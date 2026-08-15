В Голливуде набрали новую команду «Людей Икс»: кто исполнит роли звездных мутантов

Героиню Шторм вместо Хэлли Берри (справа) в новых «Людях Икс» сыграет Майя Бойд. Фото: Photo Image Press/Keystone Press Agency/Global Look Press, кадр из фильма «Люди Икс: Последняя битва» (2006)

У Людей Икс наконец-то начинается новая жизнь. Персонажи популярнейших комиксов Marvel, мутанты, наделенные уникальными способностями и из-за этого вызывающие страх и неприязнь у обычных людей, впервые появились на бумаге в 1963 году. А полноценный фильм об их приключениях вышел в 2000-м - и в каком-то смысле именно с ним компания Marvel сделала первый настоящий шаг на большой экран.

В той картине играли Хью Джекман (Росомаха), Патрик Стюарт (профессор Икс), Йен МакКеллан (Магнето), Джеймс Марсден (Циклоп), Хэлли Берри (Шторм), Фамке Янссен (Джин Грей), Анна Пэкуин (Роуг). Об этой команде вышло еще два фильма. В 2010-е еще сняли четыре приквела, рассказывающие о юности героев, там их играли другие актеры, Джеймс МакЭвой, Майкл Фассбендер, Дженифер Лоуренс и т.д. Плюс отдельно вышла трилогия о приключениях Росомахи. Который в последнем фильме из нее, «Логан», вроде как умер, но потом все-таки дополнительно появился в «Дэдпуле и Росомахе».

Сейчас изначальный «золотой» состав людей Икс почти полностью (за исключением Берри и Янссен) должен появиться в фильме «Мстители: судный день», который выпустят в декабре. И на этом все как бы зачеркнут и начнут с чистого листа.

Сэди Синк и Кит Коннор. Фото: IMAGO/Jeffrey Mayer/www.imago-images.de/Global Look Press, Mario Mitsis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Marvel объявила, что 5 мая 2028 года выйдут новые «Люди Икс». Джин Грей там сыграет Сэди Синк, известная по сериалу «Очень странные дела». Циклопа - 22-летний Кит Коннор (когда-то он играл маленького Петю Ростова в британской «Войне и мире» и маленького Элтона Джона в «Рокетмене»).

Инде Наваретт и Самара Уивинг. Фото: IMAGO/AdMedia/MediaPunch/www.imago-images.de/Global Look Press, AD/Faye- AdMedia/Global Look Press

Кристофер Эбботт, Майя Бойд и Адам Драйвер. Фото: IMAGO/Dave Bedrosian/www.imago-images.de, Photo Image Press/Keystone Press Agency, Alberto Terenghi/Keystone Press Agency // Global Look Press

Мутантку Роуг, способную через прикосновение поглощать чужие силы, память, знания и жизненную энергию, сыграет Инде Наваретт: еще недавно эта актриса зарабатывала на жизнь, выгуливая чужих собак, но после невероятного успеха фильма ужасов «Обсессия» стала сверхновой суперзвездой и считается претенденткой на «Оскар»-2027. Фрост сыграет Самара Уивинг, профессора Икс - Кристофер Эбботт, Шторм - Майя Бойд. Злодея мистера Синистера сыграет Адам Драйвер. Подробности о сюжете картины пока не разглашаются.

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