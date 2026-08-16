Российским туристам открывают «египетские Мальдивы»

Из Москвы 15 августа вылетел первый самолет в средиземноморский Эль-Аламейн Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Обычному туристу названия Эль-Аламейн, Дабаа и Борг-аль-Араб пока не говорят примерно ничего. Знатоки военной истории вспомнят битву при Эль-Аламейне - решающую для африканского театра военных действий во Второй мировой войне. Те, кто связан с атомной промышленностью, в курсе: в городе Эль-Дабаа «Росатом» строит первую в Стране Пирамид АЭС. Турагенты же расскажут про «египетские Мальдивы» - так называют средиземноморское побережье Египта за белые песчаные пляжи и изумрудную прозрачную воду.

РЕЙСЫ В ЭЛЬ-АЛАМЕЙН

И отпускникам пришло время открыть новые курорты Египта. До сих пор россияне летали только на Красное море - в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Теперь же что Росавиация выдала разрешение на полеты из России в две воздушных гавани на Средиземном море: в Эль-Аламей и Борг-эль-Араб, пляжный пригород Александрии. Полеты пока начаты только в Эль-Аламейн, так что дальше - о нем.

Первый рейс 15 августа выполнила египетская авиакомпания Air Cairo в Шереметьево. Время в пути на лайнере Airbus A320neo - 4 часа 45 минут. Правда, билетов на следующие рейсы на сайте Air Cairo пока нет, как нет и расписания, непонятно, как часто они будут выполняться и сколько будут стоить билеты.

Сразу две российские авиакомпании заявили, что тоже готовы летать в Эль-Аламейн - это RedWings (на самолетах Ту-214) и AzurAir. В общем, маршрут выглядит вполне перспективным.

НЕ ХУРГАДА - НО И НЕ АНТАЛЬЯ

Прямые рейсы сделают северное побережье Египта доступнее для российских туристов, уверены в Российском союзе туриндустрии. Но он не станет альтернативной красноморским курортам - другой сезон, другой стиль отдыха.

На Красное море наши отпускники привыкли летать скорее осенью и зимой. На Средиземье же пляжный сезон как в Турции - летом и до октября, в лучшем случае до начала ноября. И это минус: рейсы запускают, по сути, под занавес сезона, и туроператоры уже не готовы заключать масштабные контракты с авиакомпаниями и отелями ради одного-двух месяцев.

Отели на северном побережье Египта вполне приличные, в том числе известных международных сетей, но лишь немногие работают по системе «Все включено». В этом смысле Эль-Аламейн похож скорее на курорты Греции и Кипра, куда нашим туристам сейчас непросто добраться (прямых рейсов нет, визы оформляют долго). И он станет как раз альтернативой европейскому Средиземноморью, считает Дмитрий Арутюнов, соруководитель комитета РСТ по выездному туризму, генеральный директор «Арт-Тур».

А вот новой Турцией - вряд ли. Масштаб не тот. В Анталье и Аланье тысячи пляжных отелей. В окрестностях Эль-Аламейна - три десятка.

КЛЕОПАТРА И ПИРАМИДЫ

Зато кругом история. В Александрии - легендарная Александрийская библиотека, Греко-римский музей, античный амфитеатр, морской форт… И до пирамид ехать вдвое ближе, чем из Шарм-эль-Шейха.

В Эль-Аламейне туризм начали развивать только в XXI веке, и это плюс: все отели новые. Успели построить яхтенную марину и красивую набережную. Дайвинг очень интересен. Но если в Красном море нырнуть в глубину манят коралловые рифы и разноцветные рыбки, то в Средиземном - жутковато-живописные останки военных кораблей и самолетов времен Второй Мировой.

Цена вопроса: 110 - 170 долларов (10 - 15 тысяч рублей) в сутки за 2-местный номер с завтраками в отеле 4* или аналогичного уровня апартаменты. 5-звёздочные отели просят от 350 долларов за номер в сутки.

Тур на неделю с проживанием в гостинице 4* «Все включено» в Борг-аль-Араб или Марса-Матрух на Средиземном море - от 260 тысяч рублей на двоих. На данный момент продают туры с перелетом в Каир и трансфером на машине (3 - 4 часа), с появлением новых прямых рейсов дорога станет быстрее.

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