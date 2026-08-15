Разрушительное землетрясение в Индонезии: погибли люди, повреждены дома и школы

Землетрясение в Индонезии повредило жилые дома, школы и медучреждения Фото: REUTERS.

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара. В результате повреждены жилые дома, школы, медучреждения и другие объекты. Об этом сообщает местный портал Jakarta Globe.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, подземные толчки были зафиксированы рано утром в субботу, 15 августа, а их очаг располагался неподалеку от живописного острова Флорес. Спустя некоторое время сейсмологи зарегистрировали повторный сильный афтершок магнитудой 6,2, эпицентр которого находился в ста километрах от города Лабуан-Баджо.

В результате удара стихии зафиксированы серьезные разрушения в нескольких районах региона. Подземные толчки повредили сотни жилых домов, а также здания местных школ, медицинских и правительственных учреждений.

На данный момент экстренные службы продолжают масштабную работу на местах происшествий, оценивая общий ущерб и оказывая всю необходимую помощь пострадавшим местным жителям. По предварительным данным, в результате разгула стихии погибли пять человек, спасатели разбирают завалы.

Напомним, число жертв мощного землетрясения магнитудой 7,4 в Колумбии составило около 270 человек, а почти 500 человек пропали без вести.