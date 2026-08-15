Тряхнуть может и в России: Мощное землетрясение в Индонезии покорежило Тихоокеанское огненное кольцо - что будет дальше

Люди эвакуируются из-под завалов здания отеля после землетрясения магнитудой 7,7 в Инодонезии Фото: REUTERS.

Землетрясение в Индонезии

Магнитуда 7,7 – такова была мощность землетрясения, которое произошло 15 августа 2026 года в районе Индонезийского острова Флорес. Сильные толчки ощущали жители островов, расположенных неподалеку. Есть жертвы и разрушения.

Может ли катаклизм «перекинуться» на Россию? Разъяснение KP.RU дал доктор математических наук Алексей Любушин, сейсмолог из Института Физики Земли Российской академии наук (ИФЗ РАН).

- Землетрясение, действительно сильное – с форшоками и афтершокам – с предваряющими и последующими подземными точками, - говорит Любушин. - Но сам катаклизм — событие не сверхъестественное для региона, в котором расположена Индонезия. Тут океанская тектоническая плита сталкивается с континентальной. Сам регион входит в так называемое Тихоокеанское огненное кольцо – зону повышенной сейсмической и вулканической активности. Тут трясет постоянно – часто с магнитудой 6-7 и выше. Не всегда это становится широко известным. Большинство катаклизмов происходят в океане - в дали от густонаселенных мест. Их регистрируют главным образом сейсмические станции и, соответственно, сейсмологи, которые потом используют собранные данные для анализов и прогнозов.

Последствия землетрясения в Индонезии Фото: REUTERS.

Как землетрясение в Индонезии может аукнуться в России

Исследования, которые провели Алексей Любушин и его коллега по ИФЗ РАН Евгений Родионов на основе данных о землетрясениях по всему миру, накопленных с 1997 года, свидетельствуют: в динамике Земли произошли существенные изменения.

Синхронизировался низкочастотный сейсмический шум – колебания земной коры. В том числе и те, которые возникают от толчков в недрах. То есть, движение тектонических плит в зоне одного разлома активировало и подстроило под свой ритм другие разломы земной коры.

Особенно резко «глобальная корреляция сейсмического шума» произошла после мегаземлетрясения на Камчатке 29 июля 2025 года. Российские ученые сообщили об этом в журнале Fractal and Fractional.

Оказание помощи пострадавшим после землетрясения в Индонезии Фото: REUTERS.

Любушин считает, что все сейсмические процессы на Земле взаимосвязаны. А поэтому, хоть Индонезия и располагается совсем в другом геологическом регионе, чем Россия - очень далеко от нее и в географическом и сейсмическом смыслах, все-так существует угроза, что столь даже отдаленное землетрясение может спровоцировать подземные толчки в наших сейсмоактивных регионах на Дальнем Востоке, на Алтае, в районе Байкала. Синхронизация сейсмического шума спокойствия не сулит.