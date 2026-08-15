Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский снова добился невозможного. Он получил настолько недвусмысленный отказ в поставке ракет для ПВО в качестве главы государства (напомним, на Западе в его легитимности предпочитают не сомневаться) от Белого дома, причем, не от равного по рангу, а от чиновника, стоящего гораздо ниже в иерархии власти, что дальнейшее педалирование этой темы будет выглядеть уже совсем неприличным.

Напомним, в недавнем интервью CNN «просрочка» попрошайничал и чуть не плакал, говоря, что 5% от имеющихся у США противоракет РАС-3 к ЗРК «Пэтриот» позволили бы Киеву пройти зиму без осложнений, а десятью процентами таких ракет «просроченный» клялся-божился, что собьет и уничтожит всю российскую баллистику. Это был очередной акт попрошайничества с попыткой воздействовать через американское СМИ на президента США уже после того, как Трамп отказал Зеленскому и в 300 запрошенных ракетах РАС-3, и в передаче лицензии на их производство. Наглый попрошайка на своем примере показал, что означает поговорка, что «мы их в дверь, а они – в окно». Впрочем, примерно с таким же успехом «просрочка» мог бы исполнить «жалостную» песню, что «у кошки четыре ноги» и аккомпанировать себе при этом на рояле.

Озвучивать ответ «просроченному» доверили пресс-секретарю Трампа Каролин Левитт, которая вскоре собирается в отставку, поскольку после рождения второго ребенка намерена посвятить себя семье. Во всяком случае, так звучит официальная версия. Слова Левитт не оставили и тени сомнения в ответе Белого дома.

- Президент совершенно четко обозначил нашу позицию по вопросу боеприпасов. К сожалению, и это трагично, президент Джо Байден передал огромное количество вооружений Украине и другим странам по всему миру. С первого дня своего пребывания в должности президент сосредоточился на восстановлении наших запасов вооружений, - заявила пресс-секретарь Трампа.

Понятно, что при таком раскладе Штаты выглядят совсем не всесильным мировым жандармом, который в состоянии диктовать свою волю большинству государств на планете. И Левитт постаралась в следующих предложениях скорректировать впечатление, которое может возникнуть от ее слов.

- При этом, вопреки многочисленным сообщениям в СМИ, у Соединенных Штатов более чем достаточно запасов боеприпасов как внутри страны, так и на военных объектах по всему миру, чтобы выполнить любую задачу, которую главнокомандующий сочтет необходимой, - продолжила Каролин и закончила на совсем уж мажорной ноте. - Но, очевидно, нынешний президент гораздо более рассудительно, чем его предшественник, подходит к вопросу отправки наших боеприпасов за рубеж, другим странам. Он хочет восстановить нашу военно-промышленную базу здесь, в США, и военные работают над этим. Я знаю, что министр обороны Хегсет сделал это одним из своих главных приоритетов.

В общем, ни ракет, ни денег для вас, украинчики, нет, но вы там держитесь.

Если «просроченный» и после этого продолжить поднимать вопрос о поставках американских противоракет Киеву, это не просто выйдет уже за самые мягкие рамки приличия, а превратится в самый настоящий скандал. Право слово, «просрочке» проще мобилизовать в Киеве батальон бабок, реквизировав у них банки с соленьями – ведь они так ловко и лихо наловчились сбивать русские беспилотники банками с огурцами, что могут передавать этот опыт по всему миру.

Ой, простите, оказывается, я ошибся, це были помидоры. Наверное, того же сорта «Пэтриот».

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