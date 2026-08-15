Короткие мудрости недели: Истинный джентльмен не будет приставать к даме, переносящей его через лужу

Истинный джентльмен не будет приставать к даме, переносящей его через лужу. Фото: we.bond.creations/Shutterstock/Fotodom

Содружества «СОКРАТ»

Байки, шутки, каламбуры

Одни стремятся в споре вести себя так, чтобы оппонент их понял и не обиделся, а другие – чтобы обиделся и не понял.

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Фраза «Мы не хотим Вас обидеть...» – верный признак того, что сейчас тебя обольют грязью.

Вадим Зверев

Нашим женщинам до Венеры, как мужчинам до Юпитера.

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То, что женщина не знает, чего хочет, ещё не значит, что она этого не добьётся.

Владимир Малёшин

– Я не чую под собой ног!

– А я их за версту чую…

***

– Мой муж разводит кроликов!

– А мой – лохов!

– А мой – бардак!

Станислав Овечкин

Женщина как море во время отлива: если далеко зайти, можно и не вернуться.

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За чертой бедности чёрт знает, что.

Александр Петрович-Сыров

Истинный джентльмен не будет приставать к даме, переносящей его через лужу.

***

Не стоит опасаться за любимую мозоль, когда целиком у жены под каблуком.

Сергей Сидоров

Есть два вида людей-хищников: первые охотятся за деньгами, а вторые на первых.

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Идя по жизни с высоко поднятой головой, рискуешь не заметить, что творится у тебя под носом.

Афанасий Смыслов

Жена может быть и хорошей, и хорошенькой, а муж – только хорошим.

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С течением времени понимаешь, что желающих залезть тебе в душу становится всё меньше.

Наталья Хозяинова