Латвия села в лужу со «стеной дронов»: «Оборудование закупили, а боеприпасы купить забыли»

Латвия грезила о таких беспилотниках-перехватчиках, но вот купить боеприпасы для них забыла. Фото: Es sarawuth/Shutterstock/Fotodom

Шок и трепет! В июне новый глава правительства Латвии Андрис Кулбергс объявил, что его республика в ближайшее время станет «дроновой сверхдержавой», для чего на границе будет выстроена «стена дронов». Это было «четкое обещание», как выразился сам премьер-министр, согласно которому правительство должно было в течение лета обеспечить «антидроновое решение на всем протяжении как российской, так и белорусской границы» с Латвией. Подразумевалось, что Рига закупит необходимое количество беспилотников-перехватчиков, которые позволят сбивать залетающие на территорию страны ударные и разведывательные БпЛА без участия истребителей.

И это обещание было выполнено – Рига закупила такие перехватчики. Правда, в последние пару-тройку дней все равно приходилось поднимать дежурящие в стране истребители стран НАТО, чтобы сбить такие беспилотники. То есть, «стена» есть, дроны есть, а «стены дронов так-таки все же нет. В чем причина?

В сущей малости. Оказалось, что боеприпасы для дронов-перехватчиков купить забыли. В этом на уходящей неделе признался, кстати, сам Кулбергс на пресс-конференции, когда его спросили, что происходит со «стеной дронов».

- Оборудование закупили, а боеприпасы купить забыли, - честно признался премьер-министр.

Глава правительства Латвии Андрис Кулбергс честно признал ошибку. Фото: Malin Wunderlich/dpa/Global Look Press

И это не анекдот, а суровая и беспощадная латвийская реальность. Можно себе представить, что бы могла натворит Латвия, если бы дроны-перехватчики были снаряжены, как следует. Можно вспомнить знаменитых латышских стрелков, которые, несмотря на малое их количество, сыграли важную роль в том, что большевики смогли удержать власть после Октябрьской революции.

А можно еще вспомнить, как в начале 2023-го та же Латвия вступила в танковую «леопардовую коалицию», которая решила поддержать Украину в войне с Россией, передав Киеву часть своих танков, имевшихся на вооружении армий этих стран.

- Что вы собираетесь делать? У вас же нет танков, - удивились тогда члены этой коалиции, задав этот вопрос министру обороны Латвии Арвидасу Анушаускасу.

- Да, у нас нет танков, но у нас есть мнение о танках, - отвечал тогда Анушаускас и пояснил, что латыши будут давать советы.

Нынешняя ситуация с дронами точь-в-точь повторяет ту историю с танками. Не находите? А вот я нахожу. И что с того, что министр обороны республики с того времени уже сменился, и даже не один раз. Не зря говорится, что бодливой корове Бог рога не дает. Были бы у латышей рога, простите, танки, то есть, дроны, они бы такого натворили, что просто ух! Те же латышские стрелки не дадут соврать. А так, сейчас, для Латвии что дроны, что самодельные рогатки - разницы, право, совершенно никакой.

Был в советские времена такой анекдот, что, мол, у нас страна советов, а не страна баранов, поэтому баранов ни у кого нет. Однако, сдается, что настоящая страна советов из того анекдота – это то, во что сейчас превратилась Латвия.

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