Не ждать чуда: как мама создала центр для детей с аутизмом

Светлана Артемова со своим сыном на сцене театра Фото: Предоставлено героем публикации.

Светлана Артемова не нашла места, где ее сын мог бы научиться обычным бытовым вещам, — и решила создать его сама. Сегодня в учебно-тренировочном центре «САМ» подростки и молодые люди учатся ходить в магазин, расплачиваться на кассе, готовить еду и общаться с другими людьми.

Когда сыну Светланы Артемовой поставили диагноз «аутизм», она, как признается сама, прошла через страх, отрицание, надежду на чудо и разочарование в системе. Но главным поворотом стало другое понимание: чуда не будет — будет работа.

«Все зависит только от меня», — вспоминает Светлана.

Светлана Артемова с сыном Фото: Предоставлено героем публикации.

Сегодня она руководит автономной некоммерческой организацией «Ключи к самостоятельности» в Новосибирске. Организация помогает людям с аутизмом и другими нарушениями ментального развития осваивать навыки, которые для большинства людей кажутся совершенно обычными.

Но для человека с аутизмом обычный поход в магазин может оказаться целой цепочкой сложных задач.

«Я искала место, где его научат быть взрослым»

Сыну Светланы сейчас 19 лет. Когда он приближался к подростковому возрасту, перед мамой все острее вставал вопрос: что будет дальше?

«Я искала место, в котором его научат быть взрослым, в котором его подготовят к этой самостоятельной жизни», — рассказывает Светлана.

Нужно было научиться готовить еду, мыть посуду, убирать, ходить в магазин, обращаться с деньгами. Казалось бы, простые бытовые действия. Но подходящих мест в Новосибирске тогда не было.

Так появилась организация «Ключи к самостоятельности».

Для Светланы это было не только решение проблемы собственной семьи. Она хотела, чтобы ее сын и другие люди с аутизмом могли в будущем жить максимально самостоятельно — в том числе без постоянного присутствия родителей.

«Они имеют на это право. И мы просто обязаны их этому обучить, подготовить», — говорит она.

Дети с РАС учатся готовить еду - еще один шаг к самостоятельной жизни Фото: Предоставлено героем публикации.

От магазина до тарелки

Первым крупным проектом организации стал учебно-тренировочный центр «САМ» — «социальная адаптация молодежи». Проект запустили в 2021 году при поддержке гранта Фонда президентских грантов.

Занятие начинается еще до того, как ребята оказываются на кухне.

Сначала тьютор составляет список продуктов. Затем участники отправляются в магазин. Там нужно найти нужные товары, положить их в корзину, дождаться своей очереди, расплатиться и — что особенно важно — вступить в коммуникацию с кассиром.

Для кого-то это привычная часть похода за продуктами. Для человека с аутизмом каждый из этих этапов может требовать отдельной тренировки.

Светлана приводит в пример Славу. В первый поход в магазин он подошел к кассиру и вместо обычного короткого приветствия начал восторженно здороваться со всеми вокруг. Коммуникация у него была — но ее нужно было научиться адаптировать к ситуации.

После магазина участники возвращаются в кулинарную студию. Моют руки, надевают фартуки и начинают готовить из тех продуктов, которые только что купили.

Ребята готовят из тех продуктов, которые только что сами купили Фото: Предоставлено героем публикации.

А затем — накрывают на стол, едят вместе, убирают за собой и моют посуду.

Получается не просто кулинарное занятие, а целая тренировка самостоятельной жизни.

Не переделать, а направить

При этом в «Ключах к самостоятельности» принципиально не ставят задачу сделать человека «удобным» или похожим на всех остальных.

«Мы стараемся ребят не переделывать, не ломать, а мягко направлять», — говорит Светлана.

Один из примеров — история Тимура. Когда он пришел в центр, он умел готовить практически только одно блюдо — блины. Дома он мог замесить огромное количество теста, часть блинов приготовить, а потом потерять интерес.

Мама пришла в центр с просьбой научить его чему-нибудь еще.

Специалисты не стали просто запрещать блины. Они начали постепенно расширять его представления о кухне: через игры, карточки, вопросы о продуктах. Огурец, помидор — что с ними можно сделать? Их можно нарезать. А значит, можно приготовить салат.

Так шаг за шагом привычное занятие превратилось в возможность попробовать что-то новое.

Это и есть подход «Ключей к самостоятельности»: не ломать привычки человека, а искать точку, от которой можно двигаться дальше.

Самостоятельность нужна не только ребенку

Для Светланы самостоятельность ребенка важна еще и потому, что она дает передышку его семье.

Одна из целей центра — чтобы молодой человек мог остаться дома один и не оказался в ситуации, когда без родителей он не сможет даже поесть.

А у родителей появляется возможность хотя бы ненадолго перестать быть постоянными помощниками и контролерами.

При этом специалисты постоянно взаимодействуют с семьями. Родители рассказывают о привычках ребенка, его интересах, особенностях поведения. После занятий получают обратную связь, фотографии и видео.

Одна из целей центра — чтобы молодой человек мог остаться дома один и не оказался в ситуации, когда без родителей он не сможет даже поесть Фото: Предоставлено героем публикации.

Ульяна, например, приходит в центр летом — на время школьных каникул. Но навыки, которые она получает на занятиях, продолжаются дома. Мама присылает Светлане видео: дочь сама сходила в магазин, что-то приготовила, что-то сделала по дому.

Именно тогда становится видно, что занятие в центре не заканчивается в тот момент, когда ребенок выходит за дверь.

Следующий шаг

За несколько лет через учебно-тренировочный центр «САМ» прошли десятки ребят.

Но Светлана понимает: научиться приготовить еду — еще не значит стать самостоятельным взрослым.

Поэтому у «Ключей к самостоятельности» появляются новые направления. С 2024 года организация реализует проект «Если с другом вышел в путь» — коммуникативные группы, в которых ребята вместе ходят на прогулки, выставки, в музеи, кино, театр, летом — на пикники и пляж.

А следующим большим шагом должно стать сопровождаемое трудоустройство.

Именно с этого начинается следующая часть истории.

СПРАВКА

АНО «Ключи к самостоятельности» работает в Новосибирске и помогает детям, подросткам и молодым людям с аутизмом и другими нарушениями ментального развития осваивать социально-бытовые и коммуникативные навыки.

Основной проект организации — учебно-тренировочный центр «САМ» («социальная адаптация молодежи»), который работает с 2021 года. Участники учатся ходить в магазин, выбирать и оплачивать продукты, общаться с продавцами и кассирами, готовить еду, накрывать на стол, мыть посуду и убирать рабочее место.

С 2024 года организация реализует проект «Если с другом вышел в путь» — выездные коммуникативные группы. Участники вместе посещают общественные пространства, выставки, музеи, кино, театры, гуляют, устраивают пикники.

Первый проект центра «САМ» был реализован при поддержке Фонда президентских грантов.

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