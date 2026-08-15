«Ты не справишься» — не приговор: куда ведет путь к самостоятельности

Самостоятельность ребят с РАС начинается с быта, а продолжается общением, работой и жизнью в обществе Фото: Предоставлено героем публикации.

Научиться приготовить ужин и сходить в магазин — только начало. Для Светланы Артемовой следующая ступень самостоятельности людей с аутизмом — общение, сопровождаемое трудоустройство и возможность найти свое место в жизни.

В первой части истории Светлана Артемова рассказывала, почему почти 20 лет назад решила изменить собственную жизнь.

После рождения сына с аутизмом она столкнулась с тем, что системы помощи недостаточно для того, чтобы подготовить ребенка к взрослой жизни. В Новосибирске не было места, где его могли бы последовательно учить бытовым навыкам.

После рождения сына с аутизмом Светлана Артемова столкнулась с тем, что системы помощи недостаточно для того, чтобы подготовить ребенка к взрослой жизни Фото: Предоставлено героем публикации.

Так появились «Ключи к самостоятельности» и учебно-тренировочный центр «САМ».

Но если ребенок научился сходить в магазин и приготовить себе еду, возникает следующий вопрос: а что дальше?

Для Светланы ответ очевиден — самостоятельность не заканчивается на кухне.

«Мы не хотим останавливаться»

Сейчас в центре занимаются ребята разного возраста — от 8 лет до молодых взрослых. Некоторые пришли еще подростками и продолжают заниматься уже после 18 лет.

Причина проста: многие нынешние молодые взрослые росли в то время, когда подобных программ практически не существовало.

«Они сейчас уже вроде бы взрослые по паспорту, а на самом деле как бы они практически как дети, и этих навыков и таких занятий им, конечно, не хватает», — объясняет Светлана.

Поэтому организация не устанавливает жесткого возрастного потолка. Если человеку необходимо развивать навыки самостоятельности, ему стараются помочь.

Но постепенно запрос становится шире.

Сейчас в центре занимаются ребята разного возраста — от 8 лет до молодых взрослых Фото: Предоставлено героем публикации.

Выйти из кухни — в город

Следующий этап — научиться действовать не только в привычном помещении, но и в окружающем мире.

Именно для этого появился проект «Если с другом вышел в путь». С 2024 года участники вместе с тьюторами выходят в город.

Они гуляют, посещают парки, выставки, музеи, ходят в кино и театр, летом устраивают пикники и ездят на пляж.

На первый взгляд это обычный досуг. Но внутри каждой такой поездки есть задача: общаться, знакомиться, договариваться, находиться среди других людей и чувствовать себя увереннее в общественном пространстве.

Постепенно человек получает опыт, который невозможно приобрести только на занятиях.

Ребята готовят еду из продуктов, которые они купили сами в магазине Фото: Предоставлено героем публикации.

Следующая цель — работа

Теперь у «Ключей к самостоятельности» появляется новая задача — сопровождаемое трудоустройство.

Организация планирует развивать в Новосибирске технологию, которая должна помочь молодым людям определиться с профессиональными интересами, пройти профориентацию, побывать на экскурсиях в компаниях и попробовать себя на стажировках.

Для этого команда уже ищет партнеров и изучает опыт коллег из других городов.

Светлана признается: она понимает, что убедить бизнес будет непросто.

Но у людей с аутизмом есть качества, которые могут оказаться востребованными на рабочем месте. Например, готовность выполнять рутинные и повторяющиеся задачи, которые другим сотрудникам быстро становятся скучными.

«Будем убеждать бизнес, будем работать с бизнесом. Пойдем и будем говорить, что наши ребята, у них есть преимущества. И мы готовы это доказать на деле», — говорит она.

От школы до работы

Для самой Светланы тема готовности общества — не теоретическая.

Когда ее сыну было 8 лет и он пошел в первый класс обычной школы, окружающая система тоже не была готова к появлению в ней ребенка с аутизмом.

Светлане пришлось буквально сопровождать сына в школе: весь первый класс она была его тьютором, добиваясь специальных образовательных условий и адаптации программы.

Прошло время, и ситуация, по ее словам, изменилась.

Сегодня дети с аутизмом в Новосибирске посещают детские сады и школы. Появляются общественные организации, которые занимаются подростками и молодыми взрослыми, развивают учебно-тренировочные квартиры, организуют поездки и другие программы.

Для Светланы это не просто статистика изменений.

«Я очень горжусь тем, что я приложила к этому руку», — говорит она.

Мир, где вместо «ты не справишься» говорят «давай я покажу, как»

Именно здесь история Светланы возвращается к ее сыну.

Когда-то она искала для него место, где его научат быть самостоятельным. Не нашла — и создала такое место сама.

Теперь она хочет, чтобы таких мест становилось больше.

Чтобы человек с аутизмом мог не только научиться приготовить себе еду, но и выйти из дома, пообщаться, попробовать себя в работе, найти свое занятие и по возможности жить без постоянной опеки родителей.

«Я не хочу, чтобы мой сын жил в мире, где ему говорят: “Ты не справишься”. Я хочу, чтобы он жил в мире, где ему говорят: “Давай я покажу, как”», — говорит Светлана.

И добавляет: такой мир она строит каждый день — вместе с командой «Ключей к самостоятельности», родителями и самими подопечными.

А пока у организации есть еще одна вполне практическая задача: собственное помещение. Сейчас занятия проходят в арендованной кулинарной студии всего 12 часов в неделю. Свое пространство позволило бы проводить занятия постоянно, открыть мастерские и развивать программы подготовки к трудоустройству.

Путь, который начался с вопроса одной мамы — «как мой сын будет жить, когда станет взрослым?», — постепенно превращается в систему, которая может помочь ответить на этот вопрос уже для многих семей.

И, кажется, именно в этом главный смысл названия «Ключи к самостоятельности»: не сделать жизнь за человека, а помочь ему самому научиться открывать нужные двери.

СПРАВКА

АНО «Ключи к самостоятельности» работает в Новосибирске и помогает детям, подросткам и молодым людям с аутизмом и другими нарушениями ментального развития осваивать социально-бытовые и коммуникативные навыки.

Основной проект организации — учебно-тренировочный центр «САМ» («социальная адаптация молодежи»), который работает с 2021 года. Участники учатся ходить в магазин, выбирать и оплачивать продукты, общаться с продавцами и кассирами, готовить еду, накрывать на стол, мыть посуду и убирать рабочее место.

С 2024 года организация реализует проект «Если с другом вышел в путь» — выездные коммуникативные группы. Участники вместе посещают общественные пространства, выставки, музеи, кино, театры, гуляют, устраивают пикники.

Первый проект центра «САМ» был реализован при поддержке Фонда президентских грантов.

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