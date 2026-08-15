Ребенок пострадал при ночной атаке БПЛА на Московскую область Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Минувшей ночью, с 14 на 15 августа, российские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили вражескую атаку на Московскую область. Как сообщает губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, над регионом сбито и подавлено восемь БПЛА: в Домодедово, Одинцово, Раменском, Чехове, Шатуре и Воскресенске.

Пострадавшие при атаке БПЛА на Московскую область

По информации Воробьева, прошедшей ночью из-за украинской атаки пострадали гражданские. В Шатуре из-за попадания дрона в частный дом ранения получили 55-летняя женщина и 9-летний ребенок. Несовершеннолетний в тяжелом состоянии. В ближайшее время его планируется эвакуировать в ДНКЦ им. Рошаля.

«Женщина получила травму головы. Ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Она также находится под наблюдением медиков», - уточняет Воробьев.

Из-за атаки БПЛА в Шатуре также повреждена кровля частного дома. Информация уточняется.

Отражение атаки на Московскую область продолжается

Силы ПВО продолжают отражать вражескую атаку БПЛА. Дроны фиксируются над Можайским и Наро-Фоминским округами. Все региональные службы работают в усиленном режиме, сообщил губернатор.

Горячая линия для пострадавших при атаке дронов в Московской области

Горячую линия для пострадавших при атаке БПЛА открыли в прокуратуре Московской области.

Обратиться на нее можно по телефону +7-916-240-31-28.

«По указанию прокурора Московской области Сергея Забатурина городские прокуроры осуществляют личный контроль за ситуацией, координируют взаимодействие с уполномоченными ведомствами и органами местного самоуправления с целью оказания всесторонней помощи пострадавшим гражданам», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Отражение ударов БПЛА над Москвой

В ночь на 15 августа 2026 года над Москвой уничтожено 15 вражеских БПЛА. Об этом своевременно в мессенджере MAX сообщал мэр столицы Сергей Собянин. О пострадавших и разрушениях не уточнялось.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», - написал градоначальник в посте.

Атаки дронов на регионы России в ночь на 15 августа

Прошедшей ночью силы ПВО перехватили и ликвидировали 598 беспилотников. Как сообщает пресс-служба Минобороны России, дроны уничтожены над несколькими российскими регионами.

«В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 598 украинских БПЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», - говорится в сообщении ведомства.

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