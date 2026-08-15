Ушла из жизни журналист и эколог Аида Леванова

Скончалась журналист, эколог и общественный деятель Аида Леванова Фото: Личный архив.

В возрасте 36 лет после более чем года борьбы с крайне редкой и агрессивной формой лимфомы скончалась журналист, эколог и общественный деятель Аида Азаматовна Леванова. Она родилась 30 апреля 1990 года.

Аида Леванова — выпускница географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова по направлению «Экология и рациональное природопользование».

Свои первые статьи и материалы Аида публиковала под девичьей фамилией — Байдавлетова, в качестве журналиста издания Gazeta.ru. В течение нескольких лет Аида была главным редактором «ШЭР» («Шеринг. Экология. Рациональность») — крупнейшего в Telegram медиа об экологии и осознанном потреблении. Проект получил премию журнала «Сноб» «Сделано в России» в номинации «Медиа» — «Среда обитания», а сама Аида была удостоена благодарности Президента РФ.

Аиде Левановой было 36 лет Фото: Личный архив.

Также Аида — автор книги «Гринструкция», выросшей из одноимённого Telegram-канала с практическими инструкциями по экологичному образу жизни. Средства на издание книги она собрала через краудфандинг на платформе Planeta.ru, при первоначальной цели в 125 тысяч рублей кампания привлекла более миллиона и стала одной из самых успешных в истории площадки.

Как эксперт по экологии Аида регулярно выступала в федеральных и региональных СМИ, комментируя вопросы устойчивого развития, разумного потребления и городской экологии. Аида также занималась общественно-политической деятельностью: участвовала в выборах депутатов Государственной Думы от партии «Зелёные» и принимала участие в публичных дебатах с Владимиром Жириновским.

Аида скончалась после более чем года борьбы с крайне редкой и агрессивной формой лимфомы Фото: Личный архив.

У Аиды остались муж и двое детей.

Церемония прощания и отпевание состоятся в понедельник, 17 августа, в 12:00, в Храме Успения Пресвятой Богородицы (адрес: Москва, ул. Березовая аллея, 16)

"Комсомольская правда" выражает глубокие соболезнования родным и близким Аиды Левановой.