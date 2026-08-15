Короткие мудрости недели: Истинный джентльмен не будет приставать к даме, переносящей его через лужу

Содружества «СОКРАТ»
Байки, шутки, каламбуры
Одни стремятся в споре вести себя так, чтобы оппонент их понял и не обиделся, а другие – чтобы обиделся и не понял.
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Фраза «Мы не хотим Вас обидеть...» – верный признак того, что сейчас тебя обольют грязью.
Вадим Зверев
Нашим женщинам до Венеры, как мужчинам до Юпитера.
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То, что женщина не знает, чего хочет, ещё не значит, что она этого не добьётся.
Владимир Малёшин
– Я не чую под собой ног!
– А я их за версту чую…
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– Мой муж разводит кроликов!
– А мой – лохов!
– А мой – бардак!
Станислав Овечкин
Женщина как море во время отлива: если далеко зайти, можно и не вернуться.
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За чертой бедности чёрт знает, что.
Александр Петрович-Сыров
Истинный джентльмен не будет приставать к даме, переносящей его через лужу.
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Не стоит опасаться за любимую мозоль, когда целиком у жены под каблуком.
Сергей Сидоров
Есть два вида людей-хищников: первые охотятся за деньгами, а вторые на первых.
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Идя по жизни с высоко поднятой головой, рискуешь не заметить, что творится у тебя под носом.
Афанасий Смыслов
Жена может быть и хорошей, и хорошенькой, а муж – только хорошим.
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С течением времени понимаешь, что желающих залезть тебе в душу становится всё меньше.
Наталья Хозяинова