метро, МЦК, МЦД и автобусах. Этот опыт привлёк внимание мирового сообщества: подходы Москвы детально обсуждали на V Международном транспортном саммите делегации из 43 стран.

Вложения с умножением

Основой для предметного разговора послужила Стратегия развития московского транспорта до 2030 года, утверждённая мэром Сергеем Собяниным. Документ был написан под агломерацию, где уже сейчас проживает свыше 22 млн человек, т. е. около 15% населения страны. По словам градоначальника для выполнения поставленных задач регион задействует колоссальные финансовые, инженерные и кадровые ресурсы.

Только в 2026 году Москва выделила на развитие транспорта 1,29 трлн руб. Однако, вложения такого рода — из тех, что возвращаются с умножением, считает доцент кафедры логистики и транспортно-технологических систем Государственного университета управления Артём Меренков: «Речь идёт о росте пассажиропотока, ускорении транспортных корреспонденций, расширении условий для бизнеса. Более того, совершенствование сети — это растущие промышленность, торговля, досуговые заведения, точки питания. В целом влияние на инвестиционный климат (современные магистрали снижают затраты предприятий и повышают их конкурентоспособность). Все это способно обеспечить рост экономики где-то на 20-30%».

Надо отметить, что динамика транспортных перемен Москвы из числа рекордных. Так, город полностью обновил трамвайный парк (на всех 36 маршрутах — вагоны нового поколения), вывел на линии более трех тысяч электробусов (больше, чем где-либо в Европе и США), увеличил свой рельсовый каркас в 2,4 раза за 15 лет. Станций метро, МЦК и МЦД теперь 444 (было 182), а среди новых линий — БКЛ, крупнейшее в мире подземное кольцо.

Там, где рождается «Москва»

Рельсовый каркас, по оценкам McKinsey, берёт на себя львиную долю работы в крупных агломерациях. Без его совершенствования устойчивое развитие города невозможно, считает директор Центра исследований «Умного города» НИУ ВШЭ Константин Трофименко: «Пассажиропотоки в пиковые часы слишком велики». «Один состав метро заменяет несколько десятков автобусов, — добавляет Артём Меренков. — Плюс скорость перемещения, отсутствие пробок, небольшие интервалы движения. Кроме того, с точки зрения ценообразования это самый доступный вариант. Я уже не говорю про экологические аспекты, что особенно важно в городской среде».

Собственно, при такой роли метрополитена вполне закономерно, что одной из площадок минувшего саммита стал завод «Метровагонмаш» (входит в ТМХ), чьи поезда перевозят пассажиров в 19 городах 11 стран. Как уточняет гендиректор завода Андрей Степнов, техническое оснащение, наполнение и оформление составов для каждого заказчика разрабатывается индивидуально.

Завод «Метровагонмаш» производит поезда, которые перевозят пассажиров в 19 городах 11 стран. Фото: АО «ТМХ»

Для столичного метро здесь собирают «Москву» — поезда, благодаря которым доля современных составов в подземном парке выросла с 13% в 2010 году до 80%. Новейшая модель серии — «Москва-2026» — дебютировала в декабре на Замоскворецкой линии, а в течение двух лет планируется закупить свыше 700 вагонов этой модели (партия входит в число крупнейших поставок метровагонов в мировой практике). Всего же с 2012 года город получил от ТМХ более 10 тысяч единиц подвижного состава.

Впрочем, ставка сделана не на количество само по себе, а на его связку с качеством и надежностью

«Задача состояла в создании комфортных условий для граждан: общественный транспорт должен стать достойной альтернативой личному, — напоминает Артём Меренков. — И мы видим современные системы освещения и климат-контроля, удобные сиденья, возможность зарядки гаджетов, наглядные информационные табло».

За эволюцией поездов, как уточняет гендиректор «ТМХ-Городской транспорт» Дарья Марку, стоит огромная аналитическая работа, учитывающая опыт эксплуатации, отзывы пассажиров и машинистов. Итог — целый ряд решений: от широких дверей (почти на треть шире, чем у классических «номерных») до цифровых сервисов.

Первая беспилотная линия

О технологиях на базе «цифры» (управление климатом, контроль безопасности движения, автоведение и т.д.) на саммите говорили много – они сейчас вообще в центре профессиональных дискуссий. Именно от этих систем в отрасли ждут роста эффективности техобслуживания и снижения расходов на жизненном цикле подвижного состава. Что касается пассажиров, то они, как замечает Меренков, сталкиваются с цифровым слоем городского транспорта ежедневно — начиная от навигации в приложении, заканчивая механизмами, влияющими на безопасность. Так специалисты утверждают: интеллектуальные комплексы, используемые как в метро, так и в трамваях, реагируют на нештатные ситуации втрое быстрее человека.

По словам научного руководителя Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаила Блинкина, перспективы освоения беспилотных технологий в метрополитене очевидны. Собственно, экспериментальный беспилотный поезд уже успешно (без вмешательства машиниста в работу автоматики) проехал по БКЛ свыше 4000 км. Пока без пассажиров, но прогнозы таковы, что к 2030 году Большая кольцевая станет первой полностью беспилотной линией метро.

Из других намеченных Москвой к 2030-му «подземных ориентиров»: доля составов нового поколения — уже 90%, плюс еще 69,1 км линий и около 30 станций. Вместе с другими транспортными преобразованиями это, согласно планам городских властей, позволит более чем 3,3 млн москвичей выиграть у дороги ещё как минимум 30 минут в день или 10 часов в месяц.