Американские гаубицы прятали в зерне и вывозили из Одессы для продажи «налево»: российские удары перекрыли путь дельцам черного рынка

Американские самоходные гаубицы «Паладин». Фото: Daniel Löb/dpa/Global Look Press

В пятницу, 14 августа, в прямой эфир Радио «Комсомольская правда» вышел очередной выпуск «Русского дозора Бута и Гамова». Виктор Бут в это время находился в Крыму и рассказал о ситуации, которая складывается в Севастополе - в эти дни город обстреливается вражескими дронами. В прямом эфире к разговору тогда подключился и бывший майор армии США Станислав Крапивник.

И вот еще о чем шла речь…

Александр Гамов, журналист Кремлевского пула, ведущий Радио «КП»:

- Станислав, вы буквально на днях заявили (и это процитировали многие информагентства)… О том, что американские бэтээры прятали в зерне и вывозили из Одессы для продажи «налево». И что Россия, заблокировав украинские порты, лишила дельцов «возможности для торговли наркотиками, оружием, (человеческими) органами и детьми». Вы также сказали: эта торговля «процветает на Украине».

С. Крапивник, военно-политический эксперт:

- Ну, органы и дети, они их вывозят сухопутным путем, через Польшу. В Германии очень много детей исчезло.

Бывший майор армии США Станислав Крапивник. Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

А.Гамов:

- И вот еще… «Украинские порты были систематически разрушены, а выходящие из них суда – уничтожены. Не имеет значения, гражданские они, или военные, потому что многие из этих гражданских судов перевозят военную технику на Украину и из нее».

С.Крапивник:

- По поводу портов. Да, Украина – это хаб для продажи на черном рынке оружия, наркотиков. Много чего идет через Украину. Год или полтора назад одна американская НКО выступила с докладом, что треть гаубиц - это большое оборудование - (то есть, мощное оружие. - А.Г.) не дошло до передовой, они исчезли где-то в пути.

Одна вещь – забросить в багаж автомат, противотанковую ракету Javelin или что-то такое… Другое дело – огромную гаубицу, 155 мм пушку, которая просто исчезла.

Ну, они не исчезли, конечно, они уходят из этих портов, идут по всему миру… И многое другое оборудование, и техника, все уходит.

Все помнят 11 сентября, когда был теракт в Нью-Йорке. За день до этого Дональд Рамсфелд, который был министром обороны (тогда еще было Министерство обороны, а не войны) выступил в новостях… Он заявил о том, что Пентагон провалил свой первый аудит… На триллион долларов оборудование испарилось куда-то, мы не можем сказать, куда оно исчезло.

Следующий день – теракт, и все забывают, что он это сказал. Последний аудит они провалили, это шестой их аудит, все шесть они провалили.

Обе башни горящего Всемирного торгового центра в Нью-Йорке обрушились после теракта 11 сентября 2001 года. Фото: Hubert Boesl/dpa/Global Look Press

Теперь это уже почти на 2 триллиона долларов оборудование, которое куда-то испарилось.

И вот как оно испаряется. Вывозят это на Украину, например, оно идет на какое-то судно, и по всему миру идет торговля.

Конечно, генералы, политики получают откаты…

А. Гамов:

- Ну, и мнение Виктора Бута тоже интересно на эту тему услышать. Виктор, что вы думаете по поводу этой информации, которую нам изложил Станислав Крапивник?

Виктор Бут, предприниматель и общественный деятель:

- Вы абсолютно правы, Станислав. Действительно, Украина – такая черная дыра, в которой довольно значительная часть вооружения исчезает, не доходя до фронта, более того, продается.

Предприниматель и общественный деятель Виктор Бут Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

И известно много случаев, когда вооружение, поставляемое туда, оказывалось в разных частях света. То, что теперь они стали перепродавать крупные вещи, как 150 мм гаубицу «777», это, наверное, только еще цветочки, ягодки будут позднее.

Станислав также отметил, что во время первой попытки проведения аудита Пентагона, когда не хватало триллиона долларов в 2001 году, произошел так называемый теракт 9 сентября.

Более того, тот самолет, который упал в Вашингтоне на Пентагон, как раз попал в тот отдел, где сидели те, кто должен был проводить этот аудит. Какое странное совпадение, да, Станислав?

С. Крапивник:

- Очень странное совпадение. Многие как раз и говорят, что даже не самолет туда попал, а, возможно, ракета.

А. Гамов:

- И это действительно так? И это все подтверждено?

С. Крапивник:

- Да, ракета. Потому что не нашли остатки двигателей. Потому что двигатели в любой катастрофе остаются, они, как правило, улетают намного вперед, а здесь была такая маленькая дырка.

И самое главное, если вы заметили, в любых авиакатастрофах всегда остается хвостовое оперение самолета. А здесь от него ничего не осталось.

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